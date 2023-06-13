Венеційська комісія надала рекомендації щодо закону про нацменшини

ЗАКОН ПРО НАЦМЕНШИНИ

Венеційська комісія представила висновки щодо закону України про нацменшини. Експерти привітали ухвалення закону, яким надається низка гарантій відповідно до міжнародних стандартів, але й розкритикувала частину його положень.

Закон України про національні меншини знову у фокусі уваги

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Серед рекомендацій, які надала Україні Венеційська комісія, є наступні:

поширити право на організацію заходів мовами меншин для всіх осіб;

вилучити обов’язок передбачати переклад українською мовою інформації про публічні заходи на прохання відвідувачів (глядачів) або принаймні переглянути його у світлі принципу пропорційності;

переглянути зобов’язання, пов’язані з виданням книг і книгарнями з огляду на принцип пропорційності;

забезпечити більшу правову визначеність щодо можливості перекладу офіційних написів та загальної інформації мовою меншини;

переглянути ст. 10 та передбачити в самому законі критерії для прийняття методології, аби забезпечити використання мов меншин у контактах з адміністративними органами.

Прокоментувала Венеційська комісія прокоментувала і освіту: експерти радять відкласти перехід на українську мову викладання та подовжити перехідний період.

Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Венеційської комісії Клер Базі Малорі © Офіс Президента

Верховна Рада України ухвалила новий закон про нацменшини у грудні 2022 року. Тоді він загалом отримав схвальні відгуки від ЄС, проте сподобався все ж не всім. Так, МЗС Румунії його розкритикувало: «Викликає жаль, що закон був ухвалений без адекватної консультації з представниками румунської громади в Україні, як просила румунська сторона».

У Законі зазначається, що нацменшини є невід'ємними, інтегрованими та органічними частинами українського суспільства, а їхня культура — частиною української. Особи, які належать до національної меншини, мають право на самоідентифікацію, використання мови меншини, свободу громадських об'єднань, збереження культурної самобутності, здобуття освіти рідною мовою тощо.

Водночас держава може здійснювати інтеграцію, але має утримуватися від асиміляції представників нацменшин, а також забезпечувати їм захист від будь-яких проявів дискримінації.

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МЗС Румунії також оприлюднило перелік положень закону, які, на їхню думку, порушують права нацменшин. Серед них невизначеність у щодо конкретного застосування мов меншин у громадах, де вони традиційно проживають та відсутність механізмів бюджетного фінансування громадських об’єднань меншин. Також Бухаресту не сподобалася невизначеність у випадках, коли існують кілька громадських об’єднань у межах однієї меншини.

Висловила невдоволення законом і Угорщина: там заявили, що Україна не консультувалася з Венеційською комісією та представниками національних меншин. Проте, на відміну від Румунії, конструктивних рішень не запропонувала, заявляючи лише про порушення прав та утиски угорців.

Ухвалений у грудні 2022 року Закон, серед іншого, регулює особливості державної політики з реалізації прав і свобод представників національних меншин. Він є євроінтеграційним і від того, як оцінюватимуть його в ЄС, залежатиме подальший рух України до Європи.