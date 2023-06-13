Новообраний уряд у Болгарії — проєвропейський: чи отримає Україна ще одного союзника

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

Уперше за довгий час у Болгарії наприкінці травня сформували постійний уряд, до того ж проєвропейський. Чи означає це, що в українсько-болгарських відносинах можливе перезавантаження та чи зможе Софія нарешті позбутися історичного пієтету перед Росією?

Реклама Читати продовження

«Болгарське суспільство розділене. Є сильний розподіл суспільства на прозахідне і так зване русофільське. Власне, на цьому полі Росія дуже активно діє», — розповідає керівник секції Південно-Східної Європи New Geopolitics Research Network Ігор Федик і додає, що РФ у Болгарії добряче закріпилась.

Розхитати ЄС зсередини

Експерт пояснює:

— Їй (Росії. — Ред.) легше розхитати Болгарію, ніж ту саму Францію, чи Німеччину, чи Польщу. Вона розхитує Болгарію разом із Угорщиною і тим самим дестабілізує Європейський Союз.

Протест у Софії проти політики президента Болгарії Румена Радєва. У центрі — прапор ЄС. 02 червня 2023 © AP / Valentina Petrova

Російська пропаганда в Болгарії тримається на двох стовпах. Росія подає себе як визволителя: спочатку від османського панування під час російсько-турецьких війн, а потім — від фашизму під час Другої Світової війни. Експерт підкреслює:

— Оці два визволення росіяни постійно використовують для того, щоб нагадати болгарам, що «ви нам винні до кінця ваших днів». І місцеві проросійські сили це так само активно поширюють і втокмачують у голови болгар.

Через це й Україну довгий час розглядали в Болгарії крізь призму відносин із Росією. Ігор Федик зауважує, що підхід до будь-якого питання, дотичного до України, базувався на тому, як це вплине на болгарсько-російські відносини.

Звідси — і «секретна» допомога зброєю, і розкол у болгарському суспільстві, який війна в Україні тільки підсилила.

На початку повномасштабного вторгнення Болгарія таємно надавала Україні озброєння. Через проросійські настрої еліти тодішній уряд Кирила Пєткова на загал говорив, що не буде надавати Києву зброю, проте суттєво допомагав пальним та боєприпасами радянського калібру. За межами СРСР найбільше виробництво озброєння за радянським зразком було саме в Болгарії. Близько третини потрібних українській армії на ранньому етапі війни боєприпасів надходили з цієї країни. Крім того, Софія стала одним із найбільших експортерів дизельного пального в Україну, інколи задовольняючи до 40% її потреб. Про це стало відомо в середині січня 2023 року. Наприкінці ж квітня 2022 року болгарська делегація з прем'єр-міністром Кирилом Пєтковим відвідала Київ. А вже в червні 2022 опозиція винесла уряду Пєткова вотум недовіри. Проєвропейський прем'єр-міністр, який підтримував Україну, протримався на посаді лише пів року. Його звинуватили в «нехтуванні інтересами Болгарії».

Ігор Федик зауважує:

— Цьому всьому ще сприяє політична криза в державі, яка підриває віру болгарського суспільства в демократичні цінності і довіру до прозахідних партій.

►Читайте також: Позачергові вибори в Болгарії: чи стане таємна підтримка України явною?

Розпалити вогонь націоналізму

Російська пропаганда в Болгарії активно поширюється у тому числі, через прокремлівських ставленників у ЗМІ та політиці, каже голова Інституту глобальної аналітики у Болгарії Румена Філіпова:

— У результаті проросійські настрої в країні посилилися так, що немає навіть чіткої оцінки витоків війни. Опитування показують, що зазвичай близько 40% болгарських респондентів вважають, що саме Захід, Україна спровокували вторгнення. Більше того, місцеві прокремлівські ставленики постійно поширювали дезінформаційний наратив, а також організовували акції протесту, стверджуючи, що поставки зброї в Україну продовжують війну, тоді як скорочення військової допомоги «сприяє миру».

Демонстранти під час ходи з українськими прапорами. Софія, 24 лютого 2023 © AP / Valentina Petrova

За словами Румени Філіпової, серед населення переважає російська точка зору і менше розуміння української справи. На цьому тлі дуже добре себе почувають націоналістичні угруповання. Як зауважує Ігор Федик, вони досить ефективно працюють на розкол болгарського суспільства. Зокрема, партія «Відродження» Костандіна Костадінова. Один із недавніх прикладів — вимога автономії для болгар в українській Бессарабії зі столицею у Болграді, Білгороді-Дністровському або Ізмаїлі. Південь Одещини, який є мультикультурним та багатонаціональним, він називає «стародавньою болгарською землею».

Місто Болград, на півдні Одещини, засноване понад 200 років тому болгарськими колоністами. Має статус неофіційної столиці болгар України, Болград та Болградський район — місце компактного проживання нащадків болгарських переселенців © Болградська міська рада

►Читайте також: Хочете допомогти нам, допоможіть Україні: як українські болгари протидіють пропаганді РФ у Болгарії

— Таким чином, він показує, що ніби там піклується за болгарами за кордоном, — каже керівник секції Південно-Східної Європи New Geopolitics Research Network Ігор Федик.

Він пояснює, що націоналістичні настрої в Болгарії дуже сильні, тому й не дивно, що такі заяви знаходять відгук у суспільстві. Це простежується не тільки в заявах щодо України, але й щодо сусідньої Північної Македонії. У своїй передвиборчій програмі Костадінов, зокрема, стверджував, що Болгарія та Північна Македонія, мають об'єднатися в одну державу.

Болгарія була першою державою, яка визнала незалежність Північної Македонії 15 січня 1992 року. Водночас Софія відмовляється визнавати існування окремої македонської нації, а македонську мову вважає «штучною» та називає «діалектом болгарської». 2017 року уряди двох сусідніх держав підписали Договір про дружбу, добросусідство та співпрацю. 2020 року Болгарія погодилася визнати існування македонської мови, якщо Скоп'є визнає, що обидві нації та мови мають спільне історичне коріння. Північна Македонія назвала цю пропозицію загрозливою та відхилила її.

І зважаючи на зростання популярності в Болгарії Костадінова, припускає Ігор Федик, націоналістичні та проросійські наративи дуже добре сприймає болгарське суспільство:

— Для болгарських націоналістичних і русофільських сил — це слушна нагода піднімати собі рейтинг. Вони займаються звичайним популізмом. Їх ріст, зокрема, зумовлений тим, що вони ще не були при владі, тобто вони не показали себе в ділі. Якби вони були при владі, звичайно, їхній рейтинг почав би падати. Тому що все, що вони говорили, звичайно, вони не зможуть реалізувати. Ні вихід Болгарії з НАТО, ні вихід з Європейського Союзу, ні об’єднання з Північною Македонією і так далі. Але поки вони не при владі, вони мають можливість досить ефективно маніпулювати суспільною думкою.

Дитина з прапором Болгарії у Софії © AP / Visar Kryeziu

Російська присутність

Фахівці зазначають, присутність України в Болгарії є значно меншою. Росія ж роками вкладала кошти, щоб зберегти вплив на цю балканську країну:

«Взяти хоча б присутність Росії в енергетичному секторі Болгарії. Оці всі газові потоки, «Лукойл» (болгарська дочка російської компанії є найбільшим нафтопереробним заводом на Балканах і найбільшим підприємством Болгарії. — Ред.). Це шалені гроші. Із цих шалених грошей ведеться і здійснюється фінансування як і місцевих проросійських сил, так і діяльність пропаганди», — наголошує Ігор Федик.

«Лукойл-Болгарія » — дочірня компанія російського нафтогазового гіганта © AP - Valentina Petrova

Росія запустила глибоко свої щупальця в Болгарію. Це стосується не лише енергетики, але й культури. Так, наприкінці травня росіяни презентували в Русскому домі в Софії фільм про «Азовсталь». Кіно цілком та повністю відображує наративи кремлівської пропаганди.

Усе це свідчить, що рівень відносин між Україною та Болгарією — не той, який би міг бути. Попри те, що Софія підтримує євроінтеграцію Києва, приймає українських біженців та хоч неофіційно, але надає Україні зброю, зазначає Ігор Федик. У самій же балканській країні немає чіткої протидії російській пропаганді з боку держави.

Новий курс

А втім, з обранням нового уряду, з'явився шанс на потепління болгарсько-українських відносин, каже голова Інституту глобальної аналітики у Болгарії Румена Філіпова:

— Новий уряд об’єднує партії з євроатлантичною зовнішньополітичною орієнтацією, тому очікується, що Болгарія підтримуватиме Україну, в тому числі й у військовій сфері, набагато рішучіше. Питання про те, яку саме військову допомогу може бути надано Києву, почали обговорювати вже в перші дні роботи нового уряду.

Новий уряд Болгарії на чолі з прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим заявив про підтримку України, 6 червня 2023 © AP / Valentina Petrova

Так, 9 червня новий міністр оборони Тодор Тагарєв під час зустрічі з послом України в Болгарії Олесею Ілащук запевнив, що міністерство оборони Болгарії налаштоване на поглиблення двостороннього оборонного співробівництва:

— Болгарія підтримує боротьбу за свободу українського народу та зусилля з відновлення міжнародного правопорядку, а також прагнення до європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Обійнявши посаду, Тагарєв одним із напрямків своєї діяльності назвав внесок Болгарії та її армії у забезпечення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні та Південно-Східній Європі.

Тверда прозахідна позиція новоствореного уряду важлива як для України, яка може розраховувати на важливого союзника, так і для самої Болгарії. Балканська країна має шанс позбавитися від залежності від Росії, резюмує голова Інституту глобальної аналітики в Болгарії Румена Філіпова:

— У більш загальному плані очікується, що тепер Софія буде твердим прихильником політики ЄС і НАТО і зробить рішучі кроки для своєї подальшої європейської інтеграції з точки зору приєднання до єврозони та Шенгену.