Росіяни вдарили ракетами та дронами по Україні: є загиблі та постраждалі у Кривому Розі

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Уночі російська армія знову здійснила масовану атаку по Україні: ворог випустив 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 та чотири БпЛА «Шахед». Сили ППО знищили 11 повітряних цілей, проте є і влучання: поранені та загинули люди.

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У Кривому Розі росіяни влучили в кілька цивільних об’єктів, зокрема в житлову п’ятиповерхівку та приватне підприємство. Спочатку було відомо про трьох загиблих, станом на 13:00 кількість загиблих зросла до 10. Як раніше повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, 28 осіб поранено, 12 перебувають у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані. Пошуково-рятувальна операція триває.

З-під завалів приватного підприємства дістали тіло ще однієї людини, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Кількість загиблих унаслідок атаки Росії зросла до 11 осіб.

14 червня оголошено в місті днем жалоби.

Наслідки влучання російської ракети у Кривому Розі © Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Володимир Зеленський відреагував на атаку по Кривому Рогу, заявивши, що росіяни понесуть відповідальність за кожну випущену ракету:

Також уночі росіяни атакували «Шахедами» Харківщину. Як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо обійшлося без постраждалих. Було пошкоджено фасад будівлі в Київському районі міста, внаслідок влучання у Салтівському районі сталася пожежа на складі.

Пожежні ліквідують наслідки обстрілу Харкова © Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Працювало ППО і на Київщині: начальник КМВА Сергій Попкоповідомив, що було знищено всі повітряні цілі, що прямували на столицю. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.