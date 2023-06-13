Франція відправила в Україну дві групи слідчих: вони збиратимуть докази для МКС

ДОПОМОГА ФРАНЦІЇ

10 та 11 червня Франція відправила в Україну слідчих та судових експертів: вони допоможуть збирати дані для розслідування скоєних Росією в Україні злочинів у Міжнародному кримінальному суді.

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Команди експертів було відправлено згідно із запитом про підтримку, який Київ надіслав Парижу, повідомляє МЗС Франції.

Перша команда допомагатиме України розслідувати злочини, вчинені Росією, які завдають серйозної та тривалої шкоди довкіллю. До цієї групи ввійшли жандарми з Центрального управління боротьби зі збитками, завданими навколишньому середовищу та здоров’ю населення, а також експерт з Інституту кримінальних досліджень Національної жандармерії.

Також буде розгорнуто технічну та наукову поліцейські місії під егідою Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Команда фахівців збиратиме та документуватиме за допомогою тривимірних цифрових моделей інформацію щодо пошкоджень цивільних об’єктів.

Ця робота сприятиме як розслідуванню МКС, так і українських судів.

Це не перша подібна місія: раніше в Україну приїздили вже п’ять команд французьких фахівців. Раніше вони документували завдані інфраструктурі збитки, допомагали ідентифікувати загиблих і встановити причини смерті, моделювали місця подій.