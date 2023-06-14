«Жодної більше»: у Польщі жінки вийшли на вулиці через смерть вагітної

Права жінок

Варшава, Польща – Наймасштабніша акція відбулась у Варшаві. Десятки тисяч жінок, а також чоловіків зібрались біля пам'ятника Коперника у Старому місті. Вони тримали у руках портрети вагітних, які померли у лікарнях через відмову медиків робити аборт. Останньою жертвою лікарів стала Дорота з Бохні.

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На мітингу жінки тримали портрет вагітної Дороти, яка померла через лікарів © RFI

33-річна жінка була на 5-му місяці вагітності, коли потрапила до лікарні Нового Таргу. Вона померла 24 травня від септичного шоку. Попри загрозу життю Дороти, лікарі не перервали вагітність. Медики запевняли родину, що жодної загрози її життю нема. Після того, як у Дороти відійшли води, єдине, що порадили лікарі, — постільний режим. А ще — лежати із догори піднятими ногами. Щоб води знову пішли. Через три дні стан жінки став настільки важким, що вагітність вирішили-таки перервати. Але було вже пізно. Жінка померла від септичного шоку.

«Жодної більше»: з такими плакатами тисячі жінок вийшли 14 червня на вулиці Польщі © RFI

З імпровізованої сцени у центрі Варшави зачитували історії жінок, які померли через відмову лікарів робити аборт. У 2021 році від септичного шоку на 22 тижні вагітності померла Ізабелла з Пщини, у 2023 році — Дорота з Нового Таргу.

Імена загиблих вагітних у Польщі REUTERS - KACPER PEMPEL

«Після смерті Ізи ми були в траурі, після смерті Дороти у нас немає слів. Ми розлючені. Лікарі звинувачують медсестер, а винна верхівка – директори лікарень, члени лікарських палат. Це їхня вина», – заявила Наталія Бронярчик з організації Abortion Dream Team, яка виступає за право жінок на аборти.

Тисячі людей на антиабортному маршу. Варшава, 14 червня 2023 року REUTERS - KACPER PEMPEL

Тисячі людей у Старому місті у Варшаві скандували і тримали плакати, в кожному слові яких був біль рідних, які втратили свою близьку людину через відмову лікарів робити аборт: «Я не хочу померти від вагітності», «Польський гінеколог, не треба бути сміливим, хоча б бути порядним», «Аборт рятує життя, а лікар – ні», «Серце Дороті теж билося», «Відсутність легальних абортів вбиває».

Учасниці антиаборційного маршу REUTERS - KACPER PEMPEL

Плакати із надписом «Хочемо народжувати, а не помирати», «Пологи — це не сповідь» © RFI

«У гінекологів руки не зв’язані. Якби вони цінували здоров’я та життя своїх пацієнтів, а не їхній комфорт, то зробили би аборт», – сказала Агата Челстовська з організації Aborcyjne Dream Team, яка підтримує жінок у бажанні зробити аборт.

Розіп'ята вагітна як символ абсурдності аборційного законодавства © RFI

Жінки, які зібрались у Варшаві, були злі та обурені. Смерті вагітних у Польщі — виключно на совісті лікарів, які не здатні ухвалювати самостійні рішення. «Ви робите все, щоб зробити аборти незаконними. Ви робите все, щоб убити нас. Вам не соромно? Замовкни нарешті. До біса!», – заявила Марта Лемпарт з Національного жіночого страйку.

Прапори Національного жіночого страйку на мітингу у Варшаві © RFI

Тисячі людей прийшли на мітинг AP - Czarek Sokolowski

Від пам'ятника Коперника багатотисячна хода рушила до Міністерства охорони здоров'я.

З такими плакатами активісти прийшли до Міністерства охорони здоров'я Польщі © RFI

Хода до міністерства охорони здоров'я REUTERS - KACPER PEMPEL

«Доротп, Марта, Іза, Аня, Агнешка, Агата та Аліція. Це люди, чиї серця теж билися. Це ті обличчя та імена, які повинні запам’ятати лікарі», – заявили наостанок організатори маршу.

Жінки із портретами загиблих вагітних REUTERS - KACPER PEMPEL

Акції протесту до 17 червня мають відбутись у більше як 60 містах. Найбільше прокотились Польщею 14 червня.

«Жодної більше»: під цим гаслом пройшли марші у Польщі © RFI

Для розслідування смерті Дороти з Нового Таргу міністерство охорони здоров'я створило спеціальну групу, яка розроблятиме рекомендацій для медичних установ щодо переривання вагітності.

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У Польщі аборти заборонені майже у всіх випадках, за винятком, колижиття або здоров'я жінки перебуває під загрозою, або якщо вагітність є результатом зґвалтування чи інцесту. У решті випадків — польська влада вимагає народжувати.