РФ використала сайти-клони світових ЗМІ, щоб зменшити підтримку України — розслідування Франції

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Шляхом створення фейкових сторінок Росія поширювала дезінформацію. У цьому брали участь структури, які напряму чи опосередковано пов'язані з російськими державними органами. Звіт із такою інформацією 13 червня опублікувало французьке МЗС.

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«Жертвами» російської дезінформаційної кампанії стали щонайменше чотири найпопулярніші французькі щотижневики: «Le Parisien», «Le Figaro», «Le Monde» та «20 minutes». Крім того, «нападу» зазнали також німецькі «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Der Spiegel, «Bild и «Die Welt», а також низка італійських ЗМІ. Дезінформацію також поширювали на фейкових сторінках-близнюках сайту МЗС Франції та інших урядових порталів.

Матеріали публікували на сторінках, зовні схожих на офіційні сайти, проте з іншим ім'ям домену, наприклад із розширенням ltd fr.

Виявлення фейкових публікацій ускладнюється тим, що вони містять гіперпокликання на справжні статті ЗМІ. Крім того, їх поширюють через соцмережі, підвищуючи «вірусність».

Кіберзлочин викрила спеціальна французька служба VIGINUM. Вона була створена у 2021 році при французькому уряді для виявлення і боротьби зі спробами іноземного втручання у цифровій сфері.

Зловмисники поширювали проросійський контент, переважно пов'язаний з війною в Україні і спрямований на приниження українських лідерів. Крім того, публікували інформацію, що мала би загострити політичну та суспільну полеміку у Франції.

У Франції не вщухають протести проти пенсійної реформи. Ліон, 6 червня 2023 © AP / Laurent Cipriani

Джерело у службі безпеки Франції в коментарі Франс Прес повідомило, що ця операція була добре спланована та структурована. Фахівці виявили 355 доменних імен, за допомогою яких проводилася російська кампанія дезінформації.

Спецслужба визначила чотири основні наративи фальшивих публікацій:

— неефективність санкцій проти Росії, які стають тягарем для держав ЄС та їхніх громадян;

— русофобія західних держав;

— варварство українських збройних сил та неонацистська ідеологія, що переважає серед українського керівництва;

— негативні наслідки для європейських країн від приймання українських біженців.

«Залучення російських посольств і культурних центрів, які брали активну участь у розширенні цієї кампанії, зокрема через свої інституційні акаунти в соціальних мережах, є новою ілюстрацією гібридної стратегії, яку Росія реалізує, щоб підірвати умови для спокійних демократичних дебатів, а отже, наших інститутів демократії», — йдеться в заяві французького МЗС.

У відомстві зазначають, що ця операція є частиною вже тривалої та задокументованої практики впливу на громадську думку, до якої вдається Росія. Після вторгнення в Україну Москва робить ставку на фейкові новини, аби підірвати громадську підтримку українців на Заході.

Українські військові поблизу Бахмута, 5 червня 2023 © AP / Iryna Rybakova

Операція з дезінформації «Doppelgänger» (у європейському фольклорі Doppelgänger — злий двійник людини, темна сторона особистості. — Ред.) уже була задокументована в 2022 році європейською організацією EUDisinfoLab та американським гігантом Meta.

У французьких спецслужбах пояснюють, що нині триває друга фаза операції з більш вигадливими діями, які мають допомогти їй обійти контрзаходи і бути менш помітною.