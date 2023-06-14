У 40 містах Польщі пройдуть протести після смерті вагітної, якій відмовили в аборті

ПРОТИ ЗАБОРОНИ АБОРТІВ

Згідно з інформацією організаторів, демонстрації відбудуться як у великих містах, таких як Варшава, Краків, Вроцлав і Познань, так і в маленьких. Загалом у списку понад 40 населених пунктів. Більшість протестів заплановані на 18:00.

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Протести викликані ситуаціями, які трапляються в деяких пологових будинках Польщі. Останньою краплею стала смерть 33-річної Дороти в лікарні в Новому Таргу. Лікарі місцевого закладу відмовилися переривати загрозливу вагітність пацієнтки. Через три дні жінка померла від септичного шоку, про це повідомляє польське видання RMF24.

«Дорота з Нового Таргу мертва, тому що польський закон про заборону абортів вбиває і робить лікарів політичними прихильниками, замість експертів у галузі охорони здоров’я. Дорота мертва, тому що лікарі не бунтують», — пишуть організатори у соціальних мережах Національного жіночого страйку.

У понеділок в Офіційному журналі міністра охорони здоров’я було опубліковано наказ про призначення групи з розробки рекомендацій для медичних установ у сфері процедур, пов’язаних із перериванням вагітності. Про призначення цього органу повідомив глава МОЗ Адам Нєдзельскі. Міністр заявив, що кожна жінка в Польщі має право перервати вагітність у разі загрози її здоров'ю чи життю. За його словами, ці дві умови слід розглядати окремо.

У групі, призначеній міністром охорони здоров’я, яка має доопрацювати рекомендації щодо переривання вагітності, 13 експертів, 7 з них — жінки. Окрім фахівців у галузі перинатології, неонатології та гінекології, тут працюватимуть також психологи та психіатри.

Розслідування смерті 33-річної Дороти в лікарні в Новому Таргу буде проводити регіональна прокуратура в Катовіце.

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Нагадаємо, у жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Це рішення викликало масові протести в країні, які поновилися після кількох випадків смерті вагітних жінок.

Водночас прихильники заборони абортів намагалися просувати ще жорсткіше законодавство, пропонуючи прирівняти аборт до вбивства та карати багаторічним ув’язненням і жінок, і медиків.