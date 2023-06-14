Я абсолютно переконаний, що Україна має стати членом НАТО — глава МЗС Литви

Погляд Литви

Під час свого візиту до Парижа міністр іноземних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів RFI-Україна про дискусії серед країн НАТО щодо питань гарантій безпеки для України, про західну підтримку українського контрнаступу та потребу зміцнити східний фланг Альянсу.

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— 11 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Україна розраховує отримати гарантії щодо її вступу до організації. Чи підтримуєте Ви ці вимоги України?

— Я абсолютно переконаний, що Україна має стати членом НАТО, якщо ми хочемо, щоб європейський континент був безпечним і захищеним. Можна обговорювати, коли саме це станеться. Але я думаю, що ми не можемо і не повинні відкладати запрошення [України в НАТО], зволікати з чітким висловленням нашої рішучості та серйозності щодо цього запрошення.

Адже у 2008 році ми вважали, що з усією серйозністю говоримо про те, що Україна вступить до НАТО. Але потім, ви знаєте, нам знадобилося 15 років, щоб повернутися до цього питання і зрозуміти, що ми ці 15 років втратили. За цей час Україна пережила два вторгнення, Грузія — одне. А ми не зрушили з місця. Зараз, я думаю, настав час сісти і знайти рішення, щоб виконати наші обіцянки.

Саміт НАТО 2008 в Бухаресті © AP / VADIM GHIRDA

— Яким буде це рішення? Чого очікувати?

— Я думаю, що найбільш успішним результатом були би зобов'язання з нашого боку, щоб Україна знала, чого їй очікувати, і щоб ми були впевнені в тому, що це не зобов'язання на наступні 15 років. Нам треба буде обговорити дуже важливі питання. Нам потрібен графік, конкретні кроки, певний алгоритм, як це все працюватиме. І можу сказати, що це непроста дискусія. У нас залишився місяць, щоби домовитися. Але я не можу сказати, чи встигнемо ми це зробити.

— Йдеться також про гарантії безпеки для України в очікуванні її можливого вступу до НАТО. Чи здійснюється тиск у цьому питанні? І в якій формі можуть бути подані ці гарантії?

— Якщо це будуть слабкі гарантії чи допомога, постачання додаткових озброєнь до того, що Україна вже отримує, багато хто вважає це дуже обмеженим. Якщо це буде захист, який отримала, наприклад, Швеція (або Фінляндія) в очікуванні вступу до НАТО, це було б набагато сильніше, давало б упевненість у тому, що країна отримає захист у разі нападу. Можливо, захист не з боку Альянсу, а на двосторонній основі. Очевидно, що це було б таким собі щитом безпеки. Тому коли ми говоримо про це, дуже важливо дивитися на зміст того, що входитиме в цей «пакет безпеки».

— Я думаю, ви також очкуєте від саміту рішень з укріплень східного флангу НАТО. Що конкретно ви очікуєте від країн-членів Альянсу в цьому плані?

— Литва, зокрема, займає особливе географічне положення — вона «затиснута» між Калінінградською областю Росії і Білоруссю. Тому для нас питання безпеки та оцінки загроз у деяких випадках досить високі. Вони вищі, ніж могло б бути в іншій ситуації. Торік на саміті НАТО в Мадриді нам вдалося домовитися, що посилення східного флангу відбуватиметься там і тоді, де і коли це необхідно. Тепер ми хочемо повернутись до цих питань. Якщо ми подивимося на Росію зараз: так, у неї справи йдуть досить погано в Україні. Але якщо поглянути в майбутнє на 3, 5, 7 років, вона може відновити свої військові можливості. Якщо в Москві не відбудеться значних змін, то, по суті, ми матимемо двох небезпечних сусідів. Тому ми хотіли б, щоб ця загроза була відображена у відповідях на питання безпеки щодо вразливих областей та термінів.

Литва межує з Латвією, Польщею, Білоруссю та Калінінградською областю РФ © RFI

— Яких конкретних рішень ви очікуєте від партнерів по НАТО? Додаткових військових контингентів? Засобів протиповітряної оборони?

— Ми вважаємо, що найкращий чинник стимулювання — фізична присутність військових. Так що більша кількість солдатів — це, безумовно, те, що нам необхідно. Ми обговорювали можливість розгортання сил на рівні бригад. У 2015 році, коли Україна зазнала першого [російського] нападу, у НАТО ухвалили рішення про розгортання в країнах Балтії додаткових сил на рівні батальйонів. Так, наприклад, у Литві розміщено батальйон під командуванням Німеччини. І це добре працює. Тому тепер розгортання бригад було б логічним кроком після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Розміщення засобів ППО та додаткових озброєнь також було б дуже корисним, щоб ми відчували себе захищеними так само, як і країни на Заході.

Німецькі солдати неподалік Вільнюсу у рамках місії НАТО © AP / Mindaugas Kulbis

Ми хочемо одного — щоб Росія програла в Україні, щоб Україна перемогла. Потім, що б не трапилося в Росії, це буде вже справою самої Росії. Але ми повинні знати, що ми захищені і Росія до нас не підступиться.

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— Хіба п'ята стаття Північноатлантичного договору не забезпечує достатній захист країнам Балтії?

— Безперечно, досі так і було. Але якщо дивитися в майбутнє, то ми маємо визнати, що Росія перейшла психологічну «червону межу». Росія — це агресор, який знайшов виправдання для широкомасштабного вторгнення до сусідньої країни. Виникає думка, що вона може знайти виправдання ще одного вторгнення. Ось що нас непокоїть. Ось чому ми просимо, щоб відповіддю на цю загрозу стала додаткова оборона та зміцнення східного флангу НАТО.

— Що Ви можете сказати про контрнаступ України?

— Я повністю довіряю Україні. Київ продемонстрував високу компетентність у військових та політичних питаннях, коли йдеться про вирішення поставлених завдань. Залишається лише одне питання: чи достатньо ми відправили їм озброєння? А якщо ні, то чи можемо ми передати ще щось?

— Чи вважаєте Ви що Захід зробив у питаннях військової допомоги достатньо? Чи йому слід було б зробити більше?

— Можна наголосити на одному: ми могли б зробити деякі речі швидше... Ви пам'ятаєте, як Україна, президент Зеленський просив засоби для захисту неба над Києвом. У той час рік тому говорили, що це неможливо, що це не стане можливим ніколи. Через рік українці успішно використовують системи «Петріот». Те саме стосується і питання передачі літаків F-16.

Так що я не думаю, що ми повинні звинувачувати себе, але ми не повинні повторювати ті самі помилки у майбутньому. Візьмімо до уваги той факт, що українці здатні вчитися та використовувати поставлене ним озброєння, що це озброєння є дуже ефективним, а ми здатні його поставити. Тож якщо в нас є щось, що можна поставити Україні швидше, ми маємо це зробити.

Українські військові успішно використовують західне озброєння у протидії агресії РФ © AP / Evgeniy Maloletka

— Якими будуть відносини вашої країни з Росією після війни? Якщо Україна відновить контроль над своїми територіями, але Володимир Путін залишиться при владі, чи можете ви припустити поновлення відносин із Москвою?

— Наразі єдина відповідь, про яку я думаю, — це стримування. Наша стратегія має бути такою, щоб Путін ніколи більше не замислювався про зовнішні авантюри. Це єдине, про що ми думаємо зараз. Чи є довіра [у відносинах із РФ]? Ні. Чи потрібно відновлювати довіру? На жаль, ні.