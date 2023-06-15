Закликав дозволити реекспорт зброї: Володимир Зеленський виступив перед парламентом Швейцарії

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У відеозверненні до швейцарських депутатів Президент України наголосив, що такий крок стане життєво важливим у боротьбі з російським вторгненням. Наразі країни, які придбали зброю швейцарського виробництва, не можуть передати їх Києву в рамках військової допомоги.

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Швейцарія має давню політику заборони реекспорту швейцарської зброї до країн, де триває збройний конфлікт. Торік у листопаді офіційний Берн також запровадив спеціальне ембарго на боєприпаси, які надходять до України чи РФ.

Українці та швейцарці зібралися перед будівлею парламенту у Берні з нагоди відеозвернення Володимира Зеленського, Швейцарія, 15 червня 2023 р. © REUTERS / DENIS BALIBOUSE

Як пише агенція «Ройтерз», це питання спричинило широкі дебати у Швейцарії, якій «довелося шукати баланс між зовнішньополітичною традицією нейтралітету, занепокоєнням своїх європейських сусідів та внутрішньою оборонною промисловістю».

Швейцарські парламентарі аплодують Президенту України Володимиру Зеленському, Берн, Швейцарія, 15 червня 2023 р. © REUTERS / DENIS BALIBOUSE

Зеленський, одягнений у чорну футболку з написом «Україна» на грудях, заявив, що дозвіл реекспорту швейцарської зброї матиме значення:

Я знаю, що у Швейцарії триває дискусія щодо експорту військової техніки для захисту України. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні

Президент також подякував Швейцарії за введення санкцій ЄС і закликав країну прийняти у себе глобальний мирний саміт:

Я хотів би запропонувати вам провести глобальний саміт миру. Ви можете взяти на себе провідну роль, залучити свій національний досвід. Ви можете принести свої ноу-хау та організувати такий саміт миру

Депутат швейцарського парламенту слухає звернення Володимира Зеленського, Берн, Швейцарія, 15 червня 2023 р. © REUTERS / DENIS BALIBOUSE

Хоча у залі парламенту промову Володимира Зеленського підтримала більшість депутатів, права Швейцарська народна партія (SVP) відкинула виступ і заявила, що він порушує нейтралітет країни.