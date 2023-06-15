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Закликав дозволити реекспорт зброї: Володимир Зеленський виступив перед парламентом Швейцарії

У відеозверненні до швейцарських депутатів Президент України наголосив, що такий крок стане життєво важливим у боротьбі з російським вторгненням. Наразі країни, які придбали зброю швейцарського виробництва, не можуть передати їх Києву в рамках військової допомоги.

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Закликав дозволити реекспорт зброї: Володимир Зеленський виступив перед парламентом Швейцарії
Закликав дозволити реекспорт зброї: Володимир Зеленський виступив перед парламентом Швейцарії © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
Автор тексту: Марина Степаненко
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Швейцарія має давню політику заборони реекспорту швейцарської зброї до країн, де триває збройний конфлікт. Торік у листопаді офіційний Берн також запровадив спеціальне ембарго на боєприпаси, які надходять до України чи РФ.

Українці та швейцарці зібралися перед будівлею парламенту у Берні з нагоди відеозвернення Володимира Зеленського, Швейцарія, 15 червня 2023 р.
Українці та швейцарці зібралися перед будівлею парламенту у Берні з нагоди відеозвернення Володимира Зеленського, Швейцарія, 15 червня 2023 р. © REUTERS / DENIS BALIBOUSE

Як пише агенція «Ройтерз», це питання спричинило широкі дебати у Швейцарії, якій «довелося шукати баланс між зовнішньополітичною традицією нейтралітету, занепокоєнням своїх європейських сусідів та внутрішньою оборонною промисловістю».

Швейцарські парламентарі аплодують Президенту України Володимиру Зеленському, Берн, Швейцарія, 15 червня 2023 р.
Швейцарські парламентарі аплодують Президенту України Володимиру Зеленському, Берн, Швейцарія, 15 червня 2023 р. © REUTERS / DENIS BALIBOUSE

Зеленський, одягнений у чорну футболку з написом «Україна» на грудях, заявив, що дозвіл реекспорту швейцарської зброї матиме значення:

Я знаю, що у Швейцарії триває дискусія щодо експорту військової техніки для захисту України. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні

Президент також подякував Швейцарії за введення санкцій ЄС і закликав країну прийняти у себе глобальний мирний саміт:

Я хотів би запропонувати вам провести глобальний саміт миру. Ви можете взяти на себе провідну роль, залучити свій національний досвід. Ви можете принести свої ноу-хау та організувати такий саміт миру

Депутат швейцарського парламенту слухає звернення Володимира Зеленського, Берн, Швейцарія, 15 червня 2023 р.
Депутат швейцарського парламенту слухає звернення Володимира Зеленського, Берн, Швейцарія, 15 червня 2023 р. © REUTERS / DENIS BALIBOUSE

Хоча у залі парламенту промову Володимира Зеленського підтримала більшість депутатів, права Швейцарська народна партія (SVP) відкинула виступ і заявила, що він порушує нейтралітет країни.

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