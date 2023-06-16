Данія згодна навчати українських льотчиків роботі з винищувачами F-16

НАТІВСЬКІ КРИЛА

Перепідготовку українських пілотів данці збираються проводити на базі Скрюдструп. Про це в інтерв'ю TV2 повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

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Так, він зазначив, що Данія спільно з Нідерландами розробила план навчання українських військовослужбовців на літаках F-16. Окрім того, додав Троельс Лунд Поульсен, Данія розраховує на те, що й інші країни долучаться аби допомогти якнайшвидше презентувати конкретний план навчань.

Троельс Лунд Поульсен AP - Virginia Mayo

«Розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українців на F-16 на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп, що у Південній Ютландії, де базуються данські винищувачі цього класу», — сказав він у інтерв'ю.

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За словами глави данського Міністерства оборони, тренування не почнуться раніше завершення літніх канікул. Скільки саме українських пілотів зможуть прийняти на перепідготовку він не уточнив.

Раніше Данія, США, Британія та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні системи ППО та сотні ракет до них. Процес постачання уже почався, озброєння має прибути до України вже найближчими тижнями.