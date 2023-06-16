ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ

Концерн Rheinmetall отримав багатомільярдне замовлення на снаряди для ЗСУ

Німецький оборонний концерн отримав контракт на постачання Україні боєприпасів калібру 35 міліметрів для самохідних артустановок Gepard. Укласти угоду з німецьким урядом укласти угоду планують уже найближчими тижнями. 

Опубліковано:

1 хв
Установка «Гепард»
Установка «Гепард» AFP - MICHAEL MANDT
Автор тексту: Юлія Хижняк
Реклама

Про це у інтерв'ю для агенції Reuters повідомив гендиректор Rheinmetall  Армін Паппергер. Він зазначив, що перші партії 35-міліметрових снарядів для зеніток Gepard відправлять в Україну вже в липні. 

Читайте також: Замовлення на 200 млн євро: компанія Rheinmetall виготовить боєприпаси для БМП

виробництво запустили після того, як Швейцарія відмовилася надавати дозвіл на продаж Україні боєприпасів для Gepard.

Установка "Гепард"
Установка "Гепард" © bundeswehr.de

Читайте також: Швейцарія не може скасувати заборону реекспорту озброєння, але виділяє кошти на відбудову України

Глава Rheinmetall  Армін Паппергер додав, що про угоду оголосять у найближчі шість тижнів. Очікується, що її сума становитиме кілька мільярдів євро.

«Уряд замовив 300 000 таких боєприпасів. Цього року ми неодмінно поставимо від 40 000 до 60 000...Також будуть контракти на постачання транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радіолокаційних систем»,  цитує агенція слова Паппергера.

Завантажити додаток

Поділитися :
Читайте також про таке: