Концерн Rheinmetall отримав багатомільярдне замовлення на снаряди для ЗСУ

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ

Німецький оборонний концерн отримав контракт на постачання Україні боєприпасів калібру 35 міліметрів для самохідних артустановок Gepard. Укласти угоду з німецьким урядом укласти угоду планують уже найближчими тижнями.

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Про це у інтерв'ю для агенції Reuters повідомив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер. Він зазначив, що перші партії 35-міліметрових снарядів для зеніток Gepard відправлять в Україну вже в липні.

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виробництво запустили після того, як Швейцарія відмовилася надавати дозвіл на продаж Україні боєприпасів для Gepard.

Установка "Гепард" © bundeswehr.de

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Глава Rheinmetall Армін Паппергер додав, що про угоду оголосять у найближчі шість тижнів. Очікується, що її сума становитиме кілька мільярдів євро.

«Уряд замовив 300 000 таких боєприпасів. Цього року ми неодмінно поставимо від 40 000 до 60 000...Також будуть контракти на постачання транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радіолокаційних систем», — цитує агенція слова Паппергера.