Суд над небіжчиками: кого збираються карати у Білорусі

білоруське правосуддя

У Білорусі вирішили змінити Кримінально-процесуальний кодекс. Там хочуть судити мертвих. Ідея належить Генпрокуратурі. Нижня палата білоруського парламенту— Палата представників — 15 червня підтримала відповідний законопроєкт. Тепер черга за Радою республіки — верхньою палатою парламенту, та, власне, Лукашенком. Після його підпису розпочнеться новий етап судової історії Білорусі — покарання мерців.

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Деталі законопроєкту

Головні мертві підсудні, за версією білоруської влади, — ті люди, які причетні до геноциду білоруського народу. Небіжчиків судитимуть за десятьма статтями Кримінального кодексу, які не мають строку давності і за якими раніше можна було судити лише живих:

🔻 підготовка чи ведення агресивної війни (ст. 122);

🔻 акт міжнародного тероризму (ст. 126);

🔻 геноцид (ст. 127);

🔻 злочини проти безпеки людства (ст. 128);

🔻 виробництво, накопичення чи поширення заборонених засобів ведення війни (ст. 129);

🔻 екоцид (ст. 131);

🔻 застосування зброї масового ураження (ст. 134);

🔻 порушення законів та звичаїв війни (ст. 135);

🔻 злочинні порушення норм міжнародного гуманітарного права під час збройних конфліктів (ст. 136);

🔻 бездіяльність чи віддання злочинного наказу під час збройного конфлікту (ст. 137).

Коли самопроголошений очільник Білорусі підпише цей документ, він набуде чинності через 10 днів.

Олександр Лукашенко © AP / Markus Schreiber

Звідки ростуть ноги?

З 2021 року Генпрокуратура Білорусі розслідує обставини геноциду білоруського народу під час Другої світової війни. Згодом депутати ухвалюють відповідний закон, який на початку 2022 року підписує Лукашенко.

«Законом передбачається юридичне визнання геноциду білоруського народу, вчиненого нацистськими злочинцями та їхніми посібниками в роки Великої Вітчизняної війни і післявоєнний період (до 1951 року). Під білоруським народом розуміються всі радянські громадяни, які проживали на території БРСР в зазначений період», — йдеться у документі.

Білоруським законом встановлюється кримінальна відповідальність за публічне заперечення геноциду білоруського народу. Зокрема, через публікацію будь-яких сумнівних статей у ЗМІ або в інтернеті.

Вулиці Мінська. Осінь, 2022 року ©AP / Alexander Zemlianichenko Jr

Юристка-міжнародниця, кандидатка юридичних наук, завідувачка кафедрою міжнародного права Білоруського державного університету (2014-2020 рр.) Катерина Дейкало запевняє: новий законопроєкт, за яким збираються судити мерців, — частина великої кампанії білоруської влади з маніпуляцій історичною пам'яттю. Її розгорнули два роки тому — у 2021-му:

— Можна сказати, що це такий проєкт з рефреймінгу (спеціальний прийом, який дає змогу змінити точку зору людини на іншу, — ред.) геноциду. У нього дуже багато складових, там є все — кримінальна справа, пропагандистські матеріали у різних формах. У 2021 році — кримінальна справа. У 2022 році вийшла книга про геноцид білоруського народу. Хто її автори — невідомо, але за редакцією генпрокурора Шведа. Також того року був ухвалений закон про геноцид білоруського народу. У 2023 році вийшов великий документальний фільм, знятий Белтелерадіокомпанією і за сприяння Генпрокуратури. І ось це останнє — зміни до Кримінально-процесуального кодексу — це все частина великого проєкту з рефреймінгу геноциду.

Меморіальний комплекс «Тростенець» у Мінську © Минск-новости

Павло Свердлов, шеф-редактор незалежного білоруського ЗМІ «Euroradio», заявляє: серед цілей влади сучасної Білорусі є й бажання приховати сталінські репресії під вивіскою боротьби з померлими представниками нацистського режиму чи їхніх колаборантів:

— Білоруська влада пояснює, що гітлерівці не просто напали на Радянський союз, не просто Білорусь опинилась у центрі Другої світової війни, а йшло цілеспрямоване знищення білоруського народу. Лукашенко навіть вжив слово «голокост». Звісно, Ізраїль запротестував, бо у слова «голокост» є лише одне визначення — знищення євреїв під час Другої світової війни. Тож зараз це просто називається геноцид білоруського народу. І ось, щоб він, цей геноцид, виглядав переконливо, треба зібрати інформацію, як німці поводились на території Білорусі. Прокуратура постійно говорить, що знаходяться якісь нові обставини. Є ще один, на мою думку, прихований мотив у діях влади — приховати під виглядом німецьких злочинів у Білорусі злочини сталінського режиму 30-х років. І ми, наприклад, бачимо це в районі Гомеля, де, як вважається, відбувались сталінські розстріли. Тепер це подається так, що там не сталінські розстріли відбувались, а німці знищували мирних жителів та партизан. І я певен, що таких прикладів стане все більше.

Пам'ятник загиблим під час Другої світової війни. Село Богданівка, Білорусь © AP / SERGEI GRITS

Боротьба за історичну справедливість?

Про жодну історичну справедливість не йдеться, — каже Катерина Дейкало. За останні 80 років нікого при владі не хвилювала тема геноциду білоруського народу. А ж тут раптом стала однією з найважливіших — після подій 2020-го року.

Білорусь, 2020 рік © AP / Sergei Grits

— Ніхто ніколи не заперечував звірств німецьких нацистів на території Білорусі. Всім відомо, що білоруси були одними з найбільш постраждалих в Радянському союзі народів у Другій світовій війні. Це була основна історична подія, довкола якої все крутилось у виконанні режиму. Так, це не подавалось як геноцид білоруського народу, але я не розумію, кому це через 80 років взагалі потрібно. Незрозуміло, про яку історичну справедливість може йти мова, якщо очевидно, що йде маніпуляція історичною пам'яттю з метою дискредитації іншого табору — опонентів і просто людей, які виступають проти влади, проти її курсу, — каже Катерина Дейкало.

Судовий процес над мертвими: це як?

Згідно із правками до Кримінально-процесуального кодексу, інтереси мертвого злочинця у суді можуть представляти його родичі. Однак, якщо їх не знайдуть чи раптом вони не захочуть їхати до Білорусі на судові процеси, то держава надасть небіжчику безкоштовного адвоката.

Судове засідання. Ілюстративне фото © Tut.by

Надання захисника мерцю — це ще один абсурдний момент у цій всій історії, заявляє Павло Свердлов:

— Певен, що родичів не будуть притягувати до відповідальності. Адвокатів мають надавати, бо, за законом, підсудний у Білорусі має право на допомогу адвоката. І, в принципі, адвокат може працювати й без підзахисного над пошуком аргументів на його користь. Тобто адвокат є самостійним представником сторони на судовому процесі. Він може, наприклад, збирати докази невинуватості того чи іншого, але мертвого, але формально клієнта. Але, звісно, це абсурд.

За законом, якщо підсудний помирає, то автоматично його справа припиняється. На пам'яті юристки-міжнародниці Катерини Дейкало, у сучасній історії був лише один випадок, коли судили мертвого. Йдеться про справу Сергія Магнітського. У 2013 році юриста фонду Hermitage Capital та главу фонду Вільяма Браудера визнали винним у несплаті податків — через 4 роки після його смерті:

— Як виглядає судовий процес над мертвими? Я не знаю, я, якщо чесно, ніколи не бачила. Якщо підсудний помирає, то справу закривають. За виключенням, випадків реабілітації померлого. Крім справи Магнітського, я можу згадати з історії ще один випадок. У IX столітті судили одного з римських пап (в 897 році відбувся суд над мертвим Папою Римським Формозом, — ред.). Його труп допитували, а потім винесли вирок і тіло викинули. Тобто йдеться про IX вік. Режим Лукашенка можна порівняти з Шариковим з «Собачого серця», який назад у пса перетворювався. Ось так поступово — спочатку 19-те сторіччя, потім середньовіччя, зараз до 9-го сторіччя підходить, а потім десь буде рівень печери. Приблизно так зараз йде деградація білоруської правової системи — у плані законів, у плані вивертання смислів. Тобто перетворення з людини у тварину. Хоча не хочеться навіть ображати тварину таким порівнянням.

Гра на публіку — внутрішню та зовнішню

Ще торік білоруська прокуратура заявляла, що має інформацію про місцеперебування 400 живих нацистських злочинців. 18 країн отримали запити від Мінська із проханням надати правову допомогу у справі про геноцид білоруського народу.

— Якщо Канада не буде видавати нацистських злочинців, на думку прокуратури, то Білорусь буде робити запити на їхню екстрадицію, наприклад, до Аргентини. Вона дуже далеко, і розуміння, що відбувається в Європі і яка роль Білорусі, дуже умовне. І коли зайде мова на таку тему як геноцид, нацисти, Друга світова, то Аргентина цілком може піти на співпрацю. Далі буде міжнародний шум. Жодної екстрадиції не буде, але резонанс абсолютно точно буде. Що ще буде? Білоруські чиновники під час своїх рідкісних (але хто знає, що буде далі) міжнародних візитів будуть «їздити» на цій темі і нагадувати європейцям, зокрема, німцям, австрійцям і всім, кому можна дорікнути геноцидом білоруського народу, про воєнні злочини. Будуть говорити в ООН, коли їм нададуть слово, в інших організаціях. Таким чином будуть змінювати порядок денний з того, що відбувається у Білорусі, тобто з політв'язнів, репресій, з того, що Лукашенко уже 29 років при влади, на ту вигідну білоруській владі тему, де вони почуваються сильними, де вони добре розуміють, в чому можна звинуватити деякі країни, які намагають протистояти цій диктатурі, — наголошує Павло Свердлов.

Свердлов: Лукашенко знає, як використовувати тему геноциду білоруського народу ©AP / Dmitri Lovetsky

Є ще один аспект. Білорусь після подій 2020 року стикнулась з величезними внутрішніми проблемами, зокрема, еміграцією кваліфікованих кадрів. Тобто тих людей, які, власне, тримали економіку країни. За даними, які озвучила у ПАРЄ Світлана Тихановська, з 2022 по 2023 роки з Білорусі виїхали 200-500 тисяч людей. Тож тема геноциду білоруського народу для Лукашенка стала ще одним козирем, який він використовує для внутрішньої аудиторії, певна Катерина Дейкало:

— Звісно, йде великий тиск. Це і санкційний тиск, і відтік людей. Влада говорить, що останньої проблеми нема, але вони її прекрасно бачать і розуміють. На міжнародному майданчику — санкційний тиск. Ось зовсім нещодавно була ухвалена резолюція МОП (Міжнародної організації праці) щодо Білорусі про застосування статті 33 уставу організації (ця стаття дає можливість застосувати різні економічні обмеження, — ред.). Це другий випадок в 100-річній історії існування МОП. Крім того, провал на майданчику Радбезу ООН (Білорусь поступилась Словенії у боротьбі за місце непостійного члена Ради Безпеки ООН, — ред.). Також постійні резолюції Ради Європи, ПАРЄ, Євросоюзу. Тобто йде тиск з усіх боків. І тому Білорусь має якось відповідати. Тому і показують, як вони борються за справедливість у питанні геноциду білоруського народу. Це розраховано, в основному, на внутрішню аудиторії, мовляв, дивіться, ми відповідаємо їм (європейцям — ред.).