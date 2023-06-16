Швейцарія має намір продати Німеччині 25 зі своїх 96 списаних танків Леопард
Про це пише видання Bild. Зазначають, що танки, які Швейцарія збирається продати Німеччині, яка є їх виробником, в подальшому можуть пройти модернізацію ібути переданими Україні.
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У матеріалі зазначають, що швейцарські депутати вже підтримали виведення цих танків з експлуатації. Це було необхідною умовою для того, щоб Леопарди можна було продати Німеччині. Та хоча більшість парламенту підтримала таке рішення, останнє слово все ще лишається за урядом.
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Про те, що такий крок цілком можливий може свідчити те, Верхня палата парламенту Швейцарії (Федеральних зборів) уже схвалила поправку до закону, яка дозволить реекспорт зброї в Україну.