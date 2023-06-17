Французька поліція затримала підозрюваного в замаху на Макрона

ЗАМАХ НА ПРЕЗИДЕНТА?

Правоохоронці заарештували 20-річного теслю, якого підозрюють у замаху на президента Франції Еммануеля Макрона. Інцидент, через який його затримано, стався ще 27 квітня.

Еммануель Макрон під час візиту до Шато де Жу 27 квітня 2023 року

Реклама Читати продовження

27 квітня 2023 року Еммануель Макрон перебував із візитом у департаменті Ду. Інформація про це просочилася у ЗМІ, тож на зустріч із ним вирушили противники пенсійної реформи.

Активісти спробували прорвати поліцейське оточення біля замку Шато де Жу, де перебував лідер Франції. Тоді правоохоронці були змушені застосувати сльозогінний газ, аби розігнати рішуче налаштованих протестувальників.

Еммануель Макрон прибув до Шато де Жу із метою вшанування пам’яті Туссена Лувертюра — одного із найзначніших лідерів Гаїтянської революції. Вже коли президент покидав замок, один із протестувальників кинув у гелікоптер Макрона димову шашку.

Антитерористична прокуратура Франції розпочала розслідування у зв'язку зі спробою знищення гелікоптера та замаху на життя президента. Зараз проводиться експертиза, яка має встановити, чи дійсно дії протестувальника могли стати причиною падіння гелікоптера, повідомляють французькі ЗМІ.

Особу людини, яка кинула димову шашку, вдалося встановити лише днями: ним виявився 20-річний тесля. Він не заперечує скоєного, але стверджує, що не мав на меті зашкодити Макрону, а просто хотів привернути його увагу та дати президенту зрозуміти, що громадськість не схвалює пенсійну реформу.

Прокуратура Франції наполягає, що підозрюваний має залишитися від вартою та пройти психіатричну експертизу.