Для зменшення підтримки України: пропагандисти РФ підробляли офіційні сайти у Франції

Пропаганда РФ

Джерела RFI у французькому уряді та дипломатії розкрили деталі роботи хакерів, які, за всіма ознаками, виконують завдання влади РФ в інформаційній війні проти України та Заходу. Раніше очільниця МЗС Франції Катрін Колонна розповіла про виявлення «кампанії з маніпулювання цифровою інформацією проти Франції за участю російських суб'єктів».

Підроблена сторінка МЗС Франції, на якій розмістили фальшиве повідомлення про запровадження для французів «податку на безпеку» для підтримки України.

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За інформацією RFI російською, кіберзловмисники підробляли сайти французьких органів влади та найвідоміших ЗМІ, намагаючись посіяти серед аудиторії сумніви щодо необхідності підтримки України.

Французький МЗС наводить приклад такої сторінки — фейковий сайт французького дипломатичного відомства, адреса якого: diplomatie.gouv.fm замість diplomatie.gouv.fr. І на цьому ресурсі було опубліковано начебто «офіційне повідомлення» про введення для французів «податку на безпеку» для фінансування допомоги Україні.

Співрозмовник RFI з дипломатичних кіл розповів:

— Була використана архітектура сайту і одна сторінка, з публікацією цього хибного документа, явно спрямована на спробу маніпулювати громадською думкою проти нашої підтримки України.

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У французькому Генеральному секретаріаті з оборони та національної безпеки (SGDSN) зазначили, що кампанія дезінформації РФ, за якою компетентні відомства Франції «спостерігають уже більше року», насамперед «спрямована на дискредитацію підтримки України з боку Заходу».

Кампанія російської дезінформації будується на чотирьох основних тезах:

► уявна «неефективність санкцій» проти Росії, які, як стверджується, лягають насамперед вантажем на європейські держави та/або їхніх громадян;

► «русофобія» західних держав;

► уявне «варварство українських збройних сил» та «неонацистська ідеологія», що нібито переважає серед українського керівництва;

► «негативні наслідки» для європейських країн від ухвалення українських біженців.

Голова SGDSN Стефан Буйон (ліворуч) на вході до Єлисейського палацу перед черговим засіданням Ради національної оборони та безпеки. 11 січня 2023 року. © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Станом на травень 2023 року Агентство захисту від іноземного цифрового втручання (VIGINUM), що підпорядковується SGDSN, виявило «355 доменних імен, які використовують ідентифікаційні дані ЗМІ, чотири з яких націлені на франкомовну аудиторію і використовують графічний стиль французьких щоденних газет: 20 Minutes, Le Monde, Le Monde».

У SGDSN повідомили, що «по цих каналах було опубліковано не менше 58 статей».

Участь російських посольств та культурних центрів, які відіграли активну роль у посиленні цієї кампанії, у тому числі через свої інституційні облікові записи в соціальних мережах, є ще однією ілюстрацією гібридної стратегії, яку Росія реалізує, щоб підірвати ... наші демократичні інститути, — наголосили у французькому МЗС, — Франція засуджує ці дії, які не гідні постійного члена Ради Безпеки ООН. Жодні спроби маніпулювання не відвернуть Францію від підтримки України перед агресивною війною Росії

Джерело RFI в французькому уряді, яке займається відстеженням іноземного «цифрового втручання», розповіло, що виявлені факти є частиною великої дезінформаційної кампанії, яка розпочалась ще навесні 2022 року, під назвою однойменного проросійського сайту RRN.world (Reliable Recent News, раніше Reliable Russian News. — Ред.):

— У кампанії RRN ми бачили низку тверджень... зокрема, про передбачувану «участь» Франції у військових злочинах, скоєних в Україні, про радіоактивні ризики, пов'язані з конфліктом, а також про те, що події в Бучі були «інсценовані» українцями.

Співрозмовник RFI уточнив, що в RRN є чотири основні способи дій. Перший — створення сайтів, які позиціонуються новинними. Власне, прикладом такого сайту і є Reliable Recent News. Сторінка з'явилась в мережі приблизно в березні 2022 року і там одразу з'явився текстовий контент, а також відео і карикатури, покликані очорнити особистість Володимира Зеленського — він зображений корупціонером, яка страждає від алкоголізму, наркоманії.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленський © NV

Другий метод — використання неавтентичних облікових записів в Інтернеті, в соціальних мережах, які поширюють контент з фейкових сторінок. Організатори цієї дезінформаційної кампанії також намагалися зробити «вірусними» низку хештегів, щоправда, без особливого успіху.

В основі третього методу — тайпсквоттінг (від англ. typosquatting. — Ред.) західних ЗМІ, коли реєструють доменне ім'я, яке схоже за написанням на оригінал для обману користувачів та перенаправлення трафіку. За інформацією французьких розслідувачів, йдеться не лише про французькі медіа, але й німецькі, британські, італійські та українські.

Четвертий метод — продовження попереднього — typosquatting органів влади, окрім наведеного прикладу з фейковою сторінкою МЗС, були ознаки підготовки аналогічних акцій стосовно інших французьких урядових ресурсів.

Очільниця МЗС Франції Катрін Колонна та президент України Володимир Зеленський. Україна, Київ, 27 вересня 2022 року. AP

— На підробленому сайті Le Parisien багато питань, пов'язаних з економічними проблемами, впливом санкцій та українською пшеницею, були висвітлені у підроблених статтях, як і газопровід «Північний потік»... На сайті Le Monde у підробленій статті згадувався візит міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню до України у грудні 2022 року, і стаття звинувачувала міністра у «підтримці вбивств» російських солдатів. Щодо (консервативної газети) Le Figaro, там використовувалася інструменталізація наративу про біженців, — аналізує фейковий контент співрозмовник RFI.

РФ використала сайти-клони популярні французькі ЗМІ, щоб зменшити підтримку України. © Christophe Ena / AP

А втім, зауважує співрозмовник RFI з дипломатичних кіл, Франція може вживати контрзаходи проти подібних проявів інформаційної війни. До того ж сумнівається, що подібна тактика зможе поставити під сумнів необхідність підтримки України.