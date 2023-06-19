Ле Бурже 2023: президент Франції Еммануель Макрон відкрив Міжнародний авіасалон

Paris Air Show 2023

19 червня в аеропорту Ле Бурже, поблизу Парижа, відкриється 54-й Паризький авіакосмічний салон (Paris Air Show 2023). Головні теми заходу, що триватиме 7 днів: «перезапуск» сектору цивільної авіації.

З 19 по 25 червня у Ле Бурже відбувається Міжнародний авіакосмічний салон. Франція, 19 червня 2023

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19 червня авіасалон відкрив президент країни Еммануель Макрон, який кілька днів тому нагадав про свій намір вивести Францію у світові лідери в галузі альтернативних видів транспорту та палива.

Президент Франції Еммануель Макрон на відкритті авіасалону Ле Бурже, 19 червня 2023 © via REUTERS / POOL

В авіакосмічному салоні беруть участь представники 2500 фірм, у тому числі 300 стартапів із 47 країн світу. Із них 1130 компаній представлятимуть 10 регіонів Франції.

Винищувач ВМС Франції Dassault Rafale F4.1 демонструється під час 54-го Міжнародного паризького авіашоу в аеропорту Ле Бурже. Франція, 19 червня 2023 © REUTERS / BENOIT TESSIER

Демонстраційний політ французького багатоцільового винищувача Dassault Rafale на міжнародному Паризькому авіасалоні в аеропорту Париж-Ле-Бурже. Франція, 19 червня 2023 © REUTERS

Найбільша країна-виробник літаків США буде представлена ​​в Ле Бурже 400 підприємствами. На думку експертів — це потужний сигнал про динамічне повернення американців до Європи як основних постачальників зброї в Україну та країни ЄС.

Відродження цивільної авіації та змагання виробників літаків

Після тривалої кризи, спричиненої COVID-19, авіакомпанії майже відновили колишній рівень трафіку. За даними російської редакції RFI, цього року вони розраховують перевезти 4,3 мільярди пасажирів (у 2019 було 4,5).

Зростає й попит на виробництво літаків. Як свідчать дослідження, проведені у червні агентством AlixPartners, авіакомпанії вже зробили замовлення на 2000 одиниць. Зазвичай, під час авіасалону, найбільшу кількість замовлень отримували європейський Airbus та американський Boeing. Наразі 8 із 10 пасажирських літаків, що експлуатуються, виготовили саме ці два найбільших авіаконструктора.

Президент Франції Еммануель Макрон відкрив авіасалон у Ле Бурже. Франція, 19 червня 2023 © via REUTERS / POOL

Paris Air Show 2023 також дає змогу представити свої новітні рішення у сфері авіавиробництва та отримати замовлення новим виробникам, конструкторським бюро та стартапам. Адже вже зараз є авіакомпанії, які зацікавлені розробками, що дозволяють піклуватися про навколишнє середовище.

Літаки та ракети під час 54-го Міжнародного паризького авіашоу в аеропорту Ле-Бурже. Франція, 19 червня 2023 © REUTERS / STEPHANIE LECOCQ