У Молдові визнали неконституційною проросійську партію «Шор»

поза законом

Рішення винесли судді Конституційного суду Молдови 19 червня на запит уряду країни про перевірку конституційності молдавської опозиційної партії.

Голова Конституційного суду Молдови Ніколае Рошка зачитує постанову під час слухання з перевірки конституційності опозиційної проросійської політичної партії «Шор» у Кишиневі, 19 червня 2023 року.

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Про це повідомляє NewsMaker.

Члени суду дійшли висновку, що партія порушила принципи, прописані у Конституції Молдови.

Зазначається, що рішення було ухвалено відповідно до четвертого пункту 41 статті Конституції, згідно з якою «партії та інші суспільно-політичні організації, цілі чи діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними».

Голова КС Ніколае Рошка повідомив, що депутати «Шор» продовжать свій мандат, проте виключно як незалежні народні обранці без права доєднатися до інших фракцій. Те саме, за його словами, стосується всіх представників партії в органах місцевого самоврядування всіх рівнів, включно з Гагаузією.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року Кабінет міністрів Молдови схвалив запит голови Мін'юсту країни Серджіу Литвиненко, який запропонував звернутися до Конституційного суду із проханням оголосити партію «Шор» поза законом.

Стосовно лідерів організації вже порушено справи за звинуваченням у незаконному фінансуванні та навчанні осіб з метою провокації заворушень. Шор та його політичні союзники є одними з ключових організаторів демонстрацій проти уряду та президентки Маї Санду з вересня минулого року.

В уряді впевнені, що рішення про оголошення партії «Шор» поза законом «підвищить відповідальність інших політичних формувань, особливо опозиційних».

26 травня Рада ЄС вперше ухвалила регламент про запровадження санкцій за дестабілізацію Молдови. Під обмеження ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топдепутатка партії «Шор» Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.

Санкції проти лідерів «Шор», а також осіб і компаній із Росії, причетних до спроби держперевороту в Молдові, ввели в США.