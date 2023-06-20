Перша в Європі: Естонія розробила алгоритм конфіскації заморожених активів РФ для підтримки України

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ

Уряд Естонії схвалив принципи використання заморожених у країні російських активів для підтримки України. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Естонія стала першопроходцем серед європейських країн у розробленні такого правового рішення.

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«Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, за допомогою якого зможемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора та спрямовувати їх як компенсацію для потреб відновлення України», — сказав Маргус Цахкна.

Магрус Цхакна © ERR

За його словами, естонське МЗС уже незабаром внесе на розгляд уряду проєкт відповідної поправки до закону.

Схожий правовий підхід розробили в Канаді. Окрім того, у Конгресі Сполучених Штатів зареєстрували законопроєкт про конфіскацію та передавання Україні як репарацій державних активів РФ, зокрема Центрабанку. Якщо його ухвалять, президент США отримає право конфіскувати заморожені російські суверенні активи і передати їх для відновлення України.

Суверенні активи

Заморожені російські активи можна розділити на два типи. Перший — суверенні, тобто золото-валютні резерви, які є власністю РФ як держави. Станом на серпень у різних країнах було розміщено близько 580 мільярдів доларів російських суверенних активів. І другий — це кошти російських фізичних та юридичних осіб, які потрапили в санкційні списки.

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Малоймовірним є те, що кошти з першої групи будуть конфісковані та передані Україні, принаймні в найближчій перспективі. Про це розповідає кандидат економічних наук, директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський:

— Росія — ядерна країна. І одна справа — заморозити їхні активи, але так, що вони будуть недоторкані і після того, як припиниться війна ці активи будуть повернуті, а зовсім інша — конфіскувати. А другий момент той, що західні країни хочуть лишити собі певну можливість тиску на Росію. Це певна гарантія, певний аргумент з точки зору перемов із Росією. Розрахунок на те, що Росія не здійснить агресії проти тих країн, де зберігаються її резерви. Адже в протилежному випадку вона втратить величезні суми.

Якби навіть західні країни й зважилися на такий крок, натепер просто не існує відповідного правового механізму й поспішати його розробляти не будуть. На думку експерта з міжнародного права, кандидата юридичних наук, директора Центру Дністрянського Івана Городиського, принаймні останні сто років увесь цивілізований світ дотримувався принципів міжнародного звичаєвого права, за яким жодна країна не може розпоряджатися власністю іншої держави:

— Ця історія діє в усіх випадках, відступи від неї жорстоко караються. І навіть після Другої світової війни Швейцарія під ризиком санкцій погодилася передати активи Німеччини, яка була тоді розгромлена, пройшла капітуляцію, для відшкодування. Це дуже складна річ. Ключове їхнє побоювання яке? Якщо ми зараз конфіскуємо ці активи, ми відступимо від доктрини суверенних імунітетів. Але в такому випадку, якщо, умовно, почнеться криза в Тайвані, Китай може сказати: «От дивіться, ви ж конфіскували активи Росії. Чому ми не можемо конфіскувати активи США?» А йдеться про трильйони доларів. І це не лише про Китай і США, це й африканські країни, латиноамериканські країни. Відповідно, почнеться хаос у міжнародних відносинах, глобальній економіці, яка зараз переживає рецесію. Тому треба розуміти, що цей крок може мати наслідки у вигляді прецедентів, до яких не всі готові.

«Навіть у Нюрнберзькому процесі були адвокати»

Дещо простіше з коштами, які належать підсанкційним російським олігархам чи компаніям. Деякі країни вже роблять перші обережні кроки в цьому напрямку, зауважує директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський:

— Більша ймовірність того, що будуть ухвалені відповідні правові механізми, за якими ці активи зі статусу заморожених перейдуть у конфісковані, із конфіскованих— у заарештовані, а вже потім будуть передані Україні. Зокрема, певні подібні юридичні механізми реалізуються в Канаді. Уже прийняте одне рішення, не надто значна сума, але все ж таки була передана. Також подібні ініціативи є зараз у Сполучених Штатах Америки.В інших країнах також розглядають якісь правові механізми, щоб активи ці арештовувати і передавати Україні.

Поки ж чітких механізмів і системи немає — зась. Просто взяти і забрати, тому що так хочеться, не можна, навіть якщо це справедливо. Цивілізований світ заслуговує так називатися саме тому, що в ньому дотримуються прав, свобод та букви закону. Хай навіть йдеться про найстрашніших і найкривавіших злочинців.

Адвокат А. Зайдль у Нюрнберзі (1945-1946) © Вікіпедія

Кандидат юридичних наук Іван Городиський пояснює:

— І в Нюрнберзі у нацистських злочинців були адвокати, і в Айхмана в Єрусалимському процесі були адвокати. Тому що це є нормою в загальному судовому процесі, який мають поважати країни, віддані верховенству права. Якщо ми хочемо, щоб у нас була країна з верховенством права, яка належить до когорти провідних у світі, то ми маємо сприймати, що процедура має бути дотримана.

США та Канада внесли зміни в законодавство, щоби конфіскувати принаймні невеликі обсяги російських активів. Згідно з ними, тепер передбачена відповідальність за агресію проти будь-якої країни. А от Євросоюз намагається йти іншим шляхом, каже Іван Городиський:

— Вони намагаються створити механізм покарання за ухилення від санкцій. Тобто, ви ухиляєтеся від санкцій, ми у вас забираємо цей актив. Альтернативою є доведення, наприклад, ухилення від сплати податків, що намагається зробити влада Німеччини у випадку олігарха Усманова. Альтернативою також може бути доведення фінансування тероризму, інші речі. Але це шлях дуже довгий і тривалий.

Прапори ЄС © REUTERS / JOHANNA GERON

Ухвалене Естонією рішення, каже правник, є вагомим, але поки що воно радше політичне, аніж практичне. Адже ця країна як член Євросоюзу врешті має дотримуватися його законодавства, пояснює експерт із міжнародного права Іван Городиський:

— Естонія на цьому етапі фактично, якщо вона ухвалить рішення, про яке говорив міністр закордонних справ і прем'єр-міністр минулого тижня, може дозволити локально здійснювати конфіскацію. Однак якщо на рівні Європейського Союзу буде прийнятий регламент або директива з цього питання, яке по-іншому регулює законодавство, тоді Естонія буде підкорятися цьому. Наразі на рівні ЄС немає політичної волі і юридичних рішень, які б дозволили конфісковувати російські активи саме через агресію проти України.

Як зауважує Ілля Несходовський, Союз Союзом, але ні для кого не секрет, що деякі країни більш впливові на міжнародній політичній арені за інші. Тож, на його думку, шальки терезів могли б схилитися на бік систематичної конфіскації російських активів на користь завданої Україні шкоди, якби за прикладом Естонії вчинили впливовіші гравці:

— Подібні рішення мають ухвалювати країни з високою політичною вагою. Наприклад, це можуть бути Франція, Велика Британія. Це може бути Німеччина. Я думаю, тоді цей процес піде набагато швидше.

І схоже, шанси на це є непогані. Так, до прикладу, пише Європейська правда, покликаючись на пресслужбу МЗС Великої Британії, розробляється новий механізм, який дасть можливість підсанкційним росіянам жертвувати заморожені кошти на відновлення України.

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«Ці нові заходи — на додаток до нашого найбільшого в історії пакету санкцій — показують, що Велика Британія готова і здатна розчистити нові шляхи для того, щоб російські гроші дійшли до українського народу», — цитує видання слова міністра фінансів Британії Джеремі Ханта.