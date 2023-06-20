Французько-італійська система протиповітряної оборони SAMP/T вже працює на території України — Макрон

ОФІЦІЙНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Франція та Італія оголосили про передачу цього зенітно-ракетного комплексу середньої дальності 4 місяці тому.

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Французько-італійський ЗРК середньої дальності SAMP/T доставлений в Україну і вже захищає її міста. Про це у понеділок, 19 червня, повідомив Президент Франції Еммануель Макрон. Напередодні він узяв участь у конференції з європейської протиповітряної та протиракетної оборони на полях Міжнародного паризького авіасалону. Там був також присутній Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню та його колеги з інших європейських країн.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню та Президент Еммануель Макрон розмовляють під час конференції на полях Міжнародного паризького авіасалону, Франція, 19 червня 2023 р. © REUTERS / STEPHANIE LECOCQ

SAMP/T MAMBA — європейська протиракетна система середньої дальності. Вона має допомогти Україні впоратися з атаками російських безпілотників, ракет і авіації. Заява Макрона щодо роботи SAMP/T в Україні стала першим офіційним підтвердженням того, що Київ одержав цей комплекс.

За допомогою цього комплексу, його радарів і пускових установок, озброєних вісьмома ракетами Aster з дальністю близько 100 кілометрів, «ми можемо протистояти широкому спектру повітряних загроз: балістичним ракетам малої дальності, винищувачам, вертольотам, безпілотникам і навіть залпам з кораблів», — сказав у грудні французький солдат агентству AFP в Румунії. Там франко-італійська ППО зокрема охороняє стратегічно важливий чорноморський порт у місті Констанца.

Президент Франції Еммануель Макрон на Міжнародному паризькому авіасалоні, Франція, 19 червня 2023 р. © via REUTERS / POOL

Конференція на полях авіашоу у Парижі стала відповіддю на ініціативу Німеччини «прикрити» небо Євросоюзу. Минулого жовтня Берлін запустив «Ініціативу європейського повітряного щита», яка передбачає закупівлю німецької, американської та ізраїльської зброї. Долучилися 17 країн ЄС, але не Італія, Польща чи Франція.

За даними AFP, йдеться про укладання контрактів на «величезні суми». Самі лише Берлін та Париж планують витратити на ППО десять мільярдів євро до 2030 року. Франція намагається зацікавити партнерів зброєю власного виробництва. Як заявив Макрон, французький уряд може використати гроші платників податків, щоб збагатити американців, але також може піти іншим шляхом:

Особисто я вважаю, що ми можемо стати сильнішими як армія, досягти успіху в розвитку оборонної та технологічної промислової бази, яка створює робочі місця вдома, і ефективно використовувати гроші платників податків, і таким чином отримати суверенітет, оскільки ми будемо менш залежними технологічно

Під час конференції Франція, Естонія, Угорщина, Бельгія та Кіпр підписали листа про намір закупити ракети «Містраль» малої дальності класу «земля-повітря». За словами Еммануеля Макрона, це є «чудовим прикладом суверенної співпраці між європейцями у сфері, яка є цілком актуальною і яка не була належним чином висвітлена».