ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ

Відповідне питання розглядалося 12 червня на засіданні ради оборони в Єлисейському палаці, — повідомляє газета «Ле Монд» з покликанням на власні джерела. Дотепер Париж виключав можливість Києва приєднатися до Альянсу. Нині ж там вважають, що членство України здатне створити додатковий тиск на Москву і завершити війну.

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Відстоювати перспективу вступу України до Організації Північноатлантичного договору, щоб вплинути на конфлікт і спробувати посадити Москву та Київ за стіл переговорів. Саме такому підходу наразі віддає перевагу Франція під час «делікатних дискусій» з союзниками України напередодні саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

За місяць до заходу, 12 червня, у Єлисейському палаці обговорювали перспективи членства України в НАТО. Про це з покликанням на свої джерела повідомляє «Ле Монд». За інформацією видання, у Парижі вважають, що це могло б саме по собі стати гарантією безпеки Києва:

Імовірно, це знеохотить Росію від продовження війни або, якщо конфлікт припиниться, від запобігання будь-якій новій агресії. Зависання цієї перспективи могло б, до речі, переконати президента України Володимира Зеленського піти на переговори, коли він вважатиме за потрібне, залежно від результатів контрнаступу

Якщо такі дискусії дійсно тривають, то це наближає Париж до позиції країн Центральної Європи і віддаляє від думки, що вкорінилася на Заході. «Французька позиція тепер ближча до польської, ніж до німецької», — підтвердив виданню неназваний іноземний дипломат.

У 2008 році на Бухарестському саміті президент Франції Ніколя Саркозі заблокував спільно з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель будь-яку перспективу швидкого вступу України до НАТО всупереч порадам Сполучених Штатів, які наголошували, що час для інтеграції Києва настав. Політики, які на той час обіймали найвищі посади в країнах Європи, вважали, що такий крок «побереже Росію».

Щорічний саміт країн-членів НАТО має відбутися у литовському Вільнюсі 11-12 липня.

Напередодні генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що учасники не обговорюватимуть запрошення України до НАТО.