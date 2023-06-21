Бронетранспортери та гаубиці — Португалія оголосила про новий пакет допомоги Україні

ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА

До нового пакету військової допомоги від Португалії, зокрема, увійдуть бронетранспортери М113 та гаубиці калібру 105 міліметрів.

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Про це повідомило португальське міноборони.

#Portugal continua a apoiar a #Ucrânia: vamos doar mais 14 viaturas blindadas de transporte de pessoal M113 e um conjunto de obuses de 105mm. Este novo pacote de material militar junta-se às 180t de munições e 5 viaturas blindadas de apoio médico disponibilizadas há semanas. pic.twitter.com/Uc01GwrkAB — Defesa Nacional (@defesa_pt) June 16, 2023

«Ми передаємо ще 14 бронетранспортерів М113 та комплект 105-мм снарядів. Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів та 5 броньованих автомобілів медичної допомоги, наданих кілька тижнів тому», — йдеться у дописі.

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Раніше Португалія уже передавала Україні бронетранспортери М113, а також, окрім них, снаряди, генератори та медичне обладнання.