ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА

Бронетранспортери та гаубиці — Португалія оголосила про новий пакет допомоги Україні

До нового пакету військової допомоги від Португалії, зокрема, увійдуть бронетранспортери М113 та гаубиці калібру 105 міліметрів.

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М113 США для України
М113 США для України © Мінобоорони США
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Про це повідомило португальське міноборони. 

«Ми передаємо ще 14 бронетранспортерів М113 та комплект 105-мм снарядів. Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів та 5 броньованих автомобілів медичної допомоги, наданих кілька тижнів тому», — йдеться у дописі.

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Раніше Португалія уже передавала Україні бронетранспортери М113, а також, окрім них, снаряди, генератори та медичне обладнання.

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