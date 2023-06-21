Влада чи опозиція: хто стане переможцем виборчих баталій у Польщі

ІНТЕРВ'Ю RFI

Варшава, Польща – Восени поляки обиратимуть новий парламент. У політичному двобої уже зійшлись правляча партія «Право і справедливість» на чолі з експрем'єром Ярославом Качинським та опозиційна «Громадянська платформа», яку на вибори веде колишній голова Європейської ради Дональд Туск. Як результати перегонів можуть вплинути на відносини України та Польщі? Кого ЄС волів би бачити серед переможців виборів? Про це в інтерв'ю зі Станіславом Желіховським, експертом-міжнародником та кандидатом політичних наук.

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Голова партії «Право і справедливість» (PIS) Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, міністр оборони Маріуш Блащак © Wyborcza.pl

Політичні союзи: чи можливі?

— Що зараз відбувається на політичній арені у Польщі? На якій стадії передвиборча кампанія?

— Уже певний час триває кампанія. Виборчі табори змагаються за те, в якому форматі йти на вибори, як перемогти і, власне, як надалі вибудовувати свої політичні вектори. Тому зараз ми бачимо, які йдуть дебати між політичними опонентами, відбуваються різного роду публічні заходи — мітинги, з'їзди партій. Польща дуже активно зараз у це поринає. Щоправда, починається літній сезон, то політична ситуація на фоні відпусток може трохи бути спокійнішою. Але вже з вересня очікується дуже активна робота у цьому напрямку — і триватиме аж до самих парламентських перегонів.

— Які шанси у партії «Право і справедливість» (PiS) знову прийти до влади? Поки що всі соцдослідження показують, що партія Ярослава Качинського хоч на кілька відсотків, але випереджає «Громадянську платформу» Туска.

Соціологічне дослідження інститутом Pollster проводилося 16-18 червня, всього опитали 1024 дорослих поляків © RFI

Агенція CBOS проводила своє дослідження з 5 по 18 червня 2023 року. Опитано було 1054 людина © RFI

— Такі шанси є у провладної партії. Але ключове питання, скільки саме місць вона зможе взяти. Нещодавно політична сила Дональда Туска подолала психологічний бар'єр у 30% (соцдослідження, проведене агенцією Pollster, — ред.). А це означає, що рівень підтримки їхньої політичної партії зростає. Тут можна виділити й останні події, зокрема, марш опозиції 4 червня. Головне для опозиції зараз — не втратити свої електоральні здобутки.

Дональд Туск виступає перед мітингувальниками © REUTERS / KACPER PEMPEL

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Велелюдний марш опозиції у Варшаві. 4 червня 2023 © REUTERS / AGENCJA WYBORCZA.PL

Для PiS зараз теж важливо, чи зможе вона зберегти ті позиції, які має, і чи не впаде у неї партійний рейтинг. Тому зараз є велика вірогідність того, що буде спільний похід на вибори «Права і справедливості», зокрема, з «Суверенною Польщею», якою керує нинішній міністр юстиції Збігнев Зьобро. Питання лишень, чи вони зразу будуть йти як коаліція, чи будуть списки від партій. Про це поки що важко сказати. Це буде відомо 24 червня, коли у Лодзі відбудеться з'їзд PiS. Найцікавіше питання, чи буде підписання угод з «Суверенною Польщею» та іншими політсилами — з партією Kukiz15, з OdNowa, яку очолює заступник міністра оборони Польщі Марчін Очепа та, власне, з Республіканською партією Адама Бєлана.

Керівництво PiS у Сеймі © PAP / Rafa Guz

Одна з цілей цього об'єднання — продемонструвати єдність та зґуртованість партій, щоб у такому форматі піти на вибори і закумулювати електорат усіх учасників коаліції. І така сама ситуація відбувається і в опозиції. Ми бачимо, що «Громадянська платформа» теж планує об'єднання. І ми це бачили на марші 4 червня, коли Туска підтримав Владислав Косіняк-Камиш, очільник Селянської партії, та Шимон Головня з «Польщі 2050». Це теж була перемога. Бо до того було невідомо, чи буде така підтримка. Кожна сила висувала якісь свої вимоги. І до 4 червня ця перспектива була досить туманна. Але зараз, думаю, і у влади, і в опозиції будуть союзники.

Акція опозиції. Варшава, 4 червня 2023 © AP / Czarek Sokolowski

Адмінресурс і не тільки

— Які методи використовує провладна партія для боротьби з опозицією?

— «Право і справедливість» використовує різні «фішки», зокрема, адміністративний ресурс. На з'їзді політсили, який відбувся у середині травня, Ярослав Качинський оголосив, що з наступного року допомога на дитину з 500 злотих буде збільшена до 800, також з нового року запроваджуються безкоштовні ліки для людей старше 65 років, а також для дітей та молоді до 18 років. Крім того, було анонсовано скасування оплати проїзду на автобанах.

З'їзд провладної партії. 13 травня 2023 року © Wyborcza.pl

Для чого це робиться? Щоб незахищені верстви населення, а також ті, хто не мають великих статків, йшли і голосували за «Право і справедливість» або їхніх союзників, якщо будуть йти на вибори єдиним списком.

— Законопроєкт «lex Tusk» — про що він насправді? Чого там більше — справді боротьби з російським впливом на польську політику чи узаконенна спроба розправитись із опонентами?

— Опозиція заявляє, що цей законопроєкт про комісію, яка має бути створена для вивчення російського впливу на внутрішню безпеку Республіки Польща у 2007-2022 роках, насправді спрямовані проти Дональда Туска, колишнього прем'єра Польщі та лідера «Громадської платформи» (ця комісія матиме дуже широкі повноваження, зокрема, зможе забороняти на 10 років виконувати функції, пов’язані з розпорядженням державними коштами, та позбавляти на 10 років доступу до секретної інформації, — ред.). Так, у діяльності політика були певні моменти щодо відносин з РФ, які зараз були б неприйнятними. Але зараз Туск не підтримує тої політики, яка була ще в нульових роках, нема закликів до діалогу з Росією, як було у 2007-2008 роках. «Громадянська платформа» підтримує Україну і вірить в її перемогу, але для цього треба ще більша підтримка Європи. Однак провладна партія наполягає, що треба розслідувати діяльність Туска на посаді прем'єра. І PiS не виключала, що політик має предстати перед Державним трибуналом. У Сеймі було голосування щодо пом'якшення цього законопроєкту. Зокрема, щодо 10-річної заборони обіймати посади з доступом до державних коштів, також про те, що членами комісії не будуть депутати та сенатори, а її голова обиратиметься членами комісії. Але однозначно опозиція не буде задоволена такими законодавчими актами і буде використовувати це на своїх передвиборчих акціях. І будуть говорити, що так влада бореться з опозицією. Його, до речі, називають ще «сталінським». Опозиція буде показувати, що політсила «Право і справедливість» стає все більш відірваною від реальності, перетворюється на партію авторитарного толку. Ми почуємо дуже багато дебатів на цю тему, особливо, ближче до виборів.

Як вибори вплинуть на відносини з Україною та ЄС?

Володимир Зеленський та Анджей Дуда у Львові, січень 2023 року AP

— Що зміниться у відносинах з Україною? Чи можна очікувати на певні зміни у воєнній допомозі чи у ставленні до українських біженців? Останні дані свідчать, що поляки все менше хочуть допомагати українцям.

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— «Право і справедливість» як ядро об'єднаної коаліції, а також «Громадянська платформа» підтримують Україну, особливо зараз, коли відбувається масштабне вторгнення Російської Федерації. Представники PiS заявляють, що потрібно допомагати Україні в усіх важливих сферах — у прийомі біженців, в економічній та військовій сферах. Тому ми зараз бачимо активне надання допомоги — як своїх типів озброєння, так і території для транзиту військової допомоги. Після нового приходу «Права і справедливості», якщо вони переможуть, нічого не зміниться. Дуже важливою буде діяльність переможців виборів під час головування Польщі в Раді ЄС у першій половині 2025 році (востаннє це було у 2011 році, — ред.). Буде підтримка України в ключі євроінтеграційних стремлінь. Уже зараз можна говорити, що Україна буде на порядку денному. І PiS про це говорить. Однак ми повинні розуміти, що ця партія є консервативною партією, і напередодні виборів можуть винирнути різні теми. Як це було із зерном. Але після виборів зникнуть ці проблеми. Бо не буде потреби боротись за електоральну підтримку. Наступні вибори — місцеві — відбудуться у 2024 році, але там не буде такої запеклої боротьби. А наступні президентські — аж у 2025 році.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук виступає перед депутатами Сейму. Варшава, 25 травня 2023 року © Верховна Рада України

Те саме стосується і опозиції — Туск завжди був привітний до України, відстоював на європейській арені євроінтеграційні прагнення нашої держави. Також «Громадянська платформа» не була помічена у тому, що піднімала якісь історичні питання. Тому у цьому плані буде простіше. Не будемо переживати, що виникнуть проблеми, як були до 2019 року — напади на українські ходу, знесення пам'ятників.

Найбільша така загроза — це партія «Конфедерація свободи і незалежності». Вони заперечують російську агресію проти України. Вони нерідко виступають проти антиросійських санкцій, а також проти ЄС. Але у них достатньо висока підтримка (на третьому місці, згідно із дослідженнями, — ред.). Ця політична сила дуже сильно вигравала на ситуації із зерном. Тому PiS перехопив ініціативу, аби електоральні симпатії не відійшли Конфедерації, щоб не довелось заходити у парламент з меншою кількістю місць, або створювати з такою партією коаліцію. До речі, про це йшли розмови навесні. І от тоді це був би виклик для України, бо ми побачили б різні ініціативи, які невигідні нам.

— Кого, на вашу думку, ЄС хоче бачити переможцем виборів у Польщі? З ким вигідніша співпраця?

— Думаю, що з «Громадянською платформою». Сам Дональд Туск відомий своєю європейською політичною кар'єрою. Він повністю на боці того, щоб Україна була членом ЄС. Він був президентом Європейської народної партії, головою Європейської ради. Коли він говорить про підтримку України, то заявляє про необхідність ще більшої підтримки Європи. І Німеччина могла б зайняти цю ключову нішу. Якщо його політична сила буде при владі, ми можемо розраховувати на її стовідсоткову підтримку в інтеграції України до ЄС і, відповідно, до НАТО.

Туск як голова Європейської ради зустрічається з Макроном. Париж, 2017 рік © AP / Stephane de Sakutin

Щодо PiS, вони, в принципі, прагнуть інтеграції, але виступають за те, щоб Польща мала більш сильні позиції в ЄС. І вони проти запровадження невигідних для країни і громадян рішень, зокрема, щодо питань міграційної, енергетичної, сільськогосподарської політики. І ми зараз бачимо, що «Право і справедливість» має проблеми з грошима, зокрема, в ключі невиплат коштів на відбудову країни після пандемії. Була також проблема в судовій реформі (5 червня Суд Європейського Союзу задовольнив скаргу Єврокомісії, визнавши, що судова реформа у Польщі суперечить законодавству ЄС, — ред.). Ще у PiS є проблема з так званим молодшим партнером партії «Суверенна Польща», яка така євроскептична. Вона займає більш жорстку позицію в переговорах з Євросоюзом, більшу ставку роблять на співпрацю з США.