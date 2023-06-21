Навчання українських пілотів на винищувачах Ф-16, можливо, відбудуться в Румунії — «Політіко»

авіаційна коаліція

Коаліція західних союзників розглядає Румунію як можливе місце для тренувань українських пілотів. Цю інформацію американському виданню підтвердили троє посадовців.

Винищувач Ф-16 під час військових навчань. Німеччина, 9 червня 2023

Реклама Читати продовження

Офіційно підтверджень цим даним не давали ні європейські, ні румунські посадовці.

На запит журналістів «Політіко» в румунському міноборони відповіли: «Румунія тісно співпрацює зі своїми союзниками з НАТО, партнерами з ЄС, стратегічними партнерами та керівництвом України, щоб забезпечити здатність українського народу ефективно протистояти незаконній російській агресії та окупації суверенної території України».

Нідерландський пілот винищувача Лоренс-Ян Війге, який допомагатиме навчати українських пілотів, стоїть перед винищувачем Ф-16 в ангарі для технічного обслуговування у Волкелі, Нідерланди, 9 червня 2023 © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Ймовірно, навчання проведе компанія «Локхід Мартін», яка будує Ф-16. У коментарі «Політіко» представник компанії сказав, що вони готові навчати українців польотам та обслуговуванню Ф-16, щойно буде рішення про відправлення винищувачів в Україну.

Надання Україні бойових літаків обговорювалось під час останнього засідання в форматі «Рамштайн».

►Читайте також: Ф-16, боєприпаси, посилення ППО та тренування українських військових