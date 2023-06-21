Польща перед виборами: велике повернення Качинського до уряду

політика сусідів

Варшава, Польща – Одне призначення — і чотири відставки. 21 червня Анджей Дуда призначив лідера провладної партії «Право та справедливість» Ярослава Качинського віцепрем'єр-міністром польського уряду. Тепер буде єдиним заступником Матеуша Моравецького, прем'єр-міністра Польщі. Чотири віцепрем'єра в один день позбулись своїх посад.

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Маріуш Блащак, Яцек Сасін та Пьотр Глінський більше не є заступниками Моравецького. Однак вони не втратили свої міністерські портфелі. Блащак залишається міністром оборони. Сасін — державних активів, а Глінський й надалі головний з культурних питань. Четвертий віцепрем'єр — Генрик Ковальчик — стає міністром без портфеля. Кілька місяців тому його позбавили посади міністра сільського господарства.

Два віцепрем'єра — колишній та чинний PAP - Marcin Obara

За останні три роки Качинський вдруге входить до складу уряду. З жовтня 2020 по червень 2022 року він уже був заступником Моравецького, а також очолював Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

— Дякую за повернення до уряду. Безпека була, є і буде найважливішим гаслом принаймні до кінця року для нашої країни, звідси і це рішення про повернення віцепрем'єра до уряду, — наголосив президент Польщі Анджей Дуда.

За його словами, у Раді міністрів на найвищому рівні нема жодних сумнівів, що питання безпеки та закупівель для армії, — під пильним контролем.

Новий старий віцепрем'єр-міністр © PAP

— Можна впевненно сказати, що ви (Ярослав Качинський — ред.) є головним автором закону про захист Вітчизни. Це фундаментальний акт для зміцнення безпеки Польщі у військовому сенсі в ці надзвичайно важкі часи — під час війни, яка точиться за нашим кордоном внаслідок російського вторгнення в Україну, — підкреслив Дуда.

Саме за попередньої каденції Качинського в уряді у березні 2022 року був проголосований Сеймом закон про захист Польщі. Він передбачає збільшення польського війська до 300 військовослужбовців, збільшення з 2023 року фінансування армії до 3% ВВП, спрощення співпраці армії з волонтерськими організаціями та закупівлі озброєння за кордоном.

Згадав Дуда і про парламентські вибори, які мають відбутись восени у Польщі:

— Ні для кого не секрет, що одна зі світових держав, яка знаходиться неподалік від нас принаймні кілька разів за останні роки намагалася втрутитися у виборчі процеси в різних країнах світу. Ніхто з нас не сумнівається, що подібні спроби втручання можуть мати місце найближчими місяцями і в нашій країні. Дуже різними способами. Це є реальною небезпекою, тому є потреба активізувати діяльність уряду та всіх органів влади Польщі у сфері безпеки.

Пьотр Мюллер, речник польського уряду, наголосив, що повернення Качинського в уряд є політичним підсиленням:

— Це посилення перед виборами й чіткий сигнал, що ми боремось за перемогу в наступній виборчій кампанії.

► Про те, як триває передвиборча кампанія у Польщі, читайте більше у статті: Влада чи опозиція: хто стане переможцем виборчих баталій у Польщі

Голос опозиції

«Рух відчаю», — саме так в опозиції назвали зміни у польському уряді.

Марш опозиції у Варшаві 4 червня 2023 року AP - Czarek Sokolowski

— Це відчайдушний крок, відчайдушна спроба врятувати кампанію партії «Право і справедливість», яка зазнала краху внаслідок чвар, суперечок та відсутності ідей у ​​таборі влади, — наголосив депутат Сейму Ян Грабець з партії «Громадянська коаліція».

Кшиштоф Шмішек, депутат від лівих, також певен, що призначенням Качинського до уряду влада хоче відволікти увагу виборців від провалу їхньої кампанії.

— Кожна правляча партія має два етапи у своєму житті. Перший, в якому немає нічого поганого, зокрема, жодних скандалів. І другий етап, де вже нічого не допомагає. Не допоможе і Ярослав Качинський, — заявляє Даріуш Клімчак з Польської народної партії.

Міхал Кобоско з партії «Польща 2050», яка на даному етапі долає 5% бар'єр, згідно із соцопитуваннями, наголошує:

— Він (Качинський — ред.) вирішив, що єдиний спосіб врятувати його партію, політичний табір — це його входження в уряд. Ми це так сприймаємо.

Заступник головного редактора видання «Rzeczpospolita»Міхал Шулджинський у своїй авторській колонці пише, що призначення лідера «Права і справедливості» до уряду є сигналом того, що хтось у правлячій партії вирішив, що виборча кампанія почала повністю розвалюватися. Однак не варто розраховувати на диво:

— Входження Ярослава Качинського до уряду не призведе до чудес у Польщі — щоб інфляція знизилась, війна закінчилася, молоко було смачнішим, а літо стало найгарнішим.

Поляки проти

58% поляків проти повернення Качинського до уряду. Про це свідчать результати опитування, проведеного United Surveys для Dziennik Gazeta Prawna та RMF FM. Ці дані були опубліковані напередодні призначення політика в уряд.

Підтримували повернення Качинського до Ради міністрів 21,3% опитаних. Ще близько 20% відповіли, що не мають думки з цього приводу.

Опитування було проведено протягом 16-18 червня. У ньому взяли учать тисяча осіб.