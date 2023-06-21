Російська спецоперація? Навіщо Угорщині українські військовополонені

міжнародний скандал

Станом на 21 червня Україні вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених, яких нібито передала угорській стороні Російська православна церква. МЗС працює над поверненням ще вісьмох українців, повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

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Що відомо?

8 червня на сайті Московського патріархату з’явилося повідомлення про передачу Угорщині 11 українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях. Цю інформацію підтвердив угорський віцепрем’єр-міністр у церковних справах Жолт Шем’єн, який нібито й координував процес. Чиновник сказав, що це приязний жест Російської православної церкви на адресу Угорщини і українці зобов’язані їй своєю свободою.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та заступник прем’єр-міністра Жолт Сем’єн в парламенті в Будапешті © AP / Denes Erdos

В українському МЗС заявили, що український уряд не був поінформований про переговори між угорською та російською сторонами щодо звільнення полонених українських бійців.

Лише за тиждень Україні вдалося встановити місцеперебування та прізвища полонених. Як повідомив Олег Ніколенко, усі вони, фактично, утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України.

На скандал відреагували в ЄС. Представник Єврокомісії із закордонних справ та політики безпеки Петер Стано попросив угорську владу пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, а також комунікацію Угорщини із цього питання з українською владою.

У відповідь речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що більшість із переданих Росією військових мали угорське громадянство, а решта отримали статус біженця. Водночас всі вони є вільними особами та можуть залишити Угорщину в будь-який час.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, своєю чергою, спростував причетність уряду до цієї історії і наголосив, що передача українців відбулася після дискусій між церквою та релігійними організаціями, у яких угорська держава не брала жодної участі. Сіярто також додав, що полонені українці, яких передали Угорщині, можуть, якщо хочуть, зв’язатися з українською владою.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто © AP / John Minchillo

Особистий піар Орбана

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефері телемарафону сказав, що у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину був зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан:

— Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, і поза її межами, що він їхній єдиний захисник. Уся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини.

Директор Інституту Центральноєвропейської стратегії, політолог Дмитро Тужанський погоджується, що Орбану вигідно використати цю тему. Імовірніше, йдеться про етнічних угорців, яких Угорщина витягнула з російського полону. Водночас експерт звертає увагу, що за весь цей час Орбан ні слова не сказав про передачу українських військовополонених:

— Орбан завжди любить усе коментувати, особливо такі скандальні теми. Але зараз він відмовчався. Уже майже два тижні минуло з перших повідомлень, а він мовчить. Більше того, ця тема жодного разу не порушувалася в угорському медіапросторі, який орієнтується на провладну партію. Орбан навіть у своєму щотижневому інтерв’ю не згадав цю історію, хоча це топтема.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан © AP / Vadim Ghirda

На думку експерта, передача військовополонених Угорщині була явною гібридною спецоперацією РФ, які вона проводить щодо України ще з 2014 року. Він зазначає, що через такі гібридні методи Росія, наприклад, повертала в українську політику Віктора Медведчука. І зараз Кремль, зауважує експерт, хотів використати Угорщину:

— І Орбан міг би на цьому зіграти, але ми бачимо протилежне — він мовчить. Більше того, угорська держава, зі слів Петера Сіярто та Золтана Ковача, узагалі до цього не причетна. Це, звісно, смішні заяви, але видно, що вони намагаються відсторонитися, очевидно, розуміючи, що це російська спецоперація, яка може вдарити по них. Тобто Орбан та його команда не ризикнули експлуатувати цю тему.

За словами Дмитра Тужанського, поки важко сказати, для чого це все було потрібно угорцям. Але оперуючи тими даними, що є у відкритих джерелах, можна припустити, що і для Будапешта ця ситуація має дуже дивний вигляд.

Дивна історія

«Подія, яка могла би бути абсолютно позитивною, перетворюється на якийсь драматичний детектив із дуже відчутним політичним підтекстом. Насамперед із боку Росії», — так ситуацію прокоментували в ГУР МО України.

Якщо вже відбулася передача військовополонених, зазначає представник розвідки Андрій Юсов, то абсолютно незрозуміло, чому жодна зі сторін не надала офіційних даних щодо цих осіб:

— Навіть держава-агресор офіційно нічого не повідомляє. Міноборони РФ не підтверджувало факт передачі. Маємо справу з якимось дуже дивним випадком, м’яко кажучи. Як і в багатьох інших випадках, коли мова йде про міжнародне право й державу-агресора.

На думку Дмитра Тужанського, якщо з Росією в цій ситуації все більше-менш зрозуміло, то з боку Угорщини — це безпрецедентний провокаційний крок, який зовсім не відповідає статусу Угорщини як члена НАТО та ЄС:

— Не взяти участь у цій спецоперації угорці не могли, через їхні зв’язки з росіянами. Водночас, бачите, елементи критичного мислення та інстинкт самозбереження в команді Орбана залишається. Тому ситуація погана, але подивимося, чим це все закінчиться. Велике питання, чи надасть угорська сторона пояснення українській стороні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Росії Володимир Путін © AP / Alexander Zemlianichenko

Водночас директор Інституту Центральноєвропейської стратегії вважає, що навіть після того, як тема переросла в політичний скандал, Угорщина, ймовірно, убезпечила себе від юридичних наслідків:

— Я не виключаю, що цих 11 військовополонених передали їм уже не в статусі військовополонених. Можливо, їх помилували чи суд над ними провели в Росії. Можливо, їх записали як громадян Угорщини, але, за наявною інформацією, не всі 11 військових мають угорські паспорти або угорське громадянство.