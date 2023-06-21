У Латвії американка безкоштовно протезує українців

ПОЧАТОК НОВОГО ЖИТТЯ

Лікарка-реабілітолог Кейті Лезевуд з Америки до Латвії переїхала понад вісім років тому. З вересня минулого року жінка разом із командою займається безплатним протезуванням українців, які втратили кінцівки під час війни. Про створення клініки «Designed to Live» Кейті Лезевуд розповіла в інтерв’ю українській редакції RFI.

Реклама Читати продовження

— Я народилася та виросла в Америці. До Латвії переїхала, бо просто захотіла щось змінити у своєму житті. Спочатку я займалася консультуванням місцевих реабілітологів у державних закладах, а потім вже відкрила власну клініку, — розповідає жінка.

У клініці Кейті безплатно робить протези для тих, хто не може собі цього дозволити. У тому числі допомагає українцям, які постраждали під час війни:

— Коли розпочалася війна, було очевидно, на жаль, що буде багато людей, які потребуватимуть протезування. І я відразу почала думати, як я можу допомогти, — згадує лікарка.

Створення протеза © Designed to Live

Першим українцем, якого протезувала Кейті став Давид Ярмошик. Хлопець втратив ногу під час роботи на шахті. Після знайомства с реабілітологинею він вирішив залишитися у Латвії та змінити професію. Тепер Давид допомагає Кейті у клініці створювати протези для інших людей:

— Тепер я роблю тут протези, а також допомагаю людям, які приїжджають до нас на реабілітацію. Я намагаюся на власному прикладі показувати, що травма — це не зупинка життя. Потрібно лише знайти в собі сили та мотивацію. Отримати протез — це лише 10% успіху, все інше залежить від самої людини. Наприклад, я живу так само, як до травми. Я працюю, роблю усі домашні справи, користуюся громадським транспортом, займаюся спортом, роблю геть усе. Тобто потрібно пройти через ці проблеми та продовжувати жити далі й радіти життю, — розповідає Давид.

Давид Ярмошик © Лієн Леонович

Кейті разом із командою створили протези для п'ятнадцятьох українців. Кожен протез роблять індивідуально, в залежності від параметрів людини. Після примірок його, за потреби, ще кілька разів підганяють під пацієнта. Лише після цього людина починає вчитися ним користуватися:

— Ми щодня тренуємося з нашими пацієнтами, щоб вони зрозуміли, як використовувати протез, перш ніж вони повернуться в Україну. Протез нелегко освоїти. Він не заміняє ногу, але дуже наближає до реальності — пояснює Кейті тонкощі роботи з пацієнтами.

На те, щоб опанувати основні навички користування протезом потрібно від двох до чотирьох тижнів. Процес повного звикання до «нової частини себе» може тривати місяці:

— Дуже багато залежить від самої людини. Наскільки вона готова працювати, бо це робота, яка потребує зусиль. І після повернення додому їм потрібно буде навчитися контролювати силу, посилювати впевненість у рухах і довіру до протеза. Це досить довгий процес і він залежить виключно від старань людини.

Співробітники «Designed to Live» разом з пацієнтами © Designed to Live

У клініці «Designed to Live» поки що роблять лише механічні протези. Деякі елементи створюють самотужки, деякі — купують за гроші благодійників:

— Вартість протеза ноги — від 3 до 10 тисяч євро, в залежності від багатьох факторів. Протез руки коштує від 3 до 8 тисяч євро, але ми все це виготовляємо і надаємо людям безплатно. Є деякі фабричні частини, які потрібно купувати, і ми робимо це за гроші донорів та меценатів. Здебільшого гроші надають звичайні люди, які просто хочуть підтримати проєкт — розповідає лікарка.

Про свою роботу команда «Designed to Live» розповідають у соціальних мережах. Саме так люди, які потребують протезування, дізнаються про проєкт:

— Більшість людей прийшли до нас через інстаграм. Вони бачили історії інших людей і просили нас про допомогу.

Нині в клініці «Designed to Live» працює троє людей включно з Кейті. Всі обов'язки члени команди розділяють між собою. Двоє учасників команди — українці.

Кристина у реабілітаційному центрі у Латвії © Лієн Леонович