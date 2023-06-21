Вибух у Парижі

Щонайменше 29 поранених, зруйнована будівля академії моди, під завалами шукають людей

Потужний вибух пролунав у французькій столиці увечері 21 червня. Полум'я охопило кілька будівель, район перекрила поліція. Четверо поранених у вкрай тяжкому стані, щонайменше двоє людей — під завалами.

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У центрі Парижа стався вибух, 21 червня 2023
У центрі Парижа стався вибух, 21 червня 2023 © REUTERS / STEPHANIE LECOCQ
Автор тексту: RFI Підписатися
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Вибух стався в будівлі приватної школи дизайну, моди та архітектури — паризької американської академії.

Стовпи диму від пожежі в центрі Парижа піднімаються над містом, 21 червня 2023
Стовпи диму від пожежі в центрі Парижа піднімаються над містом, 21 червня 2023 © via REUTERS / TWITTER @FANNYSPARTY
Пожежа після вибуху в центрі Парижа, 21 червня 2023
Пожежа після вибуху в центрі Парижа, 21 червня 2023 © via REUTERS / TWITTER @SEANTWEETSALOT

На відео, що викладають користувачі у мережу, видно, як падають фрагменти фасаду.

У паризькій мерії попередньо причиною вибуху назвали витік газу.

Мер Парижа Анн Ідальго на місці вибуху, 21 червня 2023
Мер Парижа Анн Ідальго на місці вибуху, 21 червня 2023 © REUTERS / STEPHANIE LECOCQ

Водночас у прокуратурі заявили, що не можуть поки визначити обставини катастрофи, триває розслідування.

Пожежники на місці вибуху в Парижі, 21 червня 2023
Пожежники на місці вибуху в Парижі, 21 червня 2023 © REUTERS / GONZALO FUENTES
Медики допомагають пораненим внаслідок вибуху в Парижі, 21 червня 2023
Медики допомагають пораненим внаслідок вибуху в Парижі, 21 червня 2023 © REUTERS / GONZALO FUENTES

На місці працюють 270 пожежників, а також кілька бригад лікарів швидкої допомоги.

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