Євросоюз покриє 45% усіх фінансових потреб України до 2027 року

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Таку заяву під час лондонської конференції з відбудови України зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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За її словами, зокрема, йдеться про суму в 50 мільярдів євро на термінове відновлення.

«До 2027 року дефіцит в українській податковій системі становитиме близько €60 мільярди. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько €50 мільярди. Це означає, що дефіцит загалом становитиме €110 мільярди до 2027 року. Тому вчора я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту», — сказала глава Єврокомісії.

Глава Єврокомісії via REUTERS - POOL

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Окрім того, у перший день міжнародної конференції з відбудови України, яка проходить у Лондоні, про нові транші фіндопомоги сповістила низка держав. Так, Велика Британія надасть Україні пакет фінансової допомоги на приблизно $306 мільйонів і ще $3 мільярдів протягом трьох років. США обіцяють $1,3 мільярда на ремонт енергосистеми та допомогу підприємствам. Німеччина зобов'язалася надати €381 мільйон на гуманітарну допомогу. Франція також долучається до відновлення України та виділяє €40 мільйонів безповоротної допомоги та розробляє план довготривалої підтримки.

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Карінс via REUTERS - POOL

А Латвія передає Україні весь свій флот вертольотів. Як раніше вчинила з іншими видами озброєнь. Зокрема, передала всі наявні зенітно-ракетні комплекси «Стінгер».