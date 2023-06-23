Макрон: Росія має припинити війну та поважати міжнародне право

Інтерв'ю французьким ЗМІ: основні тези

Президент Франції Еммануель Макрон дав ексклюзивне інтерв'ю трьом французьким медіа: RFI, France 24 та Franceinfo. Розмова з журналістами була майже повністю присвячена глобальному фінансовому саміту, що завершується сьогодні в Парижі. Але наприкінці в Президента запитали про Росію, яку на саміт запрошено не було, а потім і про Путіна.

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Про Путіна і Росію

На запитання, чи візьме він слухавку, якщо раптом йому зателефонує Путін, Президент Франції відповів ствердно. А втім, він наголосив, що зробив би це з дипломатичних міркувань, і нагадав, що Росія веде агресивну війну проти України.

«Якщо Володимир Путін вам зателефонує завтра вранці, чи знімете слухавку?» — запитав журналіст Franceinfo. Макрон відповів: «Звичайно, я зніму».

«Але ж ви йому самі не подзвоните?» — продовжив журналіст.

«Я не маю причин йому дзвонити сьогодні, — відповів Президент Франції. — Йде український контрнаступ. Прийде час, сподіваюся, для переговорів на умовах України. Але якщо він мені зателефонує, щоб запропонувати щось, я візьму (слухавку. — Ред.), тому що Франція завжди була державою-помічницею в переговорах. Але потрібно чітко (заявити. — Ред.): сьогодні поновлення діалогу можливе лише в разі дотримання міжнародного права. Єдиного, що дозволяє нам жити у світі».

Також Макрона запитали, чи потрібна Росія для боротьби з глобальним потеплінням. Він у відповідь лише нагадав, що країна входить до G77 (G77 є міждержавною організацією країн, що розвиваються, у рамах ООН та її органів. Створена задля встановлення рівноправних і справедливих міжнародних економічних відносин, нового світового економічного порядку і формування справедливого міжнародного торгового режиму. У її складі є країни Африки, Латинської Америки та Азії. — Ред.).

Президент Франції наголосив, що нинішній фінансовий саміт у Парижі продемонстрував ізоляцію РФ.

На уточнювальне запитання журналіста France 24 про те, чи слід відновити діалог із Росією, очільник Франції відповів: «Я думаю, спочатку потрібно, щоб Росія зупинила війну, погодилася дотримуватися міжнародного права. Це фундамент…».

Крім того, Макрон звинуватив Росію в тому, що вона є «державою, яка дестабілізує Африку», зокрема за допомогою своїх найманців.

«Це держава, яка дестабілізує Африку, використовуючи приватні військові формування. Вони приходять до влади і чинять насильство проти цивільного населення», — сказав Макрон, зазначивши, що це, зокрема, «було задокументовано Організацією Об'єднаних Націй у Центральноафриканській Республіці щодо ПВК "Вагнера"».

Про саміт

Відповідав Президент Франції на запитання про РФ і Путіна лише три з 19 хвилин інтерв'ю. Завершив розмову, як і починав, поясненням, навіщо проводиться саміт з фінансового пакту та які виклики стоять перед людством.

За його словами, мета «не в тому, щоб провести ще один саміт», а в тому, щоб спробувати об'єднати «боротьбу з бідністю, боротьбу за біорізноманіття та боротьбу з кліматичними змінами». «Урятувати планету означає спробувати примирити» світ, що перебуває у стані розколу, зауважив Еммануель Макрон. Для цього «планета — тут», підкреслив президент Франції, у Парижі: «глава уряду Китаю, Президент Бразилії, Президент Південної Африки та багато інших лідерів — Сенегалу, Кот-д'Івуару, В'єтнаму, Сполучених Штатів, Європи».

Макрон навів приклад Сенегалу, який отримав 2,5 мільярда доларів допомоги на розвиток відновлюваних джерел енергії. Він зауважив, що видобутий в африканській країні газ, який споживає Франція, можна визначити як «енергію перехідного періоду». І використання цього пального не суперечить політиці Парижа скорочувати викиди. За словами Еммануеля Макрона, 40% відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі 2030 року є дуже вимогливим для цієї африканської країни. Проте зобов'язання Парижа використовувати газ дозволить Сенегалу розвиватися.

Макрон також запевнив, що Францію тепер не можна звинуватити в бездіяльності в галузі клімату, оскільки з 2017 до 2022 року країна подвоїла скорочення викидів і продовжує це робити.

«Франція впливає на всю планету. І ми виконуємо свої зобов'язання, ...бо ми збільшили нашу офіційну допомогу з метою розвитку на 50%», — також наголосив Макрон.

Однак французька редакція RFI зазначає, що 2022 року обсяг «офіційної допомоги з метою розвитку» становить у Франції 0,5% від її валового національного доходу, що нижче за 0,7%, які потрібні для досягнення цілей у галузі сталого розвитку. Цей показник визначила ООН для розвинених країн.

Макрон розповів про одну з головний цілей саміту — покращити фінансове становище бідних країн, дати їм шанс розвиватися і тим самим отримати можливість перейти на чистіші джерела енергії. Він підкреслив, що до списування боргів цих держав потрібно підходити виважено. «Якщо ви анулюєте борг відразу, наступного дня ніхто більше не даватиме в борг», — підкреслив Президент Франції. На його думку, мають бути стійкі моделі фінансування, а борги слід реструктуризувати, як, зокрема, це було у випадку із Чадом та Замбією.

Макрон звернув увагу, що протягом останніх п'ятнадцяти років практично всюди на африканському континенті країни зверталися до Китаю, коли проводили реструктуризацію боргів. Щоби цього уникнути, зауважив глава Франції, Пекін слід внести до глобальної структури, яка «визначає, що таке прийнятний борг» — ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), об'єднує 37 найбільш економічно розвинених країн світу, зокрема більшість держав ЄС, США, Австралію, Швейцарію, Норвегію, Південну Корею, Японію тощо. Штаб-квартира розміщена в Парижі. Організація покликана допомагати країнам, що розвиваються. — Ред.).

«Просто потрібно, щоб усі найбагатші країни, зокрема Китай, були за одним столом», — заявив президент Франції і запевнив, що говорив про це з главою КНР Сі Цзіньпіном, а також з «прем'єр-міністром Китаю» (главою Держради КНР Лі Цяном — Ред.), який був присутній на саміті. А поки що, зауважив він, «наш підхід до фінансування економік Африки більше не є правильним».