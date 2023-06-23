Європейські ігри-2023: Україна на четвертому місці у медальному заліку

нагороди для українців

У скарбничці українських спортсменів станом на 23 червня 11 медалей: 5 золотих, три «срібла» та три «бронзи». Є уже й власний рекорд: у карате збірна України стала найкращою на Європейських іграх-2023 у медальному заліку.

Олег Кухарик та Ігор Трунов взяли золото з веслування на байдарках

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Каратистка Анжеліка Терлюга виграла золоту нагороду в категорії до 55 кг. © Reuters

Карате

Українські каратисти очолили медальний залік за підсумком двох змагальних днів на Європейських іграх-2023. Станом на 23 червня збірна України у цьому виді спорту має два «золота» та по одному «сріблу» й «бронзі».

Анжеліка Терлюга: «Молилася в душі, щоб цього разу перемогти!» © НОК України

Переможцями Європейських ігор стали віцечемпіонка Олімпійських ігор Анжеліка Терлюга (виступала у ваговій категорії до 55 кг), та чемпіон Європи Андрій Заплітний (виступав у ваговій категорії до 75 кг). «Срібло» — в Аніти Серьогіної (карате, куміте, до 61 кг), «бронза» — у Нікіти Філіпова (куміте, до 60 кг).

Андрій Заплітний, золотий призер Європейських ігор-2023 © НОК України

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Веслування

Олег Кухарик та Ігор Трунов взяли золото у веслуванні на байдарках REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

На рахунку українських веслярів по два «золота» та «срібла». Золоті медалі українські спортсмени вибороли 22 червня.

Людмила Лузан та Валерія Терета взяли золоті медалі у веслування на каное REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

Золоті призерки — Людмила Лузан та Валерія Терета, які перемогли у веслуванні на каное на дистанції 500 метрів.

Українські веслувальниці із золотими медалями REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

Принесли золото у веслуванні на байдарках на дистанції 500 метрів й Олег Кухарик та Ігор Трунов.

Українські веслувальники із золотими медалями REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

23 червня українські спортсмени вибороли два «срібла» — Людмила Лузан в одиночному веслуванні на каное на дистанції 200 метрів та Дмитро Даниленко, Олег Кухарик, Іван Семикін та Ігор Трунов (веслування, байдарка-четвірка, 500 м).

Українські веслярі взяли срібну медаль 23 червня © НОК України

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Легка атлетика

У легкій атлетиці українська збірна має одну медаль — бронзову. Її приніс Владислав Шепелєв. Він став призером у потрійному стрибку. Шепелєв — 21-річний спортсмен з Чорноморська Одеської області — встановив рекорд сезону, стрибнувши на 16,67 метра.

Владислав Шепелєв приніс першу нагороду у легкій атлетиці © НОК України

Стрибки у воду

Українські стрибуни у воду — Ксенія Байло, Данило Коновалов, Анна Письменська та Олексій Середа — 22 червня принесли Україні третє «золото».

Олексій Середа, стрибун у воду Istvan Derencsenyi

— Ми всі щасливі, що перемогли. Це хороший початок для нас на цих Європейських іграх. Пишаємося нашою неймовірною країною і незламними людьми. Цю перемогу ми присвячуємо Збройним силам України. Вони багато роблять для нас, тому ми всі свої нагороди будемо присвячувати їм та всій нашій країні, бо завдяки воїнам у нас є можливість виступати та здобувати нагороди, — підкреслив спортсмен Олексій Середа.

Кульова стрільба

Олімпійська чемпіонка 2004 року Олена Костевич принесла Україні бронзову медаль. Українка змагалася у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Крім «бронзи», Костевич також здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024.