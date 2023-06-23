САНКЦІЙНИЙ ТИСК

11 пакет антиросійських санкцій Європейського Союзу набув чинності

Санкційний пакет, який був узгоджений два дні тому, сьогодні набув чинності. 

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ЄС
ЄС © REUTERS - Yves Herman
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Про це у твіттері повідомило естонське Міністерство закордонних справ.

«Ми ще не закінчили. Ми не зупинимось. Ми продовжуватимемо підвищувати вартість війни для агресора, поки Україна не виграє цю війну і Росія зі своїм керівництвом не відповість за свої дії», — йдеться у дописі.

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Цей пакет санкцій мав бути ухвалений ще наприкінці минулого місяця. Але процес загальмувався тому, що Угорщина зажадала виключити із списків три своїх компанії. Окрім того, із вимогою виключити з санкційного переліку її компанії виступила Греція.

Але 21 червня посли Євросоюзу таки узгодили новий пакет. Санкції які до нього входять, зокрема, мають усунути прогалини через які РФ вдавалося обходити обмеження накладені раніше. 

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