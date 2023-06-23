11 пакет антиросійських санкцій Європейського Союзу набув чинності

САНКЦІЙНИЙ ТИСК

Санкційний пакет, який був узгоджений два дні тому, сьогодні набув чинності.

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Про це у твіттері повідомило естонське Міністерство закордонних справ.

The #EU🇪🇺 1⃣1⃣th sanctions package against Russia came info effect today.



We are not done.

We will not stop.



We will continue raising the cost of war for the aggressor until #Ukraine🇺🇦 has won this war & Russia with its leadership has accounted for their actions.#SlavaUkraïni — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) June 23, 2023

«Ми ще не закінчили. Ми не зупинимось. Ми продовжуватимемо підвищувати вартість війни для агресора, поки Україна не виграє цю війну і Росія зі своїм керівництвом не відповість за свої дії», — йдеться у дописі.

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Цей пакет санкцій мав бути ухвалений ще наприкінці минулого місяця. Але процес загальмувався тому, що Угорщина зажадала виключити із списків три своїх компанії. Окрім того, із вимогою виключити з санкційного переліку її компанії виступила Греція.

Але 21 червня посли Євросоюзу таки узгодили новий пакет. Санкції які до нього входять, зокрема, мають усунути прогалини через які РФ вдавалося обходити обмеження накладені раніше.