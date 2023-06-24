Підрив Каховського водосховища — нові загрози для Чорного моря

Потерпає від війни

Уламки будинків, автомобілі, меблі, загиблі тварини. Усе це і не тільки минулого тижня винесло на одеське узбережжя. Підрив дамби Каховського водосховища вже називають найбільшою техногенною катастрофою Європи після аварії на Чорнобилі. Трагедія на Каховській ГЕС стала ще одним викликом для Чорного моря, екосистема якого і так потерпає від розв'язаної Росією війни.

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6 червня 2023 року російські війська підірвали Каховську ГЕС, що призвело до її повного знищення. Внаслідок цього у Херсонській області водою зі знищеного Каховського водосховища було підтоплено більше 80-ти населених пунктів, включно з Херсоном. Підтоплень зазнала також сусідня Миколаївщина. На правобрежній Херсонщині загинуло щонайменше 18 осіб, більше 30 вважаються зниклими без вісти. Точні дані про загиблих на лівобережній частині області на яку припадає 68 % підтоплень та яка знаходиться у тимчасовій окупацї, наразі невідомі. За інформацією ЦНС, росіяни не евакуювали людей, які не мають росіського паспорта. За попередніми даними, тільки в Олешках загинуло понад 500 мешканців.

Загроза не тільки Україні

Голова Турецького фонду морських досліджень, професор Стамбульського університету Байрам Озтюрк каже, що забруднена вода з дамби залишиться в басейні Чорного моря. Вона осяде на морському дні або продовжить циркулювати з течією:

— Так, це реальна загроза для Чорного моря, яке є одним із напівзамкнутих морів і поновлює воду лише через турецькі протоки, такі як Стамбульська (Босфор) та Чанаккале (Дарданелли). Зараз ця вода сильно забруднена, і вміст води, що тече, точно невідомий. Ця вода розбавляється на Кримському півострові, у прибережних районах Румунії та Болгарії. Через верхню течію вона може досягти Мармурового моря.

Протока Босфор поєднує Чорне море зі Середземним морем © AP / Khalil Hamra

У воді можуть залишатись сільськогосподарські та хімічні токсичні залишки, підкреслює професор Стамбульського університету.

Український морський біолог Євген Дикий зазначає, з дніпровською водою у Чорне море винесло змиті з полів пестициди та гербіциди, які до цього були в донному мулі водосховища:

— Це стійкі органічні забрудники, які походять від хімічної промисловості, зокрема, фармакологічної. І от, скільки такого добра сьогодні винесено, і яких саме речовин, на сьогоднішній день ще навіть невідомо. Вже зараз очевидно, що серед цих забрудників виявилася значна кількість хрому. Це важкі метали. При потраплянні в організм це онкоген. Навіть наші українські лабораторії, які обладнані не найкращим обладнанням вже це перевищення однозначно виявили. Чекаємо від європейських партнерів детальної картини.

Купатися небезпечно

Український науковець зазначає, у воді з Каховського водосховища дуже багато мертвої біомаси. За природними напрямами її винесло до Одещини разом із величезною кількістю патогенних бактерій. Як наслідок, Одеська затока знову «зазеленіла» — зацвіли цианобактерії.

Чорне море біля Одеси вкрилося водоростями, 14 червня 2023 © Олег Ковтун / Facebook

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За даними МОЗ, у пробах морської води на міських пляжах Одеси виявлено яйця гельмінтів волосоголовця та личинки гельмінтів аскариди та холероподібний вібріон (він не є збудником холери, але викликає гострі кишкові інфекції. — Ред.).

— Оце [виявлення холероподібного вібріону] якраз не вперше в історії, зазвичай, це було пов’язано з великими каналізаційними зливами. Тут ми маємо фактично аналогічне явище, подібне на каналізаційний змив, тільки у сотні разів більше, — зауважує Євген Дикий.

Фахівці наполягають — зараз купатися в Чорному морі небезпечно:

— Боюсь, що насправді зараз найближчі зручні місця для купання в Чорному морі це турецьке і грузинське узбережжя, — каже Євген Дикий.

БОЛГАРСЬКА ЗАГАДКА

Втім, найближчі сусідки України по Чорному морю, Румунія та Болгарія заявляють, що їхні узбережжя безпечні. Відстань від румунської акваторії до одеського узбережжя складає 300 кілометрів, від болгарської — ще далі. За офційною інформацією відомств, на румунських та болгарських пляжах безпечно купатися, аналіз якості води проводиться чи не щоденно. Перевищень за досліджуваними показниками немає, а даними про стан води у Чорному морі оперативно обмінюються Київ, Бухарест та Софія.

Сонячний берег — найбільший курорт на чрноморському узбережжі Болгарії © tourist-destinations

Водночас через тиждень після аварії на Каховському водосховищі на болгарське узбережжя морем винесло три туші корів. На тваринах немає вушних бірок, що, скоріше за все, вказує, що худоба не з ЄС. Першу тварину знайшли на березі моря у Царево 6 червня, у день підриву Каховської ГЕС. Через кілька днів хвилі винесли до узбережжя болгарського Чорноморця ще одну, і туди ж — третю 15 червня. Чи це українська худоба, точно невідомо.

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— Дохлі корови не є нормальним явищем на пляжах Чорного моря. А особливо, коли їх підряд з'являється три аж в Болгарії. Ймовірність того, що це не корови, винесені з затоплених територій Нижнього Дніпра, ну, така, знаєте, мала. Скажем так, за ті десятиліття, що я пов'язаний з Чорним морем, жодного подібного випадку не фіксувалося. А тут одразу не один, — каже Євген Дикий.

ДОВГОСТРОКОВІ НАСЛІДКИ

Фахівці зазначають — оцінити усі загрози поки вкрай важко. Достеменно невідомо, ні скільки води з Каховської ГЕС потрапило у Чорне море, ні скільки мастила витекло з машинної зали гідроелектростанції у бік Чорного моря. За оцінками гендиректора ПрАТ «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, на Каховській ГЕС зберігалося 540 тонн мастила.

— Вода може бути забруднена тисячами тонн промислових мастильних матеріалів і затопити море чи інші водні середовища, що також матиме фатальні наслідки для морських і прісноводних істот. Це означає втрату біорізноманіття, — каже Байрам Озтюрк.

Зруйнована Каховська гребля © AP

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Під загрозою — морська риба. Поки від підриву дамби загинула тільки річкова, каже Євген Дикий, але все залежить від того, наскільки спекотним буде найближчий місяць:

— Якщо зараз вдарить спека, ось ця величезна кількість органіки в морській воді вона призведе спершу до масового зацвітання водоростей, а далі, коли біомаса цих мертвих водоростей буде перероблятися, то виникне дефіцит кисню, так званий гіпоксійний замор. І от внаслідок цього гіпоксійнго замору вже загине морська риба. Якщо в найближчий місяць спека не буде такою сильною, коли вода прогрієваться понад 25-28 ºC, то в такому разі може без замора навіть обійтись.

Унаслідок знищення Каховського водосховища відбувся масовий мор риби, 18 червня 2023 р. © AP / Mstyslav Chernov

Втім, морський біолог зазначає — з мертвою біомасою Чорне море здатне впоратися і вже наступної весни це не буде проблемою. Чого не можна сказати про пестициди, важкі метали, залишки палива. Вони можуть накопичуватися роками і так просто не розкладаються. Окрема проблема — міни, яких з течією дніпровської води винесло до Чорного моря.

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— Ми не знаємо, скільки часу знадобиться для відновлення Чорного моря. Захистити Чорне море під час такої війни нелегко», — наголошує голова Турецького фонду морських досліджень.

Байрам Озтюрк підкреслює, що необхідно якнайшвидше запровадити глобальну програму екологічного моніторингу. Для цього потрібна міжнародна співпраця та узгоджені термінові дії:

— Три організації, відповідальні за регіональне співробітництво (BS Commission, BSPA, BSEC), головним чином комісія BS, відповідальна за біорізноманіття та збереження (усі розташовані в Стамбулі) — зазнали невдачі. Не було досягнуто згоди через геополітичні причини. Усі вони зберігають мовчання та не бажають втручатись в ці екологічні проблеми.