Розкол у російському таборі: французька преса про наслідки заколоту Пригожина

Огляд французьких ЗМІ

Заколот ПВК «Вагнера» показав загострення суперечностей у політичному полі РФ. Про це Еммануель Макрон сказав в інтерв'ю виданню «Ля Прованс». Медіа Франції приділили чимало уваги бунту Пригожина. «Ле Монд» називає його «оголенням путінської Росії», що змусить її союзників задуматися. «Франс інфо» публікує коментар колишнього посла Франції в РФ Сільві Берманн про послаблення путінської вертикалі влади, а «Ле Фігаро» — інтерв'ю з французьким генералом Франсуа Шовансі про вплив бунту ПВК на події на фронті.

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Усе це має змусити нас бути дуже пильними

Заколот Євгена Пригожина показав, що «в російському таборі існує розкол». Таку думку озвучив Президент Франції в інтерв'ю виданню «Ля Прованс».

Еммануель Макрон зазначив, що уважно стежив за подіями, «підтримуючи зв'язок з основними партнерами Франції». На його думку, ця ситуація показала крихкість російської армії, а також «її допоміжних сил, таких як ПВК "Вагнера"». Як зауважив Макрон, «усе це має змусити нас бути дуже пильними і повністю виправдовує підтримку, яку ми надаємо українцям у їхньому опорі».

Образ країни, у якої не все гаразд

«У зірваному заколоті ПВК "Вагнера" є тільки переможені», — вважає експосол Франції в Москві Сільві Берманн. Її коментар опублікував у неділю сайт «Франс інфо». У цьому невдалому повстанні, говорить вона, переможеним є не лише Євген Пригожин, а й уся Росія. Цими вихідними вона постала в «образі країни, у якої не все гаразд».

Сам Володимир Путін, на думку Сільві Берманн, також переможений, бо під час бунту була продемонстрована нестійкість вертикалі його влади. «Стабільність була гаслом і головним активом Володимира Путіна», — зазначає пані колишній посол Франції. Попри те, що господар Кремля зберігає за собою владу і продовжує війну в Україні, заколот, хай поки невдалий, є своєрідною «перемогою українців, які посилили наступ». На думку Сільві Берманн, заколот продемонстрував, що режим у Москві ослаблений.

«Довіра до Кремля похитнулася»

У статті «Ле Монд», присвяченій бунту Пригожина, експерт Французького інституту міжнародних відносин (IFRI) Дмитро Мінік пов'язує авантюру керівника ПВК «Вагнера» із утратами, яких зазнало його угруповання під Бахмутом, та законом про добровольчі формування, який передбачає перехід ПВК під контроль Міноборони РФ. «Навколо Пригожина поступово затягувався зашморг», — каже Мінік.

Хоча спочатку глава ПВК намагався маскувати свої дії під протест проти оточення президента, яке нібито дезінформує верховного головнокомандувача, дуже швидко наміри Пригожина стали зрозумілими. Промова Путіна вранці 24 червня і подальша відповідь глави ПВК «Вагнера» розвіяли сумніви, зазначає науковець. «Скоро у нас буде новий президент», — такий запис, який з'явився в пов'язаному з главою ПВК телеграм-каналі, продемонстрував плани Пригожина.

Божевільний похід повстанців Пригожина

Газета «Ле Фігаро» опублікувала з цієї теми інтерв'ю відставного французького генерала, а нині — викладача Паризького католицького інституту Франсуа Шовансі. На відміну від своїх колег, Шовансі не схильний перебільшувати політичний і військовий потенціал Пригожина. Інтерв'ю записувалося 24 червня, ще до новин про те, що глава бойовиків «Вагнера» відмовляється від свого «маршу справедливості» на Москву. Колишній військовий прокоментував потенціал заколотників так:

— Пригожин згадав про 25 тисяч осіб під його командуванням. Кількість, щодо якої я маю сильні сумніви, ураховуючи величезні втрати ПВК в Україні, а також, імовірно, бомбардування з боку російської армії, про які заявив сам Пригожин. І навіть якби під його командуванням було 25 тисяч осіб, то не всі вони могли скласти єдиний батальйон на шляху до Москви. Їх розбили на кілька загонів і відправили в кілька місць.