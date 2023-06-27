Генерал Скшипчак: Україна має скористатись «повстанням» вагнерівців

ЕКСКЛЮЗИВ

Варшава, Польща – Три доби — і аж два звернення Путіна до росіян. Одне — 24 червня, коли назвав Пригожина «зрадником» і пообіцяв покарати винних. Інше — вже 26 червня. Пєсков анонсував, що будуть доленосні заяви для Росії. По факту, російський президент запропонував вагнерівцям укласти контракт із армією РФ чи «піти в Білорусь». Що насправді відбулось у Росії — погляд польського генерала та екскомандувача сухопутних військ і заступника міністра оборони Польщі Вальдемара Скшипчака.

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Вагнероепопея

— Як ви розцінює те, що сталось у Росії — справді розпочинаються внутрішні війни чи, може, це просто був театр, навмисно розіграний сценарій?

Бунт вагнерівців © AP

— Джерелом бунту вагнерівців, на мою думку, був конфлікт між Пригожиним, Шойгу та Герасимовим. І він триває уже давно. Джерелом цього конфлікту є те, що Шойгу (глава Міноборони РФ. — Ред.) та Герасимов (начальник Генштабу РФ. — Ред.) хотіли приєднати найманців ПВК «Вагнера» до російської армії. Пригожин, звісно, був проти цього. Шойгу видав наказ для всіх «добровольчих загонів», які воюють проти України, до 1 липня 2023 року підписати контракти з Міноборони РФ. У противному випадку вони не будуть трактуватись як військові і не будуть мати доступу до зброї. Однак Пригожин на це не погоджується. Це був бунт проти Шойгу та Герасимова. Коли ватажок угруповання та його бійці зайняли Ростов та Воронеж, то Путін оголосив його зрадником. А ще місяць тому Пригожин був героєм, той, хто захоплював Бахмут. Тож можемо спостерігати відсутність послідовності у тому, що робить Росія. Є загальний безлад. Але крім цього, є Шойгу та Герасимов, яких Путін цілий час слухав. Виявилось, що вони не є дуже дієвими. Пригожин наголошував, що причиною всіх нещасть і поразок в Україні є саме міністр оборони та начальник Генштабу. І тут я абсолютно погоджуюсь. Але ми з того лише тішимось: завдяки діям Шойгу та Герасимова, Україна виграє ту війну.

Вперше після бунту «ПВК Вагнера» Сергій Шойгу з'явився у ЗМІ 26 червня 2023 року. Він перевірив передовий пункт управління одного з об'єднань «Західного» угруповання військ AP

— 26 червня Міноборони РФ показало кадри із міністром Шойгу. І, власне, це перша його поява після заколоту вагнерівців. У той самий час невідомо, де саме перебуває Пригожин. 27 червня з'явилась інформація, що його літак приземлився у Мінську, однак ватажка вагнерівців ніхто не бачив. Чи не зробив він собі гірше? Ким він буде у Білорусі?

— Путін прийняв його умови, тому Пригожина ізолювали. Більше того, його родині погрожували (видання «The Telegraph» повідомило, що родини лідерів «Вагнера» отримували погрози від ФСБ, тож Пригожин припинив похід на Москву. — Ред.). Пригожин нічого не досягнув своїм бунтом, відтак вагнерівці можуть стати частиною російської армії. Він нічого не виграв.

— Як ситуація з ПВК «Вагнера» відобразиться на Путіні?

24 червня Володимир Путін на фону бунту вагнерівців звернувся до російського народу AP - Gavriil Grigorov

— Путін має дуже слабку позицію зараз. Той факт, що заколотники увійшли до Ростова, до Воронежа дає надію, що частка правди буде доходити до людей. Бо до того російські пропагандистські медіа давали їм фальшиву інформацію, створювали фальшивий образ Путіна. І тут з'являються військові, як кажуть, що йдуть на Москву, бо очільник Кремля зрадив, ошукав, програв війну тощо. І це потрапило до новин. І люди про це дізнались. І інформація розходиться по всій Росії. Ситуація з вагнерівцями показала слабкість Путіна і всього російського суспільства. Очільник Кремля перелякався катастрофічних наслідків. За кілька тижнів, місяців ми побачимо, що інформація пошириться Росією. І ця країна побачить все інакше, ніж бачила до цього. Це початок агонії Путіна.

— Цей бунт — чи був це сценарій Путіна?

— Якби це була змова, певний сценарій, то так панічно не заховались би російські військові, так панічно не стягували би війська до Москви (24 червня російська влада звозила до Москви всю військову техніку, яка залишалася у резерві та прикордонних регіонах. — Ред.). Російська влада була дуже налякана і не мала, ким затримати війська Пригожина. Якби то була змова, то всі б побачили певні дії очільника ПВК «Вагнера», але знали би, що він скоро відійде. Однак усе було не так. Росіяни були справді злякані. Зводили перешкоди на дорогах, ставили блокпости, аби лише вагнерівці не дійшли до Москви. То це не був сценарій Путіна.

26 червня ввечері Путін зібрав на нараду силовиків © AP / Valery Sharifulin

— Яка роль Лукашенка у цій історії? Чи насправді він щось виграє? Чи він просто є людиною, яка може зробити щось замість Путіна? А сам очільник Кремля просто не хоче спускатись до рівня Пригожина?

— Так, Путін не буде опускатись до рівня Пригожина, вести з ним перемовини. Російський президент наказав Лукашенку бути посередником. І так сталось. Але куди підуть вагнерівці тепер? З Ростова та Воронежа вони мають вирушати у бік фронту. Чи поїдуть вони до Білорусі? Не знаю, чи так буде. Але очевидно, що російський фронт потребує цих військових, бо українська армія розпочала контрнаступ на Донбасі. Питання Білорусі є другорядним.

— Чи значить, що ми можемо і маємо використати ситуацію, що склалась з вагнерівцями, для українського контрнаступу?

— Так, бо зараз маємо ситуацію, коли російські війська — дві бригади — були виведені з фронту, бо їх перекинули під Москву. Вагнерівці не на фронті, вони, якщо підуть, то будуть там не раніше ніж за 2-3 дні. Зараз для української армії є унікальна можливість скористатись цим під час контрнаступу, який розпочався у суботу на східному напрямку.

— Як ви розцінюєте вірогідність того, що Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі?

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин у Москві. Квітень 2023 року © AP

— Все може статись з Пригожиним. Бо ми з історії знаємо, що росіяни ніколи не дотримувались угод, підписаних з військовими. Поляки пам'ятають 17 вересня 1939 року, коли Радянський союз напав на Польщу. У полон потрапили сотні тисяч польських солдатів, які перебували у східній частині країни. Росіяни ніколи не дотримуються угод. Я не знаю, що діється із Пригожиним. Але не здивуюсь, якщо він з'явиться не на території Білорусі, а десь в Африці, там, де він має своїх військових. Я не вірю, що Пригожин буде у безпеці у Білорусі (25 червня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер ПВК «Вагнер» більше не мешкатиме у Росії, він переїде до Білорусі, — ред.), у Путіна там всюди є свої щупальці, які можуть залишити очільника вагнерівців без голови.

Загрози для Європи

— Анджей Дуда порівняв Путіна з «диким звірем», якого треба пристрелити, бо інакше він може напасти на Польщу, на Балтику, на країни колишньої сфери впливів Радянського Союзу. Наскільки це можливо?

— Путін не піде на такий ризик. Не лякайте мене, не лякайте поляків. У Путіна нема сил щось зробити. Для нього назавжди проблемою — так званою «кулею у нозі» — буде Україна. Поки живий Путін, покою не буде. Однак весь час він буде оточений вашими атаками, вони будуть стримувати його. Він ні на кого не нападе, бо вас боїться.

— 23 червня очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що басейн-охолоджувач ЗАЕС замінований російськими військами. Також він заявив, що РФ перекинула заряджену вибухівкою техніку до чотирьох із шести енергоблоків. Вибух на ЗАЕС: чи піде на це Путін?

— Не піде на то Путін, бо китайський лідер заборонив йому ескалувати ситуацію. Китай хоче миру. Щоразу Пекін розмовляє з Вашингтоном все конструктивніше (18 червня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув з візитом до Китаю, де мав зустріч із міністром закордонних справ Цінем Ґаном, провідним китайським дипломатом Ваном Ї та главою КНР Сі Цзіньпіном. — Ред.). Давайте дочекаємось результатів перемовин США та Китаю.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та керівник КНР Сі Цзіньпін © AP / Leah Millis

— Чого Україні чекати від саміту НАТО у Вільнюсі?

— НАТО має намір дати Україні зелене світло на вступ до Альянсу. Усі чекають на Україну. На мою думку, у Вільнюсі ви отримаєте гарантії того, що будете членом Альянсу. А це означає, що матимете гарантії безпеки. Ми віримо, що всі очікування Зеленського будуть реалізовані. Це гарантія і для України, і для НАТО, що у спільній команді будемо разом боронити незалежність наших країн.

Генсек НАТО з візитом у Литві, де 11-12 липня відбуватиметься саміт Альянсу. 26 червня 2023 © AP / Mindaugas Kulbis