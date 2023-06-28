Європейські ігри-2023: Україна на другому місці у медальному заліку

гордість країни

Краків, Польща – У скарбничці українських спортсменів 36 медалей — 19 золотих, 10 срібних та 7 бронзових. І вже в чотирьох видах спорту Україна виграла медальний залік — зі стрибків у воду, муай таю, веслуванню на байдарках і каное, а також карате.

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19-ту золоту медаль принесли стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій. 28 червня вони перемогли у синхронному стрибку у воду з 3-метрового трампліну. Українці випередили спортсменів з Італії та Франції.

Стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій © НОК України

Олег Колодій та Данило Коновалов завоювали 19-те золото MICHAL TRZPIS

Найвищу нагороду отримали Олена Костевич, Анастасія Німець та Юлія Коростильова у стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів. У фіналі українки перемогли польських спортсменок.

Чемпіонками ІІІ Європейських ігор стали Олена Костевич, Анастасія Німець та Юлія Коростильова © Tomasz Browarczyk

Напередодні, 27 червня, Україна здобула відразу 9 медалей в п’яти видах спорту — у кульовій стрільбі, стрибках у воду, фехтуванні, брейкінгу та муай таю. Найбільше медалей у шостий день змагань було у тайському боксі. Володарями золотих нагород стали Ігор Любченко, Олександр Єфіменко та Олег Приймачов. В Ігоря Скуріхіна — «срібло».

Ігор Любченко виграв золоту медаль © НОК України

«Золото» у фехтуванні на шаблі в особистих змаганнях здобула Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

— Я хочу подякувати нашій армії, нашим бійцям, нашим волонтерам, всім нашим людям. Ми дуже сильна нація. І всі ці люди надають сил нам боротися тут. Дуже хочу, щоб наші бійці поверталися живими додому, і ця нагорода в першу чергу для них, — наголосила спортсменка.

Ольга Харлан завоювала золоту медаль © НОК України

Українська шаблістка Ольга Харлан © НОК України

У чоловічій шпазі бронзовим призером став Володимир Станкевич.

Шпажист Володимир Станкевич © НОК України

Відзначились у шостий день змагань Павло Коростильов та Юлія Коростильова, які завоювали «золото» у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 м серед змішаних команд.

Павло Коростильов та Юлія Коростильова взяли золоту медаль © НОК України

«Срібло» принесли Україні Ксенія Байло та Софія Есман — у синхронних стрибках із 10-метрової вишки.

Ксенія Байло та Софія Есман Istvan Derencsenyi/LEN - Istvan Derencsenyi/LEN

Відзначились українці й у брейкінгу — срібну нагороду принесла Україні Ганна Пономаренко. У фінальному поєдинку спортстменка поступилась суперниці із Нідерландів.

Зірка українського брейкдансу Анна Пономаренко © НОК України

Найбільше медалей за сім днів змагань має Італія. На її рахунку по 21 золотій та срібній медалях, а також 26 бронзових. Трійку замикає Іспанія. Іспанські спортсмени здобули 18 золотих, 12 срібних та 14 бронзових медалей.