Спортивні змагання у Чехії: Участь російських спортсменів заборонена

СПОРТ БЕЗ ВОРОГІВ

Уряд Чехії схвалив заборону на участь спортсменів і команд, які представляють Росію, у змаганнях, організованих на території Чеської Республіки. Чеським спортсменам також заборонено їздити на змагання до РФ.

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Російським спортсменам заборонено брати участь в індивідуальних та командних змаганнях на території країни, повідомляє агентство AFP.

Водночас спортсменам та командам які представляють Чехію, заборонили брати участь у змаганнях на території Росії. Обмеження поширюється на всі види спорту та всіх спортсменів.

Також Олімпійський комітет Чехії виступив проти допуску до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі російських і білоруських спортсменів. Проти участі росіян і білорусів на Олімпійських іграх виступають Польща, Німеччина та країни Балтії.

Також Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій закликала Міжнародний олімпійський комітет заборонити всім російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх поки триває війна Росії проти України.

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