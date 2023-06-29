Франція засудила ракетний удар РФ по розважальному комплексу у Краматорську

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

«Націлившись на місце відпочинку, куди українці їздили шукати перепочинку від страждань, завданих російською загарбницькою війною, Росія вкотре навмисно націлилася на цивільну інфраструктуру, грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право», — йдеться у заяві французького МЗС.

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У відомстві зазначають, що міністр Європи та закордонних справ Катрін Колонна неодноразово наголошувала, що подібні дії є військовими злочинами та не можуть залишитися безкарними:

Додавши Росію до сумнозвісного списку щорічної доповіді Генерального секретаря про дітей і збройний конфлікт через вбивства, каліцтва та напади на школи та лікарні, ООН підтверджує серйозний характер злочинів, які Росія вчинила в Україні. Ми знову рішуче засуджуємо примусове переміщення Росією українських дітей.

Одночасно в заяві наголошують, що співпрацюючи зі своїми союзниками, Франція продовжить надавати військову підтримку Україні, щоб допомогти їй зміцнити її можливості протиповітряної оборони, а також надаватиме підтримку українським судам у боротьбі з безкарністю за такі злочини.

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Увечері 27 червня дві російські ракети вдарили по Краматорську на Донеччині. Одна з ракет поцілила в розважальний центр в середмісті, інша — у приватний сектор. В результаті російської атаки 12 людей загинули, серед яких троє дітей. Понад 65 людей поранені, зокрема троє громадян Колумбії та 8-місячне немовля.