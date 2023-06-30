Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю — Матеуш Моравецький

ВІДПОВІДЬ НА ЯДЕРНИЙ ШАНТАЖ РФ

Це рішення — відповідь на розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі.

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Матеуш Моравецький підтвердив, що Польща зацікавлена в розміщенні на своїй території ядерної зброї:

— У зв'язку з тим, що Росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми просимо НАТО взяти участь у програмі «Ядерний обмін», — заявив він після саміту ЄС.

Варшава бажає взяти участь у програмі, але, як наголосив Моравецький, остаточне рішення мають ухвалити США та інші члени НАТО. Проте Польща, за словами прем'єра, «не хоче сидіти склавши руки, поки Путін посилює загрози»:

— Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко в цьому відношенні.

«Ядерний обмін» — програма НАТО, що є частиною ядерного стримування. У її межах держави-члени Альянсу, які не мають власної ядерної зброї, отримують її від союзників, зокрема США. Наразі американська ядерна зброя розташовується в Німеччині, Бельгії, Італії, Туреччині та Нідерландах.