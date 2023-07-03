Вагнерівці у Білорусі: де чекати ескалації — у Польщі, Литві чи Латвії?

небезпека поруч

Варшава, Польща – Пів тисячі польських поліцейських відправляють на кордон із Білоруссю. Про це 2 липня заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. Ці правоохоронці нестимуть службу разом із 5-ма тисячами прикордонників й 2-ма тисячами солдатів, які охороняють безпеку цього кордону. Усе — через напружену ситуацію на кордоні з Білоруссю, яка, у тому числі, пов'язана з передислокацією бойовиків ПВК «Вагнера».

Реклама Читати продовження

500 поліцейських, яких відправляють на польсько-білоруських кордон, є спецпризначенцями із превентивних та контртерористичних підрозділів, наголосив Маріуш Камінський.

W związku z napiętą sytuacją na granicy z 🇧🇾, podjąłem decyzję o wzmocnieniu naszych sił grupą 500 funkcjonariuszy @PolskaPolicja z oddziałów prewencji i kontrterrorystami. Dołączą oni do 5000 funkcjon. @Straz_Graniczna i 2000 żołnierzy pilnujących bezpieczeństwa tej granicy 🇵🇱 — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) July 2, 2023

— 500 поліцейських доповнять ті кількатисячні сили, які вже діють на кордоні. На даний момент цього має бути достатньо. Звісно, ​​залежно від того, як діятиме група «Вагнера», що відбуватиметься на польсько-білоруському кордоні, так буде реагувати польська держава, — наголошує військовий кореспондент польського видання «Defence24.pl» Міхал Брушевський.

Раніше, 28 червня, відбулось екстрене засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони Польщі. Після нього віцепрем'єр-міністр Ярослав Качинський заявив про зміцнення східного кордону через переїзд до Білорусі бойовиків ПВК «Вагнер»:

— За інформацією, яку ми маємо, у Білорусі буде розміщено приблизно 8 тисяч військових. Це несе потенційну небезпеку для України, для Литви і для нас.

Стіна на польсько-білоруському кордоні © Straż graniczna

Водночас Качинський наголосив, що нема інформації про те, що вагнерівці планують напасти на Польщу. Однак «треба враховувати найгірші сценарії».

Бунт вагнерівців © AP

Міністр оборони Маріуш Блащак, у свою чергу, наголосив, що від бойовиків ПВК «Вагнера» можна очікувати чого завгодно:

— Це досвідчені в бою люди, деморалізовані, але водночас небезпечні. Через свою деморалізованість вони не поважають жодних правил. Ми усвідомлюємо ці загрози, тому ухвалили відповідні рішення.

Найманці приватної військової компанії «Вагнер»охороняють територію штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, Росія, 24 червня 2023 р. AP

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко певен, що, попри всі існуючі виклики, польське військо готове до відбиття будь-яких атак:

— Ризики провокації чи ризики напруги, які можуть бути на кордонах, вони присутні. Наприклад, захочуть використати вагнерівців для навчання особового складу білоруських військ, наприклад, десь у Бресті, де є військові полігони. Це безпосередня близькість до кордону з Польщею. Чи це є певні виклики і загрози? Так, безумовно є. Але загалом я не бачу на сьогоднішній день суттєвих загроз присутності цієї ПВК для Польщі, того, з чим Варшава не могла б впоратись. До того рівня загроз і викликів, який є нині, польська влада і польське військо готові.

3 липня видання «Сирена» (наближене до Навального) оприлюднило перші фотографії наметового табору вагнерівців, розташованого поблизу населеного пункту Осиповичі.

Табір вагнерівців біля Осиповичів у Білорусі © Сирена

Табір вагнерівців біля Осиповичів у Білорусі © Сирена

Очевидці стверджують, що кожен намет може вміщати у собі 60 людей.

Табір вагнерівців біля Осиповичів у Білорусі © Сирена

А ось наближений до ПВК «Вагнера» телеграм-канал Grey Zone повідомляє, що вагнерівці вже почали тренування, зокрема, відпрацьовують танкові маневри і маневри з важкою технікою на військовому полігоні неподалік, а також штурмові дії під прикриттям артилерії.

Крім того, що невідома справжня «місія» вагнерівців у Білорусі, слід очікувати й напруження серед лукашистів, певен білоруський журналіст телеканалу «Белсат» Зміцер Міцкевич:

— Під Осиповичами йде побудова наметового містечка на приблизно 8 тисяч людей. Це так кількість людей, яких Пригожин контролює. Ми не до кінця знаємо, навіщо вони туди переміщені. Теоретично це не та кількість людей, які можуть зробити щось серйозне, наприклад, атакувати Україну з півночі. Що стосується Білорусі, то велике питання, яким чином усе відбуватиметься, наприклад, з точки зору фінансування. У Лукашенка нема таких грошей, щоб годувати цю банду головорізів. І я дуже слабо розумію, яким чином білоруська влада може тримати контроль над вагнерівцями. Очевидно, що присутність цих людей у Білорусі викличе нестабільність і серед самих лукашистів. А коли це повисне на бюджеті Лукашенка, то в його генералів та офіцерів виникне питання: чому там отримують втричі більше за полковника у білоруському війську.

На знімку від 15 червня видно, що біля військового містечка пусто. На зображені від 30 червня можна побачити кілька рядів наметів © Беларускі Гаюн

Міхал Брушевський окреслив кілька можливих сценаріїв дій вагнерівців не лише у Польщі, але й у балтійських країнах:

— По-перше, вони будуть допомагати Білорусі переправляти мігрантів через польський чи литовський кордон, як робилось раніше. Другий сценарій — це виконання якихось провокацій проти Польщі, Литви чи Латвії, тобто країн НАТО. Також вагнерівці можуть оголосити повний суверенітет і, наприклад, коли в Литві чи Латвії дійде до якихось, на думку бойовиків ПВК «Вагнера», утисків російської спільноти, вони можуть увійти на литовську чи латвійську територію і вчинити якісь дуже небезпечні військові дії. Це не буде війна між Росією та НАТО. Вагнерівці удаватимуть, що вони діють самостійно. Звісно, 8 тисяч найманців — це не така кількість, яка може перемогти якусь з балтійських країн, але дестабілізувати ситуацію може. Ще один сценарій — бойовики ПВК будуть тренувати білоруських військових. Тобто вагнерівці можуть діяти у різних напрямках. І треба брати до уваги кожен з них.

Нелегальні мігранти і вагнерівці

Як зауважував Міхал Брушевський, одна з проблем, яку Польщі створила Білорусь, — це потік нелегальних мігрантів. Так звана гібридна міграційна криза на кордонах ЄС з Білоруссю існує з 2021 року. Нелегали з країн Африки та Близького Сходу намагаються прорвати кордон з ЄС.

Спікерка польського Сейму Ельжбета Вітек у 2021 році наголошувала, що білоруський режим «цинічно стимулює нелегальну міграцію для досягнення власних політичних цілей і дестабілізації ситуації на східному кордоні Польщі та ЄС».

Польський кордон © Straż graniczna

За останні дні — 1 та 2 липня 2023 року — великі групі мігрантів намагались прорватись до ЄС. Загалом йдеться про майже 350 людей. Литовський президент Гітанас Науседа не виключив, що Білорусь може використати вагнерівців для нелегальної міграції до Литви, Польщі та інших країн. І суть у тому, що саме перевдягнені у цивільних бойовики ПВК «Вагнера» можуть стати тими самими шукачами притулку в Євросоюзі:

— Одного разу цими нелегальними мігрантами можуть стати вагнерівці. Чи готові ми до таких викликів? Так, ми збудували стіну, встановили систему спостереження. Але вони можуть використовувати цих зелених чоловічків чи вагнерівців як нелегальних мігрантів. Таку ймовірність не можна виключати.

На польсько-білоруському кордоні нелегальні мігранти намагаються потрапити до ЄС © Straż graniczna

Не виключає таких провокацій на кордоні й Зміцер Міцкевич:

— Так справді вагнерівців можуть використати для провокацій з мігрантами. Але треба буде стежити, яким чином буде відбуватись підготовка до цих операцій, бо на підготовку такого заходу потрібен час на організацію. Думаю, що моніторингова група отримає таку інформацію. Але такі провокації абсолютно можливі.

Олександр Мусієнко наголошує, що треба вже вживати відповідних дій, аби вагнерівці під видом мігрантів не потрапили до Європи:

— Досить часто Росія використовувала якраз легальні механізми для того, щоб інкорпорувати країни Європи своєю агентурою, яка фактично була в такому сплячому режимі почасти. Але ж ми бачимо, яку роль вона відіграє, коли починається війна, конфлікти або потрібно дестабілізувати ситуацію. Тому потрібно посилювати взагалі контроль і візові вимоги, а також визначити категорії громадян, які не можуть отримати візу до країн ЄС. І чоловіки мають бути під особливим наглядом. Це для мене очевидно. Хтось каже, що це дискримінація, хтось каже, що це порушення прав людини, але я думаю, що це виправдано з безпекової точки зору, тому що Кремль буде використовувати ці механізми потім проти самого ЄС для того, щоби зруйнувати єдність, для того, щоби ця агентура, якою вони будуть намагатись наповнити ЄС, виконувала там деструктивні процеси. Тому, як мені здається, чим більше буде обмежень дозволів для громадян Росії відвідувати країни ЄС, тим краще. Тобто їм потрібно просто заборонити видавати візи до Євросоюзу, видавати лише як виключення, коли людина становить якусь цінність і може надати корисну інформацію, яка потрібна задля забезпечення безпеки ЄС і НАТО.

До слова, 30 червня спецслужби Польщі затримали чергового —14-го — російського шпигуна, який входив до агентурної мережі. Ним виявився професійний хокеїст, повідомив польський генпрокурор Збігнєв Зьобро.

Саміт НАТО під загрозою?

Через вагнерівців і не тільки — польський спецназ охоронятиме саміт НАТО. Таке рішення 29 червня ухвалило Бюро національної безпеки Польщі:

— Рішення, узгоджене президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і міністром оборони Маріушом Блащаком, є результатом домовленостей між президентами Польщі та Литви про ширшу військову співпрацю.

Польський спецназ вирушить до Литви © BBN_PL

Польські спецпризначенці виконуватимуть завдання за допомогою засобів повітряних перевезень, гелікоптерів і систем протидії безпілотним літальним апаратам.

Білоруський журналіст телеканалу «Белсат» Зміцер Міцкевич наголошує на тому, що дуже важко передбачити логіку дій російської влади, «хворих на голову людей», тож він не виключає гіпотетичну можливість провокацій під час саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі:

— Не виключено, що вони хочуть підготувати певну провокацію під час саміту Альянсу. Бо в їхній пропаганді присутній цей наратив. І вони дуже незадоволені тим, що саміт буде відбуватись і тими рішеннями, які потенційно там можуть ухвалити.

Західні партнери все частіше говорять, що Україна стане членом НАТО лише після остаточної перемоги над Росією © REUTERS - Alina Smutko

Військовий кореспондент польського видання «Defence24.pl» Міхал Брушевський заявляє: якщо вагнерівці пішли би провокацію під час саміту Альянсу, то це був би дуже ризикований і карколомний крок:

— Звісно, не можна виключати нічого. Для того у Литві будуть сили НАТО, для того там будуть польські військові, щоб сили ПВК «Вагнера» навіть не думали про таке. Тому дуже добре, що Польща підтримує балтійські країни, бо останні зараз під більшим ризиком, ніж Варшава. 8 тисяч найманців не переможуть Литву чи Латвію, які мають 15-тисячну армію та натівську підтримку, але дестабілізувати ситуацію може.

А ось керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, навпаки, певен, що провокацій під час саміту НАТО не буде. Однак треба бути готовими до різних сценаріїв:

— Провокацій жодних не буде. Це може бути або вторгнення, або нанесення удару по території країни, або нічого. Тобто провокацій не варто очікувати. Всі провокації, які є, на даному етапі вони пов'язані з ескалацією, війною в Україні. Я не бачу на сьогоднішніх день жодних шляхів для Росії спровокувати ситуацію і порушити якимось чином безпеку безпосередньо під час проведення саміту НАТО. Але я бачу інші ризики, що це можуть бути не провокації, а намагання фактично почати якісь бойові дії. Ось ці є ризики. А почати бойові дії вони можуть, наприклад, коли нанесуть випадкові так звані ракетні удари по території Польщі, перемістять додаткові сили білоруських військових з вагнерівцями до кордонів, також можуть бути польоти російської авіації з порушенням повітряного простору.

Ядерна загроза і приєднання до Nuclear Sharing

Однак найбільша загроза, яка зараз є для Польщі, — це не вагнерівці, а тактична ядерна зброя на білоруській території, впевнені експерти. 16 червня під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Володимир Путін повідомив, що РФ уже передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту доставлять до кінця року:

— Це як елемент стримування, щоб усі, хто задумав завдати нам стратегічного ураження, не забували про цю обставину.

Заступник міністра оборони Польщі Марчін Очепа, хоч і вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї, однак не виключає такого варіанту.

Саме тому 3 липня він наголосив на готовності Польщі приєднатися до Nuclear Sharing (це програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування Альянсу, в межах якої ядерні боєголовки надають державам-членам, які не мають власної ядерної зброї, — ред.):

— Польща має шанс приєднатися до Nuclear Sharing. Все залежить від розвитку ситуації в Білорусі та Росії. Ми сигналізуємо нашим союзникам, що якщо наступальний потенціал РФ продовжуватиме наближатися до наших кордонів, ми, як НАТО, повинні надіслати сигнали про нашу готовність посилити наш оборонний потенціал.

Про рішення звернутись до НАТО з проханням долучитись до програми Nuclear Sharing 30 червня заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

— Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко в цьому відношенні. Ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін посилює всілякі загрози.

Зміцер Міцкевич певен, що саме розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі першочергово має непокоїти Польщу та весь регіон:

— Спочатку у нас склалось враження, цю ядерну зброю буде контролювати Лукашенко. Але потім з'являється заява російського МЗС, що цю зброю все-таки буде контролювати Росія (заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков 1 липня заявив, що контроль над російською ядерною зброєю не передається, — ред.). І тут нам треба розуміти, яким чином і хто буде займатись цим. Є велика вірогідність того, що Москва хоче використати Білорусь, якщо буде ухвалено рішення про використання цієї ядерної зброї. І я абсолютно не здивуюсь, якщо його ухвалять.

Олександр Мусієнко наголошує, найбільша провокація, яку вже вчинила Москва, — це переміщення тактичної зброї до Білорусі:

— На сьогоднішній день, як мені здається, головне, на що треба дати відповідь Польщі, Литві і НАТО, — яким чином реагувати на ядерні погрози Кремля? А реагувати, мені здається, потрібно наступним чином: це підтримати ідею польської влади про Nuclear Sharing і переміщення ядерної зброї США і розміщення її на територію Польщі. Друге, я майже впевнений, що в НАТО мало би бути фактично активізована дискусія про створення єдиного простору протиповітряної оборони над небом Європи. І туди потрібно включити Україну, яка вже має системи «Петріот». Це єдиний комплекс з моніторингу загроз, зокрема, стосовно тактичної ядерної зброї. І третє, як мені видається, це мають бути чіткі і зрозумілі меседжі Росії, що будь-які її дії з провокаціями щодо застосування чи в майбутньому переміщення додаткової ядерної зброї будуть мати доволі-таки серйозні нищівні наслідки.