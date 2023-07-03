Понад 800 тисяч євро зібрали для французького поліцейського, якого звинувачують у вбивстві підлітка

НЕОДНОЗНАЧНА СИТУАЦІЯ

Французький офіцер, якого звинувачують у вбивстві 17-річного Наеля, який намагався втекти від поліції нині під слідством. У цей же час був ініційований збір коштів на допомогу його родині.

Поліцейські патрулюють перед Тріумфальною аркою на Єлисейських полях у Парижі

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Збір коштів розпочав Жан Мессіа — колишній речник штабу кандидата в президенти Франції Еріка Земмура. Він також відомий тим, що критикував міграційну політику Франції та наголошував на небезпеці ісламізму, пише BFM TV.

«Підтримка сім’ї поліцейського Нантерра Флоріана М., який виконував свою роботу і сьогодні платить високу ціну», — зазначено в описі до збору.

Спалений автобус в Нантері, поблизу Парижа, Франція AP - Lewis Joly

Станом на ранок 3 липня у фонді зібралося понад 825 тисяч євро, які пожертвували десятки тисяч людей.

«Понад 40 000 людей зробили пожертви на суму від 5 до 3000 євро. Але це викликає гнів багатьох користувачів Інтернету, особливо лівих», — йдеться у матеріалі.

Так, зокрема, депутат від президентської партії «Відродження» Ерік Боторель заявив, що «пожертва декількох сотень тисяч євро для поліцейського, який перебуває під слідством у справі про вбивство Наеля, є непристойним і скандальним».

А перший секретар Соціалістичної партії Олів’є Фор закликав терміново закрити збір коштів. Адже це підживлює розлом у французькому суспільстві.

Vous hébergez une cagnotte de la honte @gofundme . Vous entretenez une fracture déjà béante en participant au soutien d’un policier mis en examen pour homicide volontaire. Clôturez ! — Olivier Faure (@faureolivier) July 2, 2023

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Разом з тим з'явилася інформація, що існує ще один збір коштів для родини поліцейського, якого звинувачують у вбивстві підлітка. Зазначають, що там наразі акумульовано трохи більше 50 тисяч євро.