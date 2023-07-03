Після п'яти днів заворушень ситуація у Франції стала спокійнішою — є перші вироки

ЗАВОРУШЕННЯ ТРИВАЮТЬ

Заворушення після вбивства 17-річного підлітка у Франції тривають уже понад п'ять діб. У результаті десятки будівель зруйновані, багато людей травмовані, а понад 1000 учасників безчинств затримані.

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Про це, зокрема, повідомляє France 24. Так, зазначають, що у бідних районах в центрі та на півночі Марселя відбулися зіткнення і грабежі. За останніми даними, постраждали 79 співробітників поліції. Окрім того був атакований 31 поліцейський відділок, 16 муніципальних поліцейських дільниць і 11 казарм жандармерії. Також повідомляють, що розгромлені майже пів тисячі будівель, десятки магазинів пограбовані.

Заворушення у Франції REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

По всій країні мобілізували 45 тисяч жандармів і поліцейських. У Марселі розгорнули легку бронетехніку, а в Ліоні спецпідрозділ національної поліції Франції.

Станом на о пів на другу ночі за місцевим часом поліція здійснила лише 78 затримань по країні, що значно менше, ніж у попередні ночі. Про серйозні інциденти не повідомляли.

Через протести президент Франції Еммануель Макрон вирішив перенести свій візит до Німеччини.

«З огляду на внутрішню ситуацію президент Макрон зазначив, що воліє залишатися у Франції упродовж наступних кількох днів», — повідомили на сайті Єлисейського палацу.

Державний візит Макрона до Німеччини мав розпочатись у неділю, 2 липня, і тривати до вівторка. Але тепер його перенесуть на іншу дату.

Протести й заворушення у Франції виникли 27 червня після того, як поліція застрелила 17-річного хлопця, який не зупинився на вимогу поліцейського.