У Франції на фоні заворушень загинув керівник паризької пожежної бригади

НАСЛІДКИ ЗАВОРУШЕНЬ

Молодий старший капрал загинув на підземній автостоянці в Сен-Дені, коли намагався загасити кілька палаючих автівок.

Реклама Читати продовження

Про це пише Faits divers. Трагедія розігралася близько третьої години ночі. 24-річний капрал разом із командою прибув на виклик з приводу пожежі на підземній стоянці. Раптово він почав задихатися. Хоча колеги швидко надали чоловікові першу допомогу та відвезли його до госпіталю, через дві години він помер.

«Під час гасіння пожежі кількох транспортних засобів на підземній автостоянці в Сен-Дені (93) молодий 24-річний капрал-начальник паризької пожежної бригади загинув, незважаючи на дуже швидку допомогу його товаришів по команді. Всі мої щирі та сумні співчуття його родині, близьким, товаришам та БСПП», — написав у твіттері керівник штабу оборони генерал Тьєррі Буркхард.

Cette nuit, en luttant contre un feu de plusieurs véhicules dans un parking souterrain à Saint-Denis (93), un jeune Caporal-Chef de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris de 24 ans est décédé malgré la prise en charge très rapide par ses équipiers.

Toutes mes condoléances… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 3, 2023

Повідомляють, що за фактом смерті молодого пожежника розпочато слідство. Попередньо, зв'язку між пожежею, під час ліквідації якої він загинув, та масовими заворушеннями, що сколихнули Францію останніми днями, не встановили. Зазначають, район, в якому спалахнула пожежа, не постраждав від дій протестувальників.