НАСЛІДКИ ЗАВОРУШЕНЬ

У Франції на фоні заворушень загинув керівник паризької пожежної бригади

Молодий старший капрал загинув на підземній автостоянці в Сен-Дені, коли намагався загасити кілька палаючих автівок. 

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У Франції тривають заворушення. Протестувальники атакують будівлі, які представляють французьку державу
У Франції тривають заворушення. Протестувальники атакують будівлі, які представляють французьку державу REUTERS - JUAN MEDINA
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Про це пише Faits divers. Трагедія розігралася близько третьої години ночі. 24-річний капрал разом із командою прибув на виклик з приводу пожежі на підземній стоянці. Раптово він почав задихатися. Хоча колеги швидко надали чоловікові першу допомогу та відвезли його до госпіталю, через дві години він помер. 

«Під час гасіння пожежі кількох транспортних засобів на підземній автостоянці в Сен-Дені (93) молодий 24-річний капрал-начальник паризької пожежної бригади загинув, незважаючи на дуже швидку допомогу його товаришів по команді. Всі мої щирі та сумні співчуття його родині, близьким, товаришам та БСПП», — написав у твіттері керівник штабу оборони генерал Тьєррі Буркхард.

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Повідомляють, що за фактом смерті молодого пожежника розпочато слідство. Попередньо, зв'язку між пожежею, під час ліквідації якої він загинув, та масовими заворушеннями, що сколихнули Францію останніми днями, не встановили. Зазначають, район, в якому спалахнула пожежа, не постраждав від дій протестувальників.

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