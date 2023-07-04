За тиждень заворушень у Франції затримано близько 3500 осіб

НАСЛІДКИ ЗАВОРУШЕНЬ

Із вечора 27 червня французькі правоохоронці затримали по всій країні майже 3500 учасників заворушень на вулицях.

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За час заворушень, які почалися після того як французький поліцейський застрелив підлітка під час дорожнього контролю, було спалено близько 5900 автомобілів, також зафіксовано близько 1100 інцидентів із підпалами будівель або вандалізмом, понад 12 тисяч підпалів сміттєвих баків, близько 270 нападів на відділки поліції.

Постраждали понад 800 правоохоронців та 35 пожежників, один із них, як повідомлялося раніше, загинув.

Водночас остання ніч видалася у Франції відносно спокійною: до ранку затримали 72 протестувальників. Хоча все одно зафіксували понад 200 підпалів, 24 випадки вандалізму чи спроб підпалу будівель.

Президент Франції Емманюель Макрон сьогодні проведе зустріч із мерами 220 громад, де відбулися заворушення: лідер країни хоче висловити їм свою підтримку та почути їхні думки і пропозиції.

Після цих консультацій президент планує «розпочати ретельну довгострокову роботу для глибинного розуміння причин, які призвели до подій».

🔻Для французького поліцейського, якого звинувачують у вбивстві підлітка, зібрали 800 тисяч євро: кошти передадуть його родині.