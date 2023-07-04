У Франції вже більше пів мільйона біженців: українців, які тікали від війни, не рахували

Шукачі притулку

Загальна кількість іноземців, які отримали притулок у Франції, – більше 547 тисяч осіб. Це порахували у Французькому управлінні із захисту біженців та апатридів (OFPRA). У 2022 році Франція надала притулок 56 тисячам прохачів із Туреччини, Афганістану, Грузії, Колумбії, Республіки Конго, а от із Росії кількість шукачів притулку зросла на 75%.

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Таку інформацію озвучили в щорічному звіті OFPRA. Там пояснюють, що рахували як позитивні рішення організації, так і рішення Національного суду у справах біженців (CNDA), який розглядає апеляції на відмову управління.

Кількість шукачів притулку у Франції у 2022 році збільшилась на 27%, у порівнянні з 2021-м, і становить 131 тисячу осіб. Найбільше серед них було вихідців із Афганістану – більше 17 тисяч, це лідерство вони тримають у Франції вже п’ятий рік поспіль. Із Бангладешу було 8600 людей, трішки менше із Туреччини – 8463, із Грузії – 8099.

Росіян серед шукачів притулку було 2617 осіб, їх стало на 75% більше. В звіті пояснюють, що таке зростання пов’язане зі збільшенням рівня загроз для них на батьківщині через політичні та антивоєнні погляди, а також із небажанням бути мобілізованими в російське військо.

В OFPRA говорять, що розглядати питання та ухвалювати рішення почали швидше. Якщо у 2021 році середній строк становив 261 день, то у 2022 – до 159 днів. Такі темпи ухвалення рішень в організації називають найшвидшими за останні 15 років. До того ж стало більше позитивних рішень на 3%, якщо порівнювати із даними 2021 року.

У своємі звіті OFPRA не рахувала кількість українців, які змушені були тікати до Франції через війну, а їх зараз –108 000. Ці українці мають тимчасовий захист та особливий статус. А от українці, які перебували у Франції до 24 лютого 2022-го, почали частіше звертатись із запитами до OFPRA, йдеться у звіті:

— Протягом 2022 року різко зросла частка запитів, поданих українцями, які проживали на території Франції на момент початку конфлікту, а отже виключені зі сфери тимчасового захисту. 1882 запити.