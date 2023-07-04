Цифровий євро може з'явитись у 2027 році. Чого бояться банки та європейці

Захист платіжної автономії

ЄС хоче створити цифровий євро. Так у Європейському центральному банку (European Central Bank) хочуть позбавитись залежності від чужих платіжних систем, наприклад, таких як американські гіганти Visa та Mastercard. Але і банки, і громадяни ЄС думають, що введення цифрового євро – ризикова справа. Чи виправдані ризики, можна буде дізнатись через чотири роки: в ЄЦБ планують валюту зробити доступною у 2027-му.

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Робота зі створення цифрової версії євро почалась ще у 2020 році. Тоді президентка ЄЦБ Крістін Лагард озвучила ідею і розпочались публічні консультації. А минулого тижня вже Європейська комісія дала свої рекомендації та пропозиції, які і можуть стати основою для запуску цифрового євро.

В жовтні мають дати «зелене світло» цифровій валюті – за неї повинні проголосувати 27 держав-членів ЄС та Європарламент.

Яким буде цифровий євро

Ініціатори створення цифрового євро говорять, що це буде «законний платіжний засіб», який доповнить готівку. Також в Європейському центральному банку обіцяють, що будуть вирішувати і проблеми конфіденційності платежів.

Використовувати цифровий євро спочатку зможуть 19 країн єврозони, так як і готівку. Називатиметься він Cash+. Громадяни ЄС зможуть накопичувати від 3000 до 4000 євро.

Загалом же, цифровий євро працюватиме, як криптовалюта, але матиме деякі унікальні функції. Наприклад, ЄЦБ, який випускатиме валюту, гарантує її юридичну силу. А от схожість буде у використанні технології блокчейн, і зберігати Cash+ можна буде в цифровому гаманці без відкриття банківського рахунку.

Чого бояться

За словами Крістін Лагард, цифрова валюта потрібна для стійкості та «захисту європейської платіжної автономії», та й «дуже нездорово покладатися на одне джерело платежу».

Такі коментарі свідчать, що ЄС хоче бути менш залежним від третіх країн, як то США, що представляють Visa та Mastercard, які зараз домінують на світовому ринку карткових платежів.

Та є думка, що цифровий євро може створити ряд проблем. Наприклад, Європейська банківська федерація попередила про «значний ризик для банків»: клієнти просто не будуть користуватись послугами цих фінустанов, а будуть зберігати свої кошти на цифрових єврорахунках і гаманцях.

Не дуже довіряє цифровому євро і громадськість. Причина – Європейський Союз зможе дізнатися про всі здійснені платежі легше, ніж це відбувається зараз, коли банківський посередник має пройти низку процедур, перш ніж отримає доступ до фіскальної інформації. В Брюсселі ж раніше вже обіцяли захистити конфіденційність, а от винятки будуть робити у разі виявлення випадків відмивання грошей чи податкового шахрайства.

Чи вдасться запровадити цифровий євро, поки достеменно не відомо, в ЄЦБ говорять, що попереду важка битва, в якій треба перемогти європейський скептицизм.