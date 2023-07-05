Директор із Португалії та почесна англійська мова. У Авіньйоні розпочався театральний фестиваль

77-й фестиваль у Франції

У французькому місті Авіньйон відкривається 77-й театральний фестиваль. Майстри сценічного мистецтва з усього світу показуватимуть власні проєкти і вистави з 5 до 25 липня. Уперше директором Авіньйонського фестивалю (фр. Festival d'Avignon) став іноземець — сценарист та режисер Тіаго Родрігес. Він вирішив присвятити захід гендерній рівності та діалогу в суспільстві.

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За словами Тіаго Родрігеса, сьогодні фестиваль є більш важливим, ніж будь-коли, адже Європі «загрожує війна, антидемократичний популізм і нерівність». Він хоче, щоб Авіньйон став місцем відкриттів та солідарності, «своєрідним міжнародним інститутом несподіваного»:

— У суспільстві, яке цінує комфорт, перебування вдома, легкий технологічний доступ до усього, що до нас приходить, театр може бути осередком утопічного опору, де ми рухаємося на зустріч із незнайомим, стикаємося з якоюсь таємницею, яку ми не знаємо. Я не знаю, сподобається нам це чи ні.

Директор 77-го фестивалю Тіяго Родрігес © festival-avignon.com

Цього року у фестивалі братиме участь більше новачків, ніж раніше. Це майже 75% від усіх учасників. Однією із таких гостей стане майстриня сучасної хореографії Бінту Дембле. Вона представить тригодинну хореографічну програму G.R.O.O.V.E, у якій поєднані сучасні танці, зокрема хіп-хоп, та класична опера. За словами директора фестивалю, Бінту Дембле є легендою французької сцени:

— Це хореографічна мова, яка здається мені абсолютно унікальною на європейському рівні і яка заслуговує на те, щоб відкривати фестиваль.

Відкриють фестиваль міксом хіп-хопу та опери © festival-avignon.com

Новинки і традиції фестивалю

Родрігес визнає, що прагне оновити традиції фестивалю. Наприклад, хоче, щоб не тільки 2023-го, а й надалі під час заходу якась мова ставала «почесним гостем». Цього разу це англійська. Нею буде представлено вісім проєктів. Наприклад, британський драматург та актор Тім Крауч привезе на фестиваль дві вистави. Одна із них — An Oak Tree ( укр.«Дуб» . — Ред.). У ній актори створюють портрет чоловіка, який оплакує смерть дочки. Цю виставу показали понад 360 разів по всьому світу.

Буде 8 проєктів англійською мовою © festival-avignon.com

Директор фестивалю жартував, чому обрав саме англійську мову: мовляв, «це дратує французів», що є «досить вагомим приводом». Та пізніше він серйозно пояснив RFI своє рішення:

— Англійська мова стала «збідненою» версією самої себе, якою розмовляють з утилітарних, економічних причин. Вона не відображає багате розмаїття та інноваційність англійської мови, якою сьогодні розмовляють у багатьох частинах планети.

А сама традиція «мова — почесний гість», на його думку, має стати тим інструментом, який дозволить «зрозуміти, що таке європейський континент, континент-поліглот, відкритий для інших мов, зацікавлений у перекладі та щасливій плутанині перекладу та роздумах про зустріч культур».

Авіньйонський фестиваль уже не перший рік приділяє увагу ролі мисткині в театрі. І 2023 року він не зраджує цьому принципу, тому майже 55% вистав створені під керівництвом жінок.

Що підготували для глядачів

Фестиваль має два формати: офіційна програма In, де представлені основні театральні здобутки світу, та неофіційна Off, у якій виступають численні театральні колективи. Головний майданчик заходу — це внутрішній дворик Папського палацу, але задіють також інші локації в місті.

Офіційну програму 5 липня відкриє вистава Welfare ( укр. «Добробут». — Ред.) французької режисерки Жулі Деліке. Глядачам розкажуть про унікальний день у житті безхатьків, робітників, матерів-одиначок, осіб без громадянства в тимчасовому центрі соціальної допомоги.

Вистава "Добробут" від Жюлі Деліке Christophe Raynaud de Lage - Christophe Raynaud de Lage

Про ціну американської мрії у діалогах на сцені розкажуть актори, які будуть грати письменника Джеймса Болдуїна та консервативного мислителя Вільяма Ф. Баклі-молодшого. Виставу Baldwin and Buckley at Cambridge (укр. «Болдуїн та Баклі в Кембриджі». — Ред.) привезли до Франції із Нью-Йорка.

Говоритимуть зі сцени фестивалю і про Україну. «Читання матерів. Пісня про військовий час» — це вистава, у якій надія і любов перемагають людську жорстокість. Основою вистави стали розповіді українок, білорусок та полячок, які втекли від війни та переслідувань.

Пісні війни в читанні матерів © festival-avignon.com

А от закриватиме фестиваль інтерактивний твір By Heart (укр. «Від серця». — Ред.) директора 77-го Авіньйонського фестивалю. Він певен, що обраний керівником, бо французьке суспільство «хоче відкритої, гостинної, різноманітної демократії», а Франція прагне стати країною, де «зустрічаються культури, мови».