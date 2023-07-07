Закордонний тур Зеленського: після Болгарії та Чехії він відвідає Словаччину

ДЕРЖАВНІ ВІЗИТИ

Наступним пунктом у плані робочої поїздки Володимира Зеленського стане Словаччина про це він повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Окрім того, український президент поділився й переліком запланованих, у рамках цього візиту, зустрічей.

«Важливі зустрічі в Братиславі з Президентом Зузаною Чапутовою, Премʼєр-міністром Людовітом Одором, Головою Національного Ради Борисом Колларом», — йдеться у дописі.

Як зазначив Зеленський, основними темами обговорень стануть конкретна оборонна підтримка України та її євроатлантична інтеграція, а також майбутній саміт НАТО, формула миру та двостороннє співробітництво України і Словаччини.

Президент України з візитом у Чехії AP - Petr David Josek

Перед цим Володимир Зеленський уже відвідав Чехію, де провів зустрічі з провів зустріч, зокрема, з прем’єр-міністром Республіки Петром Фіалою та президентом Петром Павелом.

Так, глави двох держав обговорили питання спільної безпеки та взаємодії з посилення оборони. А також варіанти реагування на терористичні загрози, створені РФ, зокрема що стосується ситуації на ЗАЕС.

«Чехія може допомогти залучити держави Глобального Півдня до наших спільних мирних зусиль, зокрема реалізації Формули миру. Сьогодні я поінформував пана Президента Чехії про те, як ми вже залучаємо багатьох партнерів. Ми почали цю роботу. Я вважаю, що вона успішна. Африка, Латинська Америка, Азія. Але нам потрібна допомога в цьому напрямі», — сказав Зеленський.

Окрім того, йшлося й про посилення альянсів, першою чергою НАТО.

Президент Чеської Республіки зауважив, що дії ЗСУ та результати, яких вони досягають на фронті, яскраво продемонстрували світовій спільноті, що Росія значно слабша, а ніж намагалася себе подати. А також наголосив, що підтримка України — це насамперед допомога всім європейцям, а не тільки підтримка держави, яка потерпає від військової агресії.

За результатами чеського візиту, був анонсований і новий пакет військової допомоги для України. Так, Петр Фіала повідомив, що Чехія передасть ударні гелікоптери та боєприпаси, а також допоможе навчати українських пілотів роботі з F-16.

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«Ми також допоможемо Україні з підготовкою пілотів, в тому числі для літаків F-16, і ми надамо Україні авіаційні тренажери, щоб навчання проходило не тільки на Заході, але й в Україні», — написав він у твіттері.

Володимир Зеленський під час візиту до Болгарії AP - Valentina Petrova

Днем раніше Зеленський побував у Болгарії. Під час зустрічі із главою цієї країни Руменом Радєвим сталася суперечка щодо військової допомоги Україні від західних партнерів. Адже Радєв заявив, що «немає військового вирішення» війни в Україні, яку до того ж назвав просто конфліктом, а також додав, що «все більше і більше зброї не вирішить проблему».

Зеленський із відповіддю не забарився та запропонував болгарському колезі подумати над тим, як би він діяв у разі нападу РФ на його країну.

«Ви б сказали: "Путін, будь ласка, захопи болгарську територію?" Ні, ви, як справжній президент, я впевнений, не допустите компромісу зі своєю незалежністю. Це ваше право не підтримувати допомогу Україні. Але я б дуже хотів, щоб ви мене правильно зрозуміли», — сказав президент України.

Та додав, що дипломатичне врегулювання неможливе і допомагати Україні зброєю, для болгар краще ніж допустити щоб «війна прийшла до вас».

У матеріалі Politico зазначають, що болгарський лідер протягом виступу Зеленського був «наляканий» і часто звірявся зі своїми нотатками, а потім взагалі попросив продовжити зустріч без камер, сказавши, що має якусь «пропозицію».