«Небесний щит» — Австрія та Швейцарія офіційно приєдналися до європейського проєкту

БЕЗПЕКА ЄВРОПИ

Міністри оборони нейтральних Австрії та Швейцарії разом з Німеччиною підписали меморандум про взаєморозуміння щодо їхньої участі в європейській ініціативі «Небесний щит» («European Sky Shields Initiative»).

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Про це, зокрема, повідомили на офіційному сайті Швейцарського уряду. Підписання відбулося під час зустрічі DA-CH у Берні, на яку прибули Федеральний міністр оборони Австрії Клаудія Таннер і Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

«Основна увага була зосереджена на безпековій ситуації в Європі та наслідках війни в Україні, тристоронній співпраці та військовій розбудові миру. Міністри оборони підписали декларацію про наміри взяти участь у закупівельній ініціативі «European Sky Shields Initiative» (ESSI) та угоду про сприяння дослідницькому співробітництву в галузі озброєнь», — йдеться у тексті.

IRIS-T — німецька система ППО © oleksiireznikov/Twitter

«Небесний щит» — є німецькою ініціативою, яка була запущена в серпні 2022 року. До проєкту, крім Німеччини, тоді долучилися ще 14 країн. Зокрема, Британія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія та Словенія.

«Метою ESSI є краща координація та, якщо необхідно, об’єднання проектів закупівель ППО в Європі з метою використання ефекту масштабу та покращення оперативної сумісності. Це дозволяє співпрацювати в навчанні, обслуговуванні та матеріально-технічному забезпеченні. Таким чином, у центрі уваги ділові аспекти та переваги скоординованого підходу на європейському рівні», — зауважують у швейцарському уряді.

У грудні 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що європейський «Небесний щит» зможуть створити протягом найближчих п'яти років.