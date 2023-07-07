Роковини Волинської трагедії: прем'єр Польщі в Україні вшанував пам'ять загиблих

Шлях до примирення

Глава польського уряду відвідав Волинську та Тернопільську області, де побував у двох нині уже неіснучих селах — Острувках та Пужниках. В останньому, за словами Матеуша Моравецького, у 1943-му році — під час Волинської трагедії — загинула майже сотня поляків. В Острувках, за даними польських дослідників, — майже пів тисячі.

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На території колишніх Пужників, де колись жили поляки і куди 7 липня прибув глава уряду Польщі, уже декілька тижнів тривають роботи з пошуку останків жертв Волинської різанини, як цю трагедію називають польські історики.

Моравецький прибув на місце пошукових робіт у Пужники на Тернопільщині © KPRM

Тут дослідники обстежили уже понад гектар території. Вони знайшли майже дві сотні артефактів: монети, гільзи, жетони, осколки снарядів та ножиці.

— Пробурено понад 500 свердловин і 80 траншей. Щоб пришвидшити роботу і нічого не пропустити, використовується найсучасніше доступне обладнання — георадари, магнетометри та металодетектори. Робота триває і триватиме до кінця!, — наголосив Моравецький.

Моравецький на Тернопільщині. 7 липня 2023 року © KPRM

Відновлення пошуково-ексгумаційних робіт тривалий час було проблемним питанням у польсько-українських відносинах. Про розкопки у Пужниках польський прем'єр-міністр говорив у травні цього року із Президентом України Володимиром Зеленським під час вручення премії Карла Великого. Про це Моравецький розповів в ефірі телеканалу «Польсат».

Зеленський та Моравецький у Німеччині на врученні премії Карла Великого © KPRM

— Щоб побудувати спільне майбутнє, ми маємо розібратися в болісному минулому. Волинь – незагойна рана в історії двох народів. Волинь – це геноцид. Ми маємо дивитися правді у вічі – мужньо стояти за правду, пам'ятати, хто був катом, а хто жертвою. Але так, щоб волинський злочин не зруйнував того, що збудувала польсько-українська солідарність, — наголосив Моравецький.

Моравецький вшанував пам'ять загиблих у селі Пужники © KPRM

Разом з очільником Тернопільської області польська делегація відвідала кладовище у Пужниках — поклали квіти до каплички, де колись стояв костел, а також до головного хреста на кладовищі.

Моравецький покладає квіти до каплички, де колись стояв костел © KPRM

— Ми перебуваємо тут у такий час, коли тиран намагається знищити незалежну, суверенну, вільну державу Україну. Мусимо розуміти, Росія завжди буде використовувати волинську карту, щоби забити клин поміж поляками й українцями. Ми не можемо цього дозволити. Особливо зараз. Бо зараз українські воїни б’ються за свою свободу, за свою незалежність і право на життя своєї держави. Але ціла Україна б’ється також за Польщу і всю Європу. Б’ється за нашу безпеку і наше майбутнє. Щодня гинуть українські воїни у цій боротьбі. Маємо бути вдячними їм за це, — заявив прем’єр-міністр Польщі.

Моравецький в неіснуючому нині селі Острувки на Волині © KPRM

Також Матеуш Моравецький вшанував пам’ять жертв Волинської трагедії на території вже неіснуючого села Острувки у Волинській області.

Моравецький на Волині. 7 липня 2023 року © KPRM

Тут глава польського уряду побував лікарем Леоном Попеком, родичі якого жили у цьому селі.

Моравецький на Волині. 7 липня 2023 року © KPRM

Волинська трагедія: спільне вшанування пам'яті загиблих

У Польщі 80-ту річницю Волинської трагедії на державному рівні відзначатимуть 11 липня. У липні 2016 року Сейм Польщі визнав цю історичну події геноцидом громадян Польщі, організованим українськими націоналістами. З того часу 11 липня є Національним днем пам’яті про жертви геноциду, скоєного українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що цьогоріч Україна і Польща проведуть низку спільних заходів із вшанування жертв Волинської трагедії:

— Пошукові заходи тривають, вони більше не заблоковані. Це відбувається спокійно, мовчки – і справа не потребує політичного розголосу, все має відбуватися спокійно і виважено. Це свідчить про якісну зміну: сьогоднішня українська влада має більше розуміння цього питання, ніж її попередники кілька років тому.

Дуда: Польща підтримує вступ України до ЄС та НАТО © Офіс Президента України

До слова, мораторій на проведення ексгумаційних робіт та пошуки останків польських жертв на території України було скасовано у 2019 році. Це сталось після першого офіційного візиту Володимира Зеленського як нового українського президента до Польщі. І вже восени 2019 року пошукові роботи були відновлені.

Володимир Зеленський із першим офіційним візитом до Варшави. Серпень 2019 року © Офіс Президента України

— Ми зрушили з місця процес відновлення історичної справедливості: під нашим з Анджеєм Дудою патронатом буде відновлена робоча група зі, скажімо так, «обнулення» взаємних претензій – зокрема, спільні експедиції займатимуться пошуком і перепохованням на батьківщині загиблих польських та українських вояків і мирного населення. Це було дуже болюче питання, але величезна взаємна повага, політична воля будувати дружні стратегічні відносини України та Польщі допоможуть нам завершити цю роботу й перегорнути болючі сторінки спільної історії, — сказав 31 серпня 2019 року у Варшаві Зеленський.

Загострились відносини між Україною та Польщею у 2017 році, коли польські націоналісти знищили пам'ятник воякам УПА на кладовищі в селі Грушовичі поблизу Перемишля. Саме після цього було заблокувано проведення поляками ексгумацій в Україні.

Зруйнований у 2017 році пам’ятник на братській могилі вояків УПА у Грушовичах у Польщі © Благодійного фонду «Героїка»

Новий скандал

Вибачитись перед поляками від імені України. Саме такого зажадав від Президента України речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна.

Лукаш Ясіна та глава МЗС Збігнєв Рау © Twitter Łukasz Jasina

— Ніколи не буде вдалого часу, щоб говорити про це. Це треба нарешті сказати собі, бо досі лунають заклики, що заради польсько-українських відносин варто менше говорити про Волинь, — сказав 19 травня 2023 року в ефірі порталу Onet Лукаш Ясіна.

Він підкреслив, що Київ недостатньо розуміє всю глибину Волинської трагедії:

— Я думаю, що з українського боку, і тут я буду дуже дипломатичним, все ще бракує розуміння того, наскільки це питання є дуже важливим для поляків.

На питання ведучої, чи має Зеленський вибачитись за Волинь, речник МЗС відповів ствердно:

— Українська держава цього не зробила, але президент Зеленський має взяти на себе більше відповідальності за всю Україну. Як має виглядати вибачення? «Мені дуже шкода, будь ласка, вибач мене». Ця формула дуже добре працює у випадку польсько-українських стосунків, але її все ще недостатньо. Ми, поляки, як польська держава взяли на себе відповідальність за злочини, які вчинила наша держава проти українців. З боку України такої відповідальності немає, хоча багато чого змінилося на краще.

На слова Ясіни відреагував посол України у Польщі Василь Зварич. Він заявив, що будь-які спроби нав'язати президенту України чи Україні те, що треба робити стосовно спільного минулого України та Польщі, є «неприйнятними і прикрими»:

— Ми пам’ятаємо історію, готові до діалогу і взаємного розуміння, та водночас закликаємо до поваги і виваженості у заявах, особливо в складній реальності геноцидної російської агресії проти українського народу.

Василь Зварич, посол України у Польщі © РБК Україна

30 травня речника польського МЗС відсторонили від займаної посади після його скандальної заяви.

«Офіційного представника МЗС Лукаша Ясіна відсторонено від виконання обов’язків, він перебуває у безстроковій відпустці, з якої, імовірно, не повернеться на свій пост», — повідомило радіо RMF FM.

Стефанчук у Сеймі: крок до примирення

25 травня із офіційним візитом у Варшаві перебував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Виступаючи у польському Сеймі, він згадав Волинську трагедію у роки Другої світової війни:

— Ми розуміємо ваш біль після втрати близьких. Усім нащадкам загиблих висловлюю співчуття і вдячність за те, що вони зберігають світлу пам'ять про своїх предків. Пам'ять, яка не закликає до помсти і ненависті, а служить застереженням, що подібне ніколи не повториться між нашими народами.

Руслан Стефанчук виступає у Сеймі. Варшава, 25 травня 2023 року © Верховна Рада України

Стефанчук наголосив, що кожне життя є однаково цінним, незалежно від національності, статі, раси чи релігії:

— Усвідомлюючи це, ми будемо працювати з вами, дорогі польські друзі, приймаючи правду, якою б болючою вона не була. Разом ми повинні пройти це нелегке, але необхідне випробування, щоб формула «прощаємо і просимо прощення» набула сенсу і практичності.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук виступає перед депутатами Сейму. Варшава, 25 травня 2023 року © Верховна Рада України

Тоді, 25 травня, польський Сейм стоячи аплодував спікеру Верховної Ради.

— Я хочу, щоб ми усвідомили, що чи не вперше історія дає нашим президентам, парламентам і урядам унікальну можливість і відповідальність стати творцями нового майбутнього для добрих сусідів України і Польщі, хочу, щоб ми разом писали нашу нову історію, не ретушуючи її і не вириваючи з неї жодної написаної і прожитої сторінки, – заявив голова ВРУ.

Варшава готується до 80-х роковин Волинської трагедії

У центрі Варшави відкрилась виставка «Wołyń 1943-2023», яка розповідає і містянам, і гостям польської столиці про Волинську трагедію.

Ось на таких стендах можна прочитати про Волинську трагедію © RFI

Усі тексти написані двома мовами — польською та українською. Куратор виставки Вітольд Шабловський заявив, що під час подій 1943 поляки пережили страшні речі, однак серед українців були ті, які під час Волинської різні рятували громадян Польщі на свій страх і ризик:

— Ми говоримо про те, що було на Волині у 43-му, про геноцид, а також про крихти добра – про українців, які рятували життя поляків, часто ризикуючи власним життям.

Творці виставки мали на меті показати ті моменти, які можуть поєднати поляків та українців:

— У нас спільний ворог, ми повинні зробити все, щоб жити в дружбі.

Кожен охочий може дізнатись про Волинську трагедію © RFI

Одна з історій на виставці — історія Олександри Васейко. Або пані Шури. Разом з батьком вона, маленькою дівчинкою, рятувала поляків.

Олександра Васейко, яка під час Волинської різні допомагала батькові рятувати поляків © RFI

«Тато сказав: поляки колись приїдуть. Я піду, а ти їм покажеш, де їхні люди поховані». Ці слова пані Шури — лейтмотив усієї виставки.

Виставка у Варшаві триватиме до 30 липня © RFI

За те, що Олександра Васейко допомогла знайти могили вбитих поляків на території колишнього села Воля Островецька, її нагородили медаллю «Virtus et Fraternitas». У цьому населеному пункті у 1943 році загинули майже 600 людей.

Нагородження пані Шури медаллю «Virtus et Fraternitas. Червень, 2019 року © RFI

Виставка знаходиться у самому центрі Варшави © RFI

— Нинішній час як ніколи сприятливий для наведення мостів і створення спогадів. Важливо, щоб українці і поляки не залишилися в рабстві своїх сумних спогадів про минуле. Розглядаючи минулі події в новому ракурсі та зобов’язуючись будувати краще майбутнє для кожного, нехай дивляться один на одного очима примирення — як закликав Іван Павло ІІ, — наголосив Міхал Сенк, директор Центру думок Івана Павла ІІ.

Поляки заявляють про свою відкритість до діалогу у питанні Волинської трагедії © RFI

Під час Волинської трагедії, за даними різних істориків — як польських, так й українських — загинуло від 30 до 70 тисяч людей. Офіційна Варшава називає 100 тисяч. Кількість убитих українців оцінюють від 5 тисяч до більше як 20 тисяч людей.