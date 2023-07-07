Танк для України: словацькі волонтери збирають гроші на техніку для ЗСУ

небайдужі європейці

До проєкту долучилися вже понад три тисячі осіб. Його мета не лише допомогти Україні, а й пояснити словакам необхідність саме військової підтримки, кажуть організатори. Збір триває на тлі підготовки до виборів, що можуть привести в уряд Словаччини противників постачання озброєння.

Ніколас та Ерік Мучка разом з аташе з питань оборони при Посольстві України в Словацькій Республіці Богданом Харчуком.

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Брати Ерік та Ніколас Мучка зі Словаччини готують подарунок для України. Саме так називається їхня громадська організація (Dar pre Ukrajinu), яку вони заснували, аби допомогти українській армії.

«Наприкінці 2022 року з’явилася ця ідея. В січні-лютому ми вирішили зв’язатися з посольством України у Словаччині і запропонувати нашу допомогу. Потім ми зв’язалися з різними компаніями, і намагалися зрозуміти, яким чином ми можемо допомогти українській армії. Це дуже важливо для того, аби виграти війну проти Росії», — каже спізасновник організації Ерік Мучка.

Волонтери розпочали кампанію у травні, і станом на липень зібрали понад 150 тисяч євро. Загалом необхідно півтора мільйона. На ці кошти хочуть придбати модернізований радянський танк Т-72.

Модернізований радянський танк Т-72. © darpreukrajinu.sk

Хоча брати Мучка планують покупку через приватну компанію, у Міноборони Словаччини теж готові передати Україні кілька десятків таких танків. Але тільки, якщо західні союзники нададуть заміну.

Волонтери сподіваються зробити це швидше за уряд.

«Словаччина ще не направляла танки. Я сподіваюсь, це буде перший танк, який ми зможемо надати Україні», — каже Мучка.

Один радянський танк істотно не змінить ситуації на полі бою, але для словацьких волонтерів це, в першу чергу, символ підтримки та спосіб вплинути на громадську думку.

За словами Еріка Мучки, частина словаків досі підтримує Росію, інші ж – готові допомагати Україні, але лише з гуманітарних питань.

«Зараз ми маємо лише один збір на військові потреби у Словаччині. Ми намагаємось зробити все можливе, щоб пояснити людям, чому важливо підтримувати Україну у військовому напрямку. Деякі люди не готові підтримувати Україну саме в цьому. Але ми хочемо, щоб люди зрозуміли, чому така підтримка необхідна. Як вона буде використовуватися і з чим зараз бореться Україна. І це боротьба всієї вільної Європи, зокрема і Словаччини», — пояснює волонтер.

Словаччина з початку року переживає політичну кризу і готується до позачергових парламентських виборів восени. Їхній результат може вплинути на підтримку України. Як заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова, перемога правопопулістських партій зробить зовнішнюю політику країни більш схожою на угорську. А підтримка України послабиться.

Лідер проросійської партії Smer-Social Democracy (Smer-SD) і тодішній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо голосує на парламентських виборах у Братиславі, Словаччина, у суботу, 5 березня 2016 р. AP - Martin Mikula

Така зміна вектору була б вигідна Росії. За словами екс-міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, РФ безпосередньо вже намагалася вплинути на вибори.

Зокрема, Кремль платив громадянам Словаччини, щоб вони маніпулювали виборами на користь проросійської партії Smer-SD. Ця політична сила виступає проти постачання зброї України.

Волонтери теж відчувають напругу на тлі парламентських перегонів, але вірять, що навіть прохід проросійських партій докорінно не змінить рівень військової допомоги.

«Зараз у Словаччині є три партії, які мають шанс стати частиною нового уряду. Вони також виступають проти військової допомоги Україні і підтримують Росію. Отже, побачимо, як це буде. Може бути певна риторика до виборів, але, незважаючи на це, вони все ж таки погодяться надавати військову допомогу Україні. Але зараз, до виборів, ніхто не може сказати напевно, як це буде», — каже Ерік Мучка.

Вибори заплановані на вересень – цього ж місяця брати Мучка планують відправити танк та боєприпаси в Україну. Транспортування забезпечать посольства двох країн.

У разі успіху це має стати сигналом для України, що словацьке суспільство готове допомагати сусідам захищатися від агресії, кажуть волонтери.

Також вони готові і до того, що необхідну суму зібрати не вдасться.

«План «А» — придбати танк, і ми намагаємось його виконати. План «Б» — гроші, які ми збираємо, будуть використанні на придбання іншого військового обладнання для України», — пояснює Мучка.